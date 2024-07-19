Кардинал Паролін у Львові: близькість Папи, молитва і надія на завершення війни

Папський Легат розпочав візит в Україну. Перша зупинка – у Львові. В коментарі для ватиканських медіа кардинал Паролін зазначив, що його візит – це підтвердження тієї уваги, яку Святіший Отець не припиняє приділяти ситуації в Україні.

о. Маріуш Кравєц, SSP – Львів

Зустріччю у Львові з представниками місцевої ієрархії та цивільної влади розпочався візит в Україну кардинала Пʼєтро Пароліна, Державного Секретаря Святого Престолу, якого Папа Франциск призначив своїм Легатом на заключні богослужіння національного паломництва українських римо-католиків до Всеукраїнського санктуарію Пречистої Діви Марії в Бердичеві, які відбудуться у неділю, 21 липня.

В п’ятницю, 19 липня 2024 р., кардинал Паролін у супроводі Апостольського нунція в Україні архиєпископа Вісвалдала Кулбокаса, прибув ввечері до Курії Львівської римо-католицької архидієцезії, де його зустрів митрополит Мечислав Мокшицький разом із єпископами-помічниками Едуардом Кавою та Леоном Малим. У зустрічі взяв участь також владика Володимир Ґруца, Єпископ-помічник Львівської архиєпархії УГКЦ. Були присутні також голова Львівської ОВА Максим Козицький та Міський голова Львова Андрій Садовий.

Після короткого привітання з присутніми Папський Легат залишив свій перший коментар для ватиканських медіа. Розповідаючи про основні очікування від цієї подорожі, він сказав: «Причина візиту пов'язана зі святкуваннями у Марійському санктуарії в Бердичеві. Саме з цією метою Святіший Отець послав мене як свого спеціального представника, також і на прохання римо-католицьких єпископів піднести святиню до статусу малої базиліки. Отже, першою причиною буде саме розділити з вірянами це святкування і цю молитву, яка, природно, буде насамперед молитвою за мир. Це буде одноголосна молитва, піднесена до Матері Божої, щоб Вона нарешті дарувала мир країні, яку Святіший Отець завжди визначає як «мученицьку», «мученицьку Україну». І, звичайно, ця нагода також дає мені можливість зустрітися з владою країни. Також і з огляду на те, що вже давно я отримував постійне запрошення приїхати в Україну в цій конкретній ситуації війни. І тому після святкувань у неділю буде можливість зустрітися з владою, починаючи, я думаю, з Президента. І там, звичайно, я думаю, що ми будемо говорити про мир, про те, які можливі перспективи миру».

Папський посланець зазначив, що приносить із собою «насамперед близькість Святішого Отця». «Цей візит, – сказав він, – є ще одним вираженням тієї уваги, яку Святіший Отець не припиняє приділяти Україні. А також його великі сподівання на мир: від самого початку Папа намагався знайти шляхи до припинення війни, до того, що останнім часом прийнято називати справедливим миром. Ми також говорили про це в Бюргенштоці [у Швейцарії], коли відбувалася мирна конференція. Тож близькість, молитва і надія на те, що можна знайти способи якнайшвидше покласти край цій війні».

Після молитви «Ангел Господній» за мир в Україні, які відбулася в каплиці курії Львівської архидієцезії, всі учасники зустрічі спожили спільну вечерю, по завершенні якої кардинал Паролін разом з архиєпископом Кулбокасом вирушили до Києва.

Своїми думками поділився архиєпископ Мечислав Мокшицький: