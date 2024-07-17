Підтримка католиків США для християн у різних частинах світу

Цими днями прес-служба єпископату США поширила повідомлення про затвердження проектів та ґрантів на підтримку християн у Центральній та Східній Європі, в Латинській Америці та Африці.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Майже шість мільйонів американських доларів для допомоги християнам у Центральній та Східній Європі, понад три мільйони – для здійснення душпастирських й інфраструктурних проектів у Латинській Америці та Карибському регіоні, майже 1,5 мільйона доларів – для фінансування ґрантів у Африці. Стільки коштів під час різних збірок протягом року зібрали католики США для підтримки співбратів у вірі в різних частинах світу. Про розподіл цих коштів вирішували спеціальні підкомітети Єпископської Конференції, звіти яких були нещодавно оприлюднені.

Центральна і східна Європа

Понад 5,8 мільйонів доларів, розподілені на 241 ґрант, зібрано на підтримку служіння Церкви в Центральній і Східній Європі. Збірка, покликана допомагати відбудовувати Церкву та відновлювати віру в регіоні після десятиліть комуністичного правління, проводиться у Попільну середу. Пожертви з цьогорічної збірки, зокрема, будуть спрямовані на допомогу дітям та молоді в Україні через денний табір та тижневий літній табір у Луцькій дієцезії. Ці табори, відкриті для молоді всіх віросповідань, організовує парафія святого Івана Павла ІІ в Рівному.

Латинська Америка

Приблизно 3,2 мільйони доларів єпископат США передасть на фінансування 163 проектів душпастирської праці Церкви в Латинській Америці та в Карибському регіоні. Допомогу в розмірі майже 233 тисячі отримає кубинська дієцезія на завершення реконструкції двох храмів у Гавані, які були серйозно пошкоджені руйнівним торнадо в 2019 році. Понад 28 тисяч доларів було спрямовано на завершення реконструкції католицької радіостанції та пов'язаних з нею приміщень домініканців у Домініканській Республіці, які були зруйновані ураганом «Ірма» у 2017 році. Однак більшість грантів для Церкви в Латинській Америці на суму понад 2,9 млн. доларів, спрямовані на душпастирські проекти. Щорічну збірку для підтримки Церкви в Латинській Америці католики США проводять в четверту неділю січня, окремо організовуються збірки для гуманітарних ініціатив.

Африка

Національна збірка для Фонду солідарності з Церквою в Африці сформувала 48 ґрантів з на загальну суму 1 399 100 доларів США, які призначені єпископським конференціям на континенті для підтримки душпастирської діяльності та чернечих спільнот. Зокрема, ґранту на суму 21 тисяч доларів отримає Згромадження Дочок Непорочної Марії, завдяки якому зможуть розпочати масштабну кампанію реєвангелізації серед християнських сімей в архидієцезії Банґі, столиці Центральноафриканської Республіки.