Німеччина: у 2023 католицькі організації витратили на благодійність 624 млн євро

Церковні організації Німеччини підбили підсумки міжнародної благодійної діяльності, що охоплює проекти, реалізовані як єпископською конференцією та окремими дієцезіями, так і різними організаціями.

о. Тимотей Т. Коцур - Ватикан

Німецькі католицькі дієцезії, чернечі ордени та міжнародні благодійні організації у 2023 році профінансували душпастирські й соціальні проекти та проекти розвитку в Африці, Азії, Океанії, Латинській Америці та Східній Європі на суму, що становить 624 мільйони євро. Ця цифра відображена в щорічному звіті «Weltkirche 2023» (Світова Церква 2023), який готує спеціальна комісія Єпископської Конференції. В ньому представлені найважливіші суб'єкти Католицької Церкви, що діють на міжнародному рівні.

Голова комісії єпископ Бертрам Майер, Ординарій Ауґсбурґа, представляючи звіт, зізнався, що вражений наданою допомогою, хоча й не був побитий рекорд попереднього року, коли ця сума сягнула 643 мільйонів євро. Зазначається, що благодійні пожертви, пік яких припав на 2022 рік, рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну, знизилися приблизно до рівня 2021 року. Зменшилися також надходження з церковних податків та бюджетних субвенцій.

Єпископ Майєр подякував жертводавцям і численним волонтерам за їхню велику посвяту. Оскільки прямі перекази багатьох католицьких асоціацій, шкіл і парафій партнерам за кордоном не можуть бути зафіксовані в щорічному звіті «Світової Церкви», реальна допомога є навіть більшою, ніж зазначено в ньому, підкреслив Ауґсбурський єпископ в передмові. За його словами, цей звіт «показує, як можна жити глобальним братерством у солідарній і молитовній спільноті Церкви».

Конференція «Weltkirche» складається з представників Німецької єпископської конференції, дієцезій, Німецької конференції вищих настоятелів чернечих орденів, благодійних організацій (Adveniat, Caritas Internationalis, дитячої місіонерської організації «Die Sternsinger», Misereor, Missio Aachen und Munich, Renovabis, Bonifatiuswerk), асоціацій та інших інституцій, що діють у Німеччині в рамках підтримки благодійних ініціатив у всьому світі. Щорічний звіт, окрім тематичного фокусу та статистичного розділу, пропонує огляд різноманітної міжнародної діяльності організацій-учасниць.