Кардинал Паролін: навіть якщо наші надії скінченні, знаємо, що Бог більший

Третій день візиту Державного Секретаря Святого Престолу в Україну завершився відвідинами резиденції Глави УГКЦ та катедрального собору Воскресіння Господнього.

о. Маріуш Кравєц, SSP – Київ

«Момент, коли я відвідую Україну, не є радісним, ми всі знаємо ситуацію, але я приїхав саме з огляду на цю ситуацію, щоб молитися разом і молитися разом з вами», – підкреслив кардинал П’єтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, відвідуючи осідок Глави УГКЦ в Києві.

Третій день візиту Державного Секретаря Святого Престолу в Україну, 21 липня 2024 р., завершився відвідинами греко-католицького катедрального собору Воскресіння Христового та осідку Верховного Архиєпископа Києво-Галицького, Глави і Отця Української Греко-Католицької Церкви. Відслуживши як Папський Легат завершальну Святу Месу загальнонаціонального паломництва католиків латинського обряду до Бердичева, після повернення до столиці України, кардинал П'єтро Паролін у супроводі Апостольського нунція архиєпископа Вісвалдаса Кулбокаса прибув до головного храму українських греко-католиків, де його привітав Блаженніший Святослав.

У своєму коментарі для преси Державний Секретар Святого Престолу зазначив, що радий повернутися на це місце після відвідин у 2016 році, ставши свідком значного поступу. І навіть якщо структура це не викінчена, розвиток є помітним, особливо в довершенні храму, і це приємно. Кардинал Паролін разом із супроводом оглянув собор, де також привітався з групою працівників курії та вірними. У крипті Блаженніший Святослав розповів гостеві про події початку масштабного російського вторгнення та наступу на Київ, коли це місце слугувало сховищем для багатьох сімей з довколишніх багатоквартирних будинків. Присутні також помолилися на могилі Блаженнішого Любомира кардинала Гузара. Відтак, відвідавши резиденцію Верховного Архиєпископа, у каплиці всі разом проказали молитву «Отче наш» та «Радуйся, Маріє», призиваючи Царицю миру.

Спілкуючись із журналістами, Державний Секретар Святого Престолу нагадав, як у проповіді під час Святої Меси вранці він вказував на те, що Церква повинна сповняти пророчу роль, наслідуючи пророка Іллю, молитися за мир, відправною точкою для чого повинно бути «велике переконання в тому, що Богові все можливо, і що навіть якщо наші надії – це завжди надії скінченні та обмежені, ми знаємо, що Бог більший від нас і від наших можливостей».

«І отже, послання, яке я привіз від Папи, – це послання близькості. Папа багато разів висловлював її протягом цих років. Сьогодні, в неділю, він знову згадав про війну в Україні, використовуючи прикметник “мученицька” Україна. Потім він також згадав про інші війни. Тож від самого початку Папа виявив велику близькість, велике співчуття у болях і стражданнях цього народу», – сказав кардинал Паролін, висловивши сподівання, що ця його присутність додасть, так би мовити, «живої присутності» до тієї духовної присутності Папи, який не тільки «поділяє біль», але також «прагне допомогти знайти стежки до миру». «Я сподіваюся, що також і моя присутність може зробити якийсь невеликий внесок у цьому сенсі, зокрема, через зустріч з представниками цивільної влади, яку я проведу завтра. Ось такий сенс цього візиту, і я справді дуже, дуже радий. Блаженніший сказав мені, що він радий мене вітати, але і я справді радий бути тут і розділити з вами цей дуже важливий момент», – підсумував Державний Секретар Святого Престолу.