Кардинал Паролін у Бердичеві: немає нічого неможливого для Бога

Папський Легат очолив заключні богослужіння у Бердичеві з нагоди національного паломництва українських римо-католиків. У проповіді він наголосив на тому, що хоча на горизонті все ще важко розгледіти пасхальне світло миру, Христове воскресіння, як доказ перемоги життя, зміцнює нашу віру і надію та відкриває нам, що смерть не матиме останнього слова.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«О Пресвята Мати, випроси, щоб діти і молодь мали спокійне і безпечне майбутнє, щоб сім’ї були осередками любові, щоб літні і хворі отримали розраду і полегшення у стражданнях, щоб ті, хто захищає свою Батьківщину, були збережені від нападів зла, щоб військовополонені повернулися в обійми своїх близьких, а загиблі були прийняті до Небесного Царства», – такою молитвою кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу та Папський Легат на заключні богослужіння національного паломництва українських римо-католиків до Всеукраїнського санктуарію Пречистої Діви Марії в Бердичеві, завершив свою проповідь, яку він виголосив у цій святині.

У третій день свого візиту в Україну, вранці 21 липня 2024 р., спеціальний посланець Святішого Отця у супроводі Апостольського нунція в Україні архиєпископа Вісвалдаса Кулбокаса, прибув до кармелітського монастиря у Бердичеві на Житомирщині, який конференція римо-католицьких єпископів України проголосила національним санктуарієм. Гостя з Ватикану зустріли члени єпископської конференції на чолі з єпископом Віталієм Скомаровським, Глава УГКЦ Блаженніший Святослав та Мукачівський греко-католицький єпарх владика Теодор Мацапула. На молитву прибули представники влади й дипломатичного корпусу, паломники з різних частин країни та делегації з-за кордону.

Вітаючи на початку богослужіння його учасників, Києво-Житомирський єпископ Віталій Кривицький наголосив, що ці святкування підкреслюють єдність Церкви, як в Україні, адже тут зібралися католики різних традицій зі своїми ієрархами, так і на вселенському рівні. Він також зачитав декрет Дикастерії Божественного культу й дисципліни Святих Таїнств про надання місцевому храмові статусу малої базиліки та повідомив про відпусти, надані учасникам богослужіння.

Немає нічого неможливого в Бога

«Я дуже тішуся, що є з вами у якості Легата Святішого Отця Франциска, який побажав скерувати мене сюди, щоб запевнити вас, що він носить у серці вашу улюблену Країну і поділяє ваш біль, щоб засвідчити вам свою особливу близькість, а також щоб передати вам його турботливі батьківські обійми та його благословення», – сказав кардинал Паролін на початку проповіді, український переклад якої зачитав львівський римо-католицький єпископ-помічник Едуард Кава.

Проповідник зауважив, що цей санктуарій, разом із санкруарієм у Зарваниці, «став одним із духовних центрів католицької спільноти України», звідки до Бога підносяться не лише подячні молитви за отримані благодаті, але й в особливий спосіб «благання про те, що в очах багатьох може здаватися неможливим – про чудо, чудо такого жаданого миру!». Він нагадав історію цього санктуарію, прославленого чудами, підкреслюючи, це не для того, щоб «провести лекцію з історії», але щоб утверджуватися у вірі в те, «що неможливе для людей, є можливе для Бога». Ця правда також проглядається крізь літургійні читання.

«Сьогодні Церква в Україні також покликана виконувати пророчу місію, подібну до тієї, що виконував пророк Ілля: закликати до невпинної молитви, щоб Бог навернув серця тих, які, зійшовши з Його шляхів і ставши рабами власної гордині, сіють насильство і смерть, топчучи в інших ту гідність дітей Божих, про яку говорить святий Павло в уривку з Послання до Галатів», – підкреслив проповідник, який також зазначив, що «сьогодні вся Україна переживає темну годину Голгофи. Серце розривається від думки, що в той час, коли ми перебуваємо тут, в іншій частині країни тривають запеклі бої і не припиняються бомбардування. І хоча на горизонті все ще важко розгледіти пасхальне світло миру, Христове воскресіння, як доказ перемоги життя, зміцнює нашу віру і надію та відкриває нам, що смерть не матиме останнього слова. Чудо Христового воскресіння є найбільшим підтвердженням того, що те, що є неможливе для людей, є можливе для Бога».

Дарунок для святині і для дієцезій

Після того, як кардинал П’єтро Паролін уділив учасникам богослужіння заключне благословення, усі стали навколішки перед іконою Матері Божої Бердичівської, а єпископ Павло Гончарук, Ординарій Харківсько-Запорізький, прочитав молитву Акту посвячення Непорочному Серцю Марії. Далі Папський Легат передав настоятелеві санктуарію отцю Віталієві Козаку розарій від Святішого Отця як дар для святині «який залишиться тут на згадку про це святкування і як зобов'язання всіх нас і далі молитися, щоб Богородиця прийшла назустріч нашим намірам, нашим потребам і проханням».

Зі словами привітань до присутніх звернулись представники обласної та міської влади, а також провінційний настоятель Краківської провінції Ордену Босих Кармелітів отець Тадеуш Флорек OCD. Голова Конференції єпископів України єпископ Віталій Скомаровський висловив вдячність всім паломникам та гостям, які прибули на святкування, а особливо подякував Папському Легату та попросив передати вдячність Святішому Отцеві за молитву і пам’ять про український народ. На подвір’ї санктуарію кардинал Паролін поблагословив фігури святого Архангела Михаїла, які були урочисто передані представникам кожної української дієцезії. Ці фігури були посвячені під час паломництва голови Конференції єпископів України Віталія Скомаровського до санктуарію святого Архангела Михаїла у Ґоргано в Італії 8 червня 2024 року.

Прочитавши латинською мовою коротку молитву до святого Архангела Михаїла, кардинал Паролін звернувся до присутніх: «Пригадуючи сьогодні ці слова, залишаю їх як звіщення надії та сили у боротьбі зі злом вашій Церкві, випробуваній жорстокістю війни. Нехай вони разом із благословенними статуями святого Архистратига Михаїла вирушать до кожної дієцезії, щоб у великій національній молитві випросити дар миру для України. Захопіться відвагою святого Архистратига Михаїла. Він показує, що перемога походить від Бога. Тож через поставу віри, довір'я Божому Провидінню, сповнюється у вас перемога добра над злом. Нехай мир панує у вас, щоб він панував у вашій Батьківщині. Всемогутній Боже, благослови Україну і даруй їй мир».