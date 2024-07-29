Кардинал Оллеріш: служіння міністранта нерозривно пов’язане із Хрещенням

Розповідаючи про цьогорічне паломництво міністрантів, кардинал Жан-Клод Оллеріш, SJ зазначив, що особисті стосунки з Христом передбачають підтримку слабших, щоб гідно прислуговувати біля вівтаря.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

Від 29 липня до 3 серпня 2024 р. в Римі відбувається XIII паломництво Міжнародної асоціації міністрантів (CIM). У зустрічі беруть участь понад 50 000 юнаків та юнок, які прибудуть з 15 різних країн. Гаслом цьогорічної події є уривок з книги пророка Ісаї: «Не бійся, бо я з тобою» (Іс. 41,10). У інтерв’ю для ватиканських медіа, кардинал Жан-Клод Оллеріш, SJ, архиєпископ Люксембурзький та очільник CIM поділився своїми роздумами про важливу роль міністрантів у житті Церкви.

Бути на боці слабших

За словами кардинала Оллеріша, міністранти виявляють чудову відданість, адже щонеділі приходять до храму, щоб послужити. І тема Міжнародного паломництва виявляє цю присутність з Богом, Ісусом, але також з друзями. «Відтак, коли ми перебуваємо у стосунках з Ісусом, тоді ми знаємо, що Господь з нами, а також з нашим братом, з нашою сестрою, яка є слабшою, яка є на маргінесі суспільства, і ми не можемо прислуговувати на Месі, не проживаючи, не відчуваючи цієї солідарності і цієї місії з найубогішими в суспільстві», – зазначив він. Тому вівтарник «завжди повинен бути на боці найслабшої людини, навіть у колі своїх друзів».

Архиєпископ Люксембурзький зауважив, що коли міністранти служать під час Богослужіння, вони повинні пам’ятати, що є представниками Божого люду завдяки Святій Тайні Хрещення. «Це велика честь, це благодать, і цю благодать Хрещення можна пережити через це служіння біля вівтаря», – сказав на завершення очільник Міжнародної асоціації міністрантів.