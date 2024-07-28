День дідусів, бабусь та похилих віком: їхня віра – хліб, який помножується

У проповіді з нагоди цьогорічного Всесвітнього дня дідусів, бабусь і похилих віком, єпископ-помічник Римської дієцезії Даріо Джервазі наголосив на довірі до Христа та важливості ділитися з іншими своєю вірою, яка має властивість помножуватися.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

Коли нам потрібна допомога, Господь не залишає у скруті. На цьому наголосив монсеньйор Даріо Джервазі, єпископ-помічник для південної частини Римської дієцезії, проповідуючи під час Святої Меси з нагоди ІV Всесвітнього дня дідусів, бабусь і похилих віком, що відбулася в неділю, 28 липня, 2024 р., на парафії святого Йоакима (San Gioacchino in Prati), розташованій в районі Праті, неподалік від Ватикану.

Бог ніколи не залишає своїх дітей.

На початку проповідник зазначив, що Господь не покидає людину, навіть з роками, коли може здатися, що життя стає безцільним. Про це йдеться у цьогорічному посланні Папи на Всесвітній день дідусів, бабусь і похилих віком, а також виявляється у євангельській події про помноження Ісусом хлібів (пор. Ів. 6, 1-15). Для того, щоб нам впевнитись у цьому, Ісус вимагає довіри до Слова Божого. «Ми все ще твердо віримо, що Ісус продовжує примножувати свій хліб життя, продовжує не залишати своїх дітей, – промовив єпископ Джервазі. – Я добре пам'ятаю, як деякі літні люди казали: “Задовольняймося тим, що маємо, Бог подбає”. І це перший крок, до якого закликає нас сьогоднішнє Євангеліє, висловити свою довіру до Нього, сказати: “Я знаю, Господи, що Ти примножив хліби і рибу, і не забудеш мене”».

Краса ділення

Роздумуючи над деталями євангельської події, проповідник вказав на хлопчину, який, не думаючи лише про себе, віддав свої п’ять хлібів і дві рибини (пор. Ів. 6,9). «Папа говорить про нашу культуру як таку, що легко схильна переходити від “ми” до “я”, тобто думати лише про себе, а це спричиняє стільки самотності. Натомість, цей хлопчина вчинив навпаки: він віддав усе, що мав, навіть не думаючи про те, що може залишитися без їжі, він довіряв і ділився, і його мале стало великим для багатьох», – зазначив проповідник.

За словами єпископа-помічника Римської дієцезії, саме від дідуся і бабусі ми вчимося краси ділення, яке стосується не лише матеріальних речей. «Посмішка дідуся і бабусі до своїх онуків – це хліб, який помножується, – наголосив він. – Підбадьорення, повчання, розповідь про минулі часи – нам усім є чим поділитися. І передусім, ваша віра, дорогі дідусі та бабусі, в сьогоднішньому світі є хлібом, яким можна поділитися». На завершення проповідник заохотив дідусів, бабусь і похилих віком осіб ділитися своєї вірою, особливо з тими, хто спраглий Божого Слова.