ታይላንዳዊ ምሁር ቡድሃዊ ብዛዕባ ጻውዒት ር.ሊ.ጳ. ልዮን መበል 14 ንሰላምን ሓድነትን የስተንትኑ
ስምዖን ተ. ኣርኣያ - ሃገረ ቫቲካን
ዶክተር ቡንቹዋይ ዱጃይ፡ መነኮስ ሃይማኖት ቡድሃ ነበር፡ ፍሉጥ ምሁርን ኣቦ መንበር ናይ ታይላንድ ናይ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ሓባራዊ ርክብ ማሕበር ንማሕበራዊ ልምዓት፡ ሕርየት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ንዓለም ዓሚቝ ምሳልያዊ ህሞት ምዃኑ ሊካስ ምስ እተሰምየ ኣገልግሎት ዜና ኣብ ዝሃብዎ መግለኢ ኣመላኺቶም፣ “ሊዮን መበል 14 ዝብል ስም ብምምራጾም፡ ናብቲ ተባዕ ማሕበራዊ ትምህርትታት ቤተ ክርስቲያን ዘተኩሩ ምዃኖም ዘረጋግጽ እዩ። ማለት ነቲ ኣብዚ ግዜና ዘሎ ዓለማዊ ምፍልላይ ንምፍዋስ ፍትሕን ዘተን ሓድነትን ዘጉልሕ እዩ” እንክብሉ ኣብሪሆም።
“እቲ ቀዳማይ ዘስምዕዎ ቃል፣ ሰላም ምስ ኩላትኩም ይኹን! ወይ ‘ሰላም ምሳኹም ይኹን!” ዝብል ምንባሩ ዘኪሮም፣ ንካቶሊካዊ ስርዓተ ኣምልኾ ዘቃልሕ ቃል እኳ እንተነበረ፡ ኣብዛ ብግጭት ዝተበታተኸት ዓለም ግን ኵላዊ ንጹር ጻውዒት ሰላም እዩ።”
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣገልግሎትም ብወግዒ ንኸበግሱ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘዕረገዎ መስዋዕተ ቅዳሴ፡ ነቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ፣ ኣብተን ብኲናት ዝዓነዋ ዞባታት ሰላም ክህሉ ዘቕረብዎ ጻውዒት ዘዘኻኽር ምዃን ኣስተብሂሎም፣ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14፡ ር.ሊ.ጳ. ፍራንቸስኮ ቅድሚ ካብዚ ዓለም ብሞት ምፍላዮም ሓደ መዓልቲ ቅድም ኣቢሎም ኣብ ሰንበት በዓለ ፋሲካ ናይ መወዳእታ ቡራኬ ንሮማን ዓለምን ሂቦም ኣብ ዘስምዕዎ ቃል፣ “ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣእዛንና ይስማዕ ኣሎ - ድኻም ዝነበሮም ምዃኑ ዝረአ እውን እንተነበረ ከምቲ ኩሉ ግዜ ቃሎም ትብዓት ዝመልኦ እዩ ነይሩ” እንክብሉ ዘኪሮም፣
ሓላፊ ትካል ቡድሃዊ ቦዲቫላያ ዶክተር ቡንቹዋይ ዱጃይ ኣብ ወርሒ ግንቦት 2018 ዓ.ም. ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብቲ ኣብ ኢጣልያ ከተማ ሎፕያኖ ኣብ ዝርከብ ኣህጉራዊ ማእከል ምንቅስቓስ ኣፍቅሮተ ዘቤት ዘካየድዎ ርክብ ዘኪሮም፣ "እቲ ርክብ ሓደ ካብቲ ኣብ ህይወተይ ዝረኸብክዎ ዓብዪ ክብሪ እዩ ነይሩ። ተራ ህይወትን ብጸጋን ዝነብሩን ዓሚቕ ትሕትና ዝነበሮም ንክብርታት ዘተን ፍቅርን ተቐባልነትን ምስ ዘንጸባረቑ ር.ሊ.ጳጳሳት እየ ዝተራኸብኩ - ምስ በሉ - ር.ሊ.ጳ. ሊዮን መበል 14 ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣሰር ይስዕቡ ምህላዎም ንጹር ኢዩ እንተዀነ ግን ንባህሊ ብምኽባርን ለውጢ ብምቕባልን ናይ ገዛእ ርእሱ መገዲ እውን ከም ዝህልዎም ርጉጽ እዩ። ሓድሽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቀጻልነት ዘቃልሑ ጥራይ ዘይኰነስ ሓድሽ ኣገባብ እውን ከም ዜምጽኡ ድሮ ንርእዮ ኣሎና፣ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14፣ "እቲ ልዕሊ ዅሉ ዘገድስ ነገር ድላይ ምስማዕ ከምኡውን ምርድዳእን ሓድነትን ናይ ምድላይ ክእለቶም ኢዩ፣ እዚ ክብርታት እዚ "ኣብ ዓለም ሰላምን ኣብ ቤተ-ክርስትያን ስኒትን ብሓቂ ዝብህግ ሰብ ምዃኖም እዩ ዘረጋግጸልና” እንክብሉ ዝሃብዎ መግለጺ ይዛዝሙ።