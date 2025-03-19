እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቓዛ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ልዕሊ 300 ሰባት ተቐቲሎም
ስምዖን ተ. ኣርኣያ - ሃገረ ቫቲካን
ኣብ ሓደ ለይቲ፡ ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ጽዑቕ ህዝቢ ኣብ ዝርከቦ ከባቢታት ዒላማ ገይረን ልዕሊ 30 ደብዳብ ከም ዘካየዳን ሚኒስትሪ ጥዕና ፍልስጤም በርገሳውያንን ህጻናትን ዝርከብዎም ልዕሊ 330 ሰባት ከም ዝሞቱን ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ድማ ከም ዝቖሰሉን ክሕብር እንከሎ፣ ንዝተመዛበሉ ኣባይቲ ስድራ ዘዕቁቡ ቴንዳታት ብምዕናዉ ነቲ ገና ዘይተፈትሐ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዘጋደዶን፣ ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ብብዝሑ ዝሓመሙን ዝተሃሰዩን ዘዕለቕላ ዘለዋ ኣባይቲ ሕክምና ዘለወን ኣገደስቲ ቀረብ ሕክምና ድማ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ ከም ዝሓበረ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ።
ሰብ መዚ እስራኤል ኣብ ቓዛ "ዘይተለምደ ንጥፈታት" የረአ ኣሎ ዝብል ምኽንያት ብምግባር፣ ኣብ ቓዛ ነቲ ደብዳብ ከም ዝፈጸመት ክትሕብር እንኮላ፣ መራሔ መግንስቲ እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁን ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካትዝን ነቲ ወተሃደራዊ ስጉምትታት ግቡእ ምንባሩ እንክገልጹ፣ ኩሎም ኣብ ትሕቲ ሓማስ ዝተታሕዙ ጅሆታት ክሳብ ዝፍታሑ ክቕጽል ምዃኑ ቃል ከም ዝኣተዉን ካትዝ፣ "ኩሉ ዕላማ ናይቲ ኲናት ክሳብ ዝዕወት ውግእ ኣይነቋርጽን ኢና" ይብል።
ከም መልሲ ናይዚ ድማ ሓማስ ነቲ ዝተፈጸነ ደብዳብ ብምኹናን ንውሳነ ናታንያሁ "ነቶም ጅሆ ዝተታሕዙ ናይ ሞት ፍርዲ እዩ" እንክብል ክገልጾ እንከሎ፣ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሓማስ፣ መራሒ እስራኤል ነቲ ኲናት ህዝባዊ ኣርኣእያ ካብቲ ዘሎ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ቅልውላው ንምስጋል ዝጥቀመሉ እዩ ክብል ከሲሱ፣ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ውሽጢ እስራኤል ባዕላ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ቁጥዐ ነዳዲ ትውስኸሉ ኣላ ከም ዝበለ ናይቲ ከብቢ ምንጭታት ሓበሬታ ዝጠቐሰ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ፣ ንኣዝማድ ጅሆ ዝተታሕዙ ሰባት ዝውክል ዝዓበየ ጉጅለ እስራኤል ጉባኤ ኣባይቲ ስድራ፣ እቲ ዓመጽ ደው ክብል ጻውዒት ብምቕራብ፣ ነታንያሁ ነቶም ኣባላት ኣባይቲ ስድራና "ምቕታል ከቋርጽ" ይሓቱ ከም ዘለዉን፣ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ደብዳብ ነፈርቲ ብዛዕባ ድሕንነት እቶም ጅሆ ዝተታሕዙ ንምዝታይ ምስ መራሔ መንግስቲ ህጹጽ ርክብ ክግበር ከም ዝጠለቡ ኣፍሊጡ፣
ብመሰረት እቲ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ኣብ ቓዛ፣ ካብ 7 ጥቅምቲ 2023 ዓ.ም. ተጻብኦታት ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ፣ ቁጽሪ ዝሞቱ ፍልስጥኤማውያን 45 ሽሕ በጺሑ ኣሎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ መንግስቲ ሕቡራት መግንስታት ኣመሪካ ንእስራኤል ዝህቦ ነቕ ዘይብል ደገፍ ኣብ ዘረጋግጸሎ ዘሎ እዋን ር.ሊ.ጳ. ፍራንቸስኮ ካብቲ ንሕክምና ዝርከብሉ ቤት ሕክምና ጀመሊ ደጊሞም፡ ዕሽነት ኲናት የጉልሑ።