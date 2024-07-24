ኣብ ኢትዮጵያ ምድርማስ ጨቃው መሬት ዘስዓቦ መጉዳእቲ
ስምዖን ተ. ኣርኣያ - ሃገረ ቫቲካን
ብርቱዕ ዝናም ኣብ ዝተሃስየሉ ርሑቕ ዞባ ጎፋ ኢትዮጵያ ብዘስዓቦ ክልተ ምድርማስ ጨቃው መሬት ብውሑዱ 157 ሰባት ከም ዝሞቱን ብዙሓት ካብኣቶም ሰኑይ ዕለት 22 ሓምለ ብሰንኪ ብርቱዕ ዝናብ ዝተበገሰ ናይ መጀመርታ ምድርማስ ጨቃው መሬት ንዝደሓኑ ሰባት ክበጽሑ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ተዓጽዮምን ተቐቢሮምን ከም ዝተረፉን ድሕሪኡ ድማ ዕለት 23 ሓምለ ንግሆ ኣብ እዋን ስርሒታት ህይወት ኣድሕን ዝወረደ ካልኣይ ምድርማስ ጨቃው መሬት ክም ዘጋጠመን ሰብ መዚ እቲ ከባቢ ካብቶም ግዳያት ንኣሽቱ ህጻናትን ነፍሰጾራትን ከም ዝርከብዎምን እቲ ምድላይ ስርሒት ኣድሕን ህይወት ይቕጽል ከም ዘሎን ኣፍሊጦም፡ ጎፋ ካብ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣስታት 320 ኪ.ሜ ንደቡባዊ ምዕራብ ርሒቓ እትርከብ ብዞባ ደቡብ ብሄራት እትፍለጥ ኮይና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ክሳብ መፋርቕ ወርሒ መስከረም ክጸንሕ ትጽቢት ዝግበረሉ ወቕቲ ዝናም ምፍራስ መሬት ልሙድ ምዃኑ እዩ ዝንገር።
ጽልዋ ቅልውላው ከባቢ ኣየር
ብጸብጻብ ቤት ጽሕፈት ምውህሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ ወርሒ ግንቦት ኣብ ሓያሎ ዞባታት ዘጋጠመ ምዕልቕልቕ ማይ ልዕሊ 19 ሽሕ ሰባት ከምዝቖሰሉን ልዕሊ ሓደ ሽሕ ሰባት ከም እዝተመዛበሉን መነባብሮን ትሕተ ቅርጽታትን ከምዝሃሰየን ይሕብር። እቲ ምዕልቕልቕን ምድርማስ መሬትን ዋላ’ውን ካልኦት ከባቢታት እታ ሃገር ከቢድ ደርቂ ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን’ዩ ኣጋጢሙ ዘሎ። ኣብታ ሃገር ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ብሰንኪ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ምዝባዕ ከባቢ ኣየር ዝተኣሳሰሩ ብድሆታት ሕጽረት መግቢ ከምዘጋጥሞም ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት የመላኽት።