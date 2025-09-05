ድለ

ድለ

ድለ

TIትግርኛ
ቫቲካን

ቦርጎ ስቡህ ኣንተ - ር. ሊ. ጳ. ሓድሽ ሥነ ኣከባቢያውን መንፈሳውን ምዕራፍ ንምጅማር

ሓለቓ ምምሕዳር ውጥን ሥነ ኣከባቢ ቦርጎ ስቡህ ኣንተ፣ ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ሃይማኖት ወይ ካልእ ምትእስሳታት ብዘየገድስ ንዅሉ ሰብ ክፉት ምዃኑ ብምግላጽ፣ ጽባሕ ዓርቢ እዚ ተበግሶ እዚ ብወግዒ ከም ዝጅመር ኣፍሊጡ። ናብቲ ሓደ እዋን ፍሉይ ናይ ዕረፍቲ ቦታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝነበር ስፍራ ኣታኽልቲ ከምኡ ውን ኣብ ካስተል ጋንዶልፎ ዝርከብ ስፍራ ኣታኽልቲ ዑደት ዘካይዱ በጻሕቲ፣ በቲ ነታ ሓባራዊ ቤትና ዝዀነት ምድሪ ናይ ምክንኻን መልእኽቲ ተተንኪፎም ከም ዝወጹ ውን ተስፋ ይገብር።

ኣባ ተወልደ መብራህቱ - ሃገረ ቫቲካን

እቲ ካብ ከተማ ሮሜ ብደቡባዊ ምብራቕ 25 ኪሎ ሜተር ርሒቑ ኣብ ዚርከብ ካስተል ጋንዶልፎ ኣብ ዝተሰምየ ኩርባ ዚርከብ ናይ ጳጳሳዊ ናይ ዕረፍቲ ቦታ፣ ልሙዕ ስፍራ ኣታኽልትን ምስ ቀላይ ኣልባኖ ዝዳወብን፣ ሰፊሕ ህንጻታትን ግራውትን ዝሓዘ እዩ። ኣብ ፈለማ እቲ ቦታ ናይ ሃጸይ ዶሚሽያን ቪላ እኳ እንተ ነበረ፣ ብቅዱስቲ መንበር ዝውነን ስፍራ ኢዩ፣ ታሪኻዊ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ድማ ስፍራ ክረምታዊ ዕረፍቲ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ኮይኑ ከገልግል ጸኒሑ ኣሎ ።

ር. ሊ. ጳ. ልዮን መበል 14ን ውጥን ስቡህ ኣንተን

ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንመብዛሕትኡ ንብረት ካስተል ጋንዶልፎ ከም ውጠን ሥነ ኣከባቢ ቦርጎ ስቡህ ኣንተን ገይሮም ብወግዒ ክምረቕዎ ኢዮም። እዚ ኣብ 135 ካሬ ዝስፍሓቱ ስፍራ ዝካየድ ዘሎ ተበግሶ እዚ፣ ሕጂ ብእተፈላለየ ቛንቋታት ስፍራ ኣታኽልትን መሬትን ትምህርታዊ ማእከል ስቡህ ኣንተን ኣብያተ-ምግብን ዕዳጋን ኣህጉራውያን በጻሕትን ንሓደ ሰዓት ዝኸውን ዑደት ከካይዱ ኣጋጣሚ ክኸፍተሎም ኢዩ።

በቲ ሓደ ሸነኽ እቲ ማእከል ሥልጠና ብፍላይ ንመዓልታዊ ወይ ንነዊሕ እዋን ንዝጸንሑ በጻሕቲ ካብ ሰበኻታትን፣ ቍምስናዊ ጉጅለታትን፣ ኣባላት ማሕበራት ሰብ ውፉይ ሕይወት፣ ካህናትን ጳጳሳትን፣ ተመሃርቲ ቈልዑን ህጻናትን፣ መናብርተ ጥበባብት፣ ተነቀፍቲ ኣካላት ምሕበረሰብን ከምኡ ውን ተወከልቲ ጉባኤታት ጳጳሳትን ንዝኾኑ በጻሕቲ ኩሎም ብፍላይ ድማ ነቶም ነዚ መርኣያ እዚ ከም ኣብነት ክወስድዎ ንዝደልዩ ኩሎም ክፉት ክኸውን ኢዩ። ንኣመሓደርትን ንመራሕቲ ኢንዱስትርያዊ ተቕዋማትን ንኣዋፈርትን ዝዓለመ ንንግዳዊ ዓለም ተባሂሉ እተዳለወ ኣገዳሲ ሥልጠናታት ድማ ዘካይድ ክኸውን ኢዩ። ይኹን እምበር ሓለቓ ምምሕዳር ቦርጎ ስቡህ ኣንተ ክቡር ኣባ ማኑወል ዶራንተስ ከም ዝገለጽዎ ኵሉ ሰብ ናብዚ ማእከል እዚ ክበጽሕ ክፉት ክኸውን ኢዩ ።

ቦርጎ ስቡህ አንተ አብ ካስተል ጋንዶልፎ ዝርከብ
ቦርጎ ስቡህ አንተ አብ ካስተል ጋንዶልፎ ዝርከብ

እዚ ውጠን እዚ ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንመጀመርታ ግዜ ነዚ ጳጳሳዊ መንበሪ ገዛ ንህዝቢ ብ2023 ንሕዝቢ ክፉት ክኸውን ብዝወሰድዎ ተበግሶን ራእይን ከም ዝጀመረ ዘንጸባርቕ ኢዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዛዕባ ኣከባብያዊ ጕዳያት ስልጠና ንምሃብን ንተገዳስነት ሰባት ንምልዕዓልን እተወፈየ ቦታ ገይቶም ብምፍጣር ሥነ ኣከባቢያዊ ትምህርቲ ንምድንፋዕ ዕላማ ዝገብረ ማእከል ገበርዎ።

ከም ጳጳሳዊ ህንጻ ጥራይ እተሓዝአ እኳ እንተዀነ፣ ክቡር ኣባ ዶራንተስ ከም ዝገለጽዎ ግን ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ሓጋይ፣ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ነዚ ስፍራ ኣታኽልቲ ንበጻሕቲ ክፉት ክኸውን ብሓጐስ ክኸፍትዎ ከም ዝደልዩ ሓበሩ። ድሕሪ ቐትሪ በጻሕቲ ኻብ ስፍራ ኣታኽልቲ ምስ ወጹ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መዓልታዊ ብእግሩ ኺዛወሩን ኣብ ስፍራ ኣታኽልቲ ኺጽልን ከም ምዃኖም ውን ወሰኑ።

05 Sep 2025, 12:02
ጸሎተ መልአከ እግዚብሔር
ጸሎተ መልአከ እግዚብሔር
ሓፈሻዊ ትምህርተ ክርስቶስን ርክባትን ር.ሊ.ጳ
ሓፈሻዊ ትምህርተ ክርስቶስን ርክባትን ር.ሊ.ጳ
ኣበርክቶኻ ንዓቢ ተልእኮ ኣበርክቶኻ ንዓቢ ተልእኮ