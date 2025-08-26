ካርዲናል ፓሮሊን - "በቲ ኣብ ቃዛ ዘሎ ኩነታት ሰምቢድና ኢና"
ኣባ ተወልደ መብራህቱ - ሃገረ ቫቲካን
ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን ኣብ መደረኦም "መላእ ዓለም እኳ እንተ ተዀነነቶ በቲ ኣብ ጋዛ ዚፍጸም ዘሎ ኩነታት ሰምቢድና ኢና" በሉ። እዞም ዋና ጸሓፊ ቅድስቲ መንበር ዝኾኑ ብፁዕ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ጉኒ ጐኒ እቲ ሃገራዊ ሰምኑን ሊጡርጊያዊ ጉባኤ ንጋዜጠይናታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እስራኤላውያን ኣብቲ ኣብ ካን ዮኒስ ዚርከብ ሆስፒታል ናሰር ዘውረድዎ መጥቃዕቲ ጠቒሶም፣ እዚ ድማ ሓሙሽተ ጋዜጠኛታት ዚርከብዎም 20 ሰባት እተቐትሉሉ ኣሰቓቒ ኣጋጣሚ ኢዩ ዝነበረ። ወሲኾም ድማ "ፍታሕ ንምርካብ መገዲ ዘይብሉ ኢዩ ዝመስል ዘሎ" ከምኡውን እቲ ዅነታት "ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተሓላለኸ ይኸይድ ከም ዘሎን፣ ብሰብኣዊ ኣረኣእያ ኸኣ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሓደገኛ እናዀነ ይኸይድ ከም ዘሎን፣ እዚ ኸኣ መዓልታዊ እንርእዮ ዘሎና ሳዕቤን ኢዩ" በሉ።
ብዛዕባ እቲ ኣብ ዩክረይን ዝቕጽል ዘሎ ውግእ ኣመልኪቶም ድማ ብፁዕ ካርዲናል ፓሪሊን "ብዙሕ ዝዓነቱ ፖለቲካ ኢዩ ዘሎ፣ ምኽንያቱ ብሓሳብ ናብ ሰላም ከብጽሕ ዝኽእል ብዙሕ መንገድታትትን ተኽእሎታትን ኢዩ ዘሎ፣ እንተኾነ ግን እቲ ኣድላዪ ነዚ ኣብ ተግባር ከውዕልዎ የድሊ፣ እዚ ድማ ቅሩብነት መንፈስ ክህንልዎም የድሊ።"
ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን ኣስዕብ ኣቢሎም እታ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ነዚ ፍረ ነገር እዚ እተወፈየት ዓመተ ኢዮቤል "ተስፋ እትረኽበላ ህሞት" ክትከውን ከም ዝሓለሙ ብምዝካር፣ "ንመላእ ዓለም ተስፋ የድሊ ኣሎ" በሉ። እዚ ኸኣ "ብፍላይ ኣብ ኣህጉራዊ ደረጃ ተስፋ እንህበሉ ብዙሕ ምኽንያታት ኣብ ዘይህልወሉ እዋን፣ ኣንጻር ኵሉ ተስፋ ቍርጸት ተስፋ" ምዃኑ ገለጹ። ኣብዚ ቐረባ መዓልትታት እውን "ኣብዚ ግጭት ዝርከበሉ ዘሎ ዅነታት ናይ ሰላም መገድታት ምርካብ ኣጸጋሚ ምዃኑን" እንደገና ዘርኢ ምዃኑ ገለጹ። እንተዀነ ግን "ካብ ስራሕ ክንወጽእ የብልናን" የግዳስ "ንሰላምን ዕርቅን ምዕያይ ክንቅጽል ኣሎና" ብምባል ኣትሪሮም ተዛረቡ።