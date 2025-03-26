ዝኽሪ መበል 30 ዓመት 'Evangelium vitae - ወንጌላዊ ህይወት’ - ሰብኣዊ ክብሪ ንምውሓስ
ስምዖን ተ. ኣርኣያ - ሃገረ ቫቲካን
ዕለት 25 መጋቢት 2025 ዓ.ም ኣብ ክቡር ዋጋን ዘይግሃስን ህይወት ወዲ ሰብ ዝምልከት ር.ሊ.ጳ. ቅዱስ ዮሓንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ንኵላዊት ቤተ ክርስቲያን Evangelium vitae - ወንጌላዊ ሕይወት’ ብዝብል ኣርእስቲ ዝለገስዎ ዓዋዲ መልእኽቲ ዝኽሪ መበል 30 ዓመት ምኽንያት፣ ንዓለማውያን፡ ስድራቤትን ህይወትን ዝሓልይ ናይ ቅድስቲ መንበር ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት፣ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታትን ባህላዊ ኵነታትን፡ ሰብኣዊ መሰላት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዝግሃሰሉ እዋን፣ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ጌራ ‘ጉስነታዊ ክንክን ሰብኣዊ ህይወት’ ከተስፍሕ ከም እትኽእል ዝሕግዝ፣ ‘ህይወት ኩሉ ግዜ ሰናይ እዩ’ ብዝብል ኣርእስቲ ሰነድ ሓዋርያዊ ጉስነት ከም ዘቕረበ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ።
እቲ ሰነድ ካብቲ ናይቲ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ብቋንቋ እንግሊዝን ፖርቱጋል ጣልያንን ፈረንሳን ስጳይናን ዝቕረበ፣ ብናጻ ምውራድ ዝከኣል ምዃኑ ናይ ዓለማውያን ምመናንን ስድራ ቤትን ህይወትን ጉዳይ ዝከታተል ናይ ቅድስቲ መንበር ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ህየንተ ካርዲናል ከቪን ፋረል ንዜና ቫቲካን ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣፍሊጦም።
"ኣብዚ ብኣዝዩ ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ ክብሪ ዝልለይ እዋን፡ ብዙሓት ሃገራት ብውግእን ዝተፈላለየ ዓይነት ዓመጽን ኣብ ዝሳቐያሉ ዘለዋ እዋን - ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ፣ ህይወት ካብ ምጽናስ ክሳብ ባህርያዊ ሞት ዘየኽብር ዓይነት ኣካይዳን ኣብ ልዕሊ መንእሰያት፣ ኣካለ ስንኩላን ኣረጋውያንን ኣረጋውትን፣ ድኻታትን ስደተይናታትን” ዝፍጸም ግህሰት ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ዘርዚሮም፣ "ሓቀይና ‘ጉስነታዊ ክንክን ሰብኣዊ ህይወት’ ኣገዳሲ ምዃኑ የብርሁ።
ኢታእላው ክብሪ ኣብ ግብሪ ንምውዓል
ብጹዕነቶም ኣስዒቦም፣ እዚ ነቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ናይ ዓንቀጸ እምነት ዝሓልይ ናይ ቅድስቲ መንበር ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት Dignitas infinita - ኢታእላው ክብሪ ብዝብል ኣርእስቲ ወግዓዊ ዝገበሮ ሰነድ፣ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዝሕግዝ ሰነድ ምዃኑ ገሊጾም፣ እዚ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሰብ፣ "ሰብኣዊ ፍጥረት ብኑባሬ ዝተጸገዎ ክብሪ ከም ዝኾነን እዚ ክብሪ እዚ ኣብ ዝኾነ ኩነታትን ሃገርን ክኽበር ከም ዘለዎ ድማ ኣዘኻኺሮም፣ እዚ ብስነ - መጐት እውን ኣፍልጦ ዝወሃቦ መትከል እዚ፣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገርን ቤትን ኩነታትን ክትግበር ኣለዎ” ይብሉ።
እቲ ‘ጉስነታዊ ክንክን ሰብኣዊ ህይወት’ ዘርእስቱ ሰነድ ውጽኢት ናይቲ ምስ ጳጳሳት ዝተኻየደን ብቐጻሊ ናይ ዝካየድን ዘተ ምዃኑ ኣብሪሆም፣ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ መላእ ሃገረ ስብከታት ብሰፊሑ ጉስነታዊ ክንክን ሰብኣዊ ህይወት ንምድንፋዕ ዝሕግዝ እዋናዊ ኣገባብ ዘቕርብ ምዃኑ ገሊጾም፣ በዚ ምኽንያት እዚ እቲ ናይ ዓለምውያን ምእመናንን ስድራ ቤትን ህይወትን ዝሓልይ ናይ ቅድስቲ መንበር ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ንነፍሲ ወከፍ ጳጳስ፣ ካህን፣ ገዳማውያንን ገዳማውያትን፣ ከምኡ'ውን ዓለማውያን ምእመናንን ነዚ ሓዋርያዊ ጉስነት ማዕቀፍ ከንብቦን፡ ከምኡ'ውን "ዝተዋደደ ሓዋርያዊ ጉስነት ክንክን ሰብኣዊ ህይወት ንምምዕባል ክጽዕሩን" ዘተባብዕ ምዃኑ ሓቢሮም፣ እዚ ድማ "ንሰራሕተይናታት፣ መምህራን፣ ሓነጽትን፣ ወለዲ፣ መንእሰያትን ህጻናትን ዋጋ ነፍሲ ወከፍ ሰብኣዊ ህይወት ዘኽብሩ ክኾኑ ዘዘካኽርን ኣብዚ መዳይ እዚ ንዝገብርዎ ጻዕሪ ቅኑዕ ቅርጺ ዝህብ እውን ምዃኑ የስተብህሉ።