ካርዲናል ፓሮሊን - 'ድሕሪ ደጊም ሕጊ ሰብኣዊ ክብሪ ይኸብር የለን'
ኣባ ተወልደ መብራህቱ - ሃገረ ቫቲካን
ቅድስቲ መንበር ኣብ መላእ ዓለም ብዘሎ እተፈላለየ ግጭታት ዘለዋ ሓሳባት ብምግላጽ፣ ሰላም ንኽሰፍንን፣ ብፍላይ ከኣ እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝሓለፈ ሰንበት ንጸሎት መልኣከ እግዚአብሔር ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቶም፣ ነዚ ኩነታት እዚ ኰኒኖምዎ ኢዮም፣ እቲ ኣብዚ ቀረባ እዋናት ኣብ ግዝኣት ቃዛ እተፈጸመ ዓመጻ ከም ዘሻቐሎም ዘሎ ብምግላጽ ውን ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን "ብዛዕባ እቲ ብሜላ ዝጥሓስ ዘሎ ኣህጉራዊ ሕጊ ኣዚና ኢና እንሻቐል ዘሎና" ክብሉ ኣመልከቱ።
ልኡከ መንግስቲ እስራኤል ብወገኑ ኣብቲ ኤክስ እተሰምየ ማሕበራዊ መርበብ ብዝጸሓፎ መግለጺ፣ ሃገረ እስራኤል ምስ ኣህጉራዊ ሕጊ ተሰማሚዓ ትካየድ ከም ዘላ ብምርግጋጽ ንቅድስቲ መንበር ምላሽ ሃበሉ።
ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን - ጐኒ ጐኒ እቲ ትማሊ ድሕሪ ቐትሪ ኣብ መንበረ ጥበብ ኦገስቲንያኑም 'ዋዕላ ብዛዕባ ነዊሕ እምሪ ቫቲካን - ምስጋር ገደብ ግዜ' ዝርእስቱ ኣብ እተኻየደ መደብ-ኣኼባ መግለጺ እንክህቡ፣ እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘቕረብዎ ምሕጽንታ "ተኹሲ ደው ንምባልን መገድታት ዝርርብን ሰላምን ንምርካብ ጻውዒት ዘቕርብ ኢዩ" ብምባል ንጋዜጠኛታት ኣመልከቱሎም ።
ካርዲናል ፓሮሊን ኣስዒቦም ከምዚ በሉ - "ኣብዚ ቐረባ ግዜ ምስ ቀይሕ መስቀል ተዘራሪብና ኣሎና፣ ንሳቶም እውን ኣብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ዅነታት ኢዮም ዘለዉ። ሰላማውያን ሰባት ብደብዳብ ቦምብታት ምጭፍጫፍን ንሰራሕተይናታት ኣገልግሎት ግብረ - ሰናይ ምቕታልን፣ እዚ ዅሉ ምስ ሰብኣዊ ሕጊ ዝጻረር ተግባር ኢዩ፣ ደጊም ሎሚ ኣኽብሮት ሰብኣዊ ሕጊ የሎን። እዚ ሓደ ኻብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ድሩትነት ኢዩ፣ ከመይሲ ድሕሪ ደጊም ንሰብኣዊ ሕጊ ኣኽብሮት ተሳኢኑ ኣሎ" ክብሉ ገለጹ።
ኩነታት ጥዕና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ን38 መዓልታት ኣብ ሆስፒታል ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ቤቶም ድሕሪ ምምላሶም ብዛዕባ ዅነታት ቅዱስነቶም ምስ ተሓተቱ፣ ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን ከምዚ ክብሉ ገለጹ፣ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት "ሕጂ ኺሓውዩ ኣለዎም"፣ ከምኡውን "ዕረፍቲ የድልዮም ኣሎ" በሉ።
ካርዲናል ፓሮሊን ወሲኾም ኣብ መጻኢ መደብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከመይ ከም ዚመስል ምትንባይ ግዜኡ ኸም ዝኣኸለ ውን ገለጹ ። "ክሳዕ ሕጂ እቲ ልዕሊ ዅሉ ኣገዳሲ ዝዀነ ነገራት ጥራይ ማለት እቲ ውሳኔ ቅዱስነቶም ዜድልዮ ጉዳያት ጥራይ እዩ ናብኦም ዝቐርብ፣ ምኽንያቱ ካብ መጠን ንላዕሊ ጾር ከይበዝሖም። ስዒቡ ግና እናሓሾም ምስ ከደ ናብቲ ንቡር ኣገልግሎቶም ክንምለሱ ኢዮም" በሉ።
ኣብቲ ዋዕላ ዘቕረብዎ መደረ
ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን ኣብቲ 'ዋዕላ ብዛዕባ ነዊሕ ዕምሪ ቫቲካን' ኣብ ዘቕረብዎ መደረ "እዚ ንነዊሕ እዋን ሓደ ኻብቲ ኣብዚ ግዜና ዘሎ ዓበይቲ ብድሆታት ኢዩ" ብምባል ኣጕልሕ፣ ከመይሲ እዚ ጕዳይ እዚ ናይ ሕክምና ጕዳይ ጥራይ ዘይኰነስ "ንቝጠባ ባህሊ ስነ-ምግባር ከምኡውን መንፈሳውነት ዘጠቓልል ንሕብረተሰብ ብሓፈሻ ዝትንክፍ" ጉዳያት ክንዲ ዝኾነ።
ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን ኣስዒቦም ከምዚ በሉ - "እርጋን ክሕባእ ዘለዎ ጸገም ከም ዝዀነ ገይርካ ድሩት ዓቕምን ድኽመትን ኣብ ዝከሓደሉ ዘሎ መዋእል ኢና እንነብር ዘሎና።”
ወሲኾም ድማ "ህይወት ውህበት እያ፣ ኣብ ኵሉ ደረጃታት ህላወኣ ኸኣ ክብርታታ ክዕቀብ ኣለዎ " ድሕሪ ቢሎም "ሓቀይና ምልኣተ ህይወት ኣብ ብዝሒ ዓመታት ዘይኰነስ ኣብ ርክባትን ኣብ ፍቕርን ተቐባልነትን ከምኡ ውን ከም ክፍሊ ማሕበረሰብ ብምዃን ከም ዚርከብ ብምርሳዕ ባህርያዊ ሞት ብምንጻግ ህይወት ከተቐጽል ካብ ምፍታን" መጠንቀቕታ ኣቕረቡ ።
በዚ ምኽንያት እዚ ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን ስነ ፍልጠታውን ተክኖሎጅያውን ምርምር ናብ "ምሉእ መኽሰብ ህይወት ወድሰብን" ከምኡውን ናብ "ኣገልግሎት ሰብኣዊ ኽብርን ኣድማሳዊ ሕውነትን" ኬተኵር ከም ዘለዎ ተማሕጸኑ።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዛዕባ እዚ ጕዳይ እዚ ንእተዛረብዎ ቓላት ብምጥቃስ ከምዚ በሉ - "ነዊሕ ዕድመ ንሒደት ሰባት ጥራይ እተሓዝአ ፍሉይ መሰል ኰይኑ፣ ከም ሓድሽ ዓይነት ማሕበራዊ ዘይማዕርነት ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ።”
ኣብ መወዳእታ ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን ኣብ መንጎ መንእሰያትን ዓበይትን ዘሎ ርክብ "ኣብ መንጎ ወለዶታት ዘሎ ሓድነት" ንምምጻእን ካብ "ባህሊ ውልቃውነት" ንምርሓቕን ኣድላዪ ምዃኑ እንደገና ኣጕልሑ።