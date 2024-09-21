ካርዲናል ፓሮሊን ኣብ ኒውዮርክ ንመበል 79 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት
ስምዖን ተ. ኣርኣያ - ሃገረ ቫቲካን
ዋና ጸሓፊ ቅድስቲ መንበር ካርዲናል ፒየትሮ ፓሮሊን ካብ ዕለት 22 መስከረም ክሳብ ዕለት 30 መስከረም ኣብ ዝካየድ መበል 79 ሓፈሻዊ ዓውደ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ንምስታፍ ናብ ኒውዮርክ ከም ዝገሹ ናይ ቅድስቲ መንበር ቤት ጽሕፈት ዋና ጸሓፊ ኣብቲ ኣብ ኤክስ ማሕበራዊ መረብት ብዘሎ ኣድራሻኡ ኣቢሉ ዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት ገይሩ ዝሓበረ ዜና ቫቲካን፥ በዚ መሰረት ድማ ኣብቲ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ናይ ውድብ ህቡራት ሃገራት ህንጻ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ናይ ሃገራትን መንግስትን መራሕትን ኣብ ዘራኽብ ሓፈሻዊ ዓውደ ጉባኤ ክሳተፉን መደረ እውን ከስምዑን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ንዝኽሪ መበል 60 ዓመት ኣባልነት ቅድስቲ መንበር ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መስዋዕተ ቅዳሴ ከዕርጉ ምዃኖም የመላኽት።
መበል 79 ሓፈሻዊ ዓውደ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቅዋም ሕቡራት ሃገራት ዝተመርኮሰ ብዙሕነታዊ ፍታሕ ኣብ ምድንፋዕን ዝክረ ነገር እቲ ክሳብ 2030 ዓ.ም. ክኸወን ዝተሓንጸጸ ሸቶታት ዘላቒ ልምዓትን ንምትግባር ዝግበር ጻዕርታት ምቅልጣፍን ኣብ ዝብል ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውንን ካብቶም ዘተ ዝግበረሎም ኣርእስታት እውን ብቀዳምነታት ደገፍ ኣህጉራዊ ሰላምን ድሕንነትን፣ ምድንፋዕ ዘላቒ ልምዓት፣ ቃልሲ ኣንጻር ለውጢ ከባቢ ኣየርን፣ ዝርአ ዘሎ ምጥፋእ ብዙሕነት ህይወትን ብከላን ዝብሉ ምዃኖም ዜና ቫቲካን ይሕብር።