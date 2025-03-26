ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት፦ ንቈልዑን ህጻናት ኣብ ቤተ-ክርስትያን ምዕቋብ ካብ መምርሒታት ንላዕሊ ኢዩ
ኣባ ተወልደ መብራህቱ - ሃገረ ቫቲካን
ጳጳሳዊ ሽማግሌ ዕቝባ ቈልዑን ትሕቲ ዕድመ ህጻናት ካብ ዕለት 24-28 መጋቢት ኣትሒዙ ዓመታዊ ስሩዕ ምልኣተ ጉባኤ የካየድ ኣሎ።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ተጠቒሞም ነቲ "ኽቡር ኣገልግሎቶም" ዘለዎ ምስጋና እንደገና ንምግላጽ መልእኽቲ ኣመሓላለፉሎም፣ በዚ ኸምዚ ድማ ኣብ መልእኽቶም ቅዱስ ኣቦና "ቈልዓ ወይ ተነቃፊ ሰብ ኣብ ዝዀነ ይኹን ቦታ ውሕስነት ከም ዝረክብ እንተ ደኣ ጌርኩም ንክርስቶስ ኢኹም ተገልግሉ ዘሎኹም፣ እዚ ድማ ንናይ ከባቢ ቤተክርስቲያንን ንማሕበራት ሰብ ውፉይ ህይወትን ከም ኦክስጅን ኢዩ" ብምባል ኣመልከቱሎም።
እዚ ብ2014 እተመስረተ ጳጳሳዊ ኮሚሽን እዚ ብዛዕባ ዕቝባ ቈልዑን ትሕቲ ዕድመ ሕጻናን ምኽሪ ናይ ምሃብ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ተቕዋማት ቤተ-ክርስትያን ምስ ኣብያተ-ጽሕፈት ቫቲካንን ከምኡ ውን ምስ ኣከባቢያዊ ጉባኤታ ካቶሊካውያን ጳጳሳትን ብምትሕብባር ጾታዊ ማህሰይቲ ኣብ ልዕሊ ተነቀፍቲ ኣካላት ሕብረተሰብ ንምውጋድ ፖሊሲታት ናይ ምምዕባል ሓላፍነት ኣለዎ ኢዩ።
ከም ሓደ ርእሱ ዝኸኣለ ተቕዋም ናይቲኦ ብዛዕባ ጉዳያት ዓንቀጽ እምነት ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤትጽሕፈት ቅድስቲ መንበር (ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ጉዳያት ጾታ ዓመጽ ዝከታተል ክንዲ ዝኾነ እዚ ላዕለዋይ ቤትጽሕፈት ቅድስቲ መነብር) መጠን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብሉጽ ልምድታት ሓሳብ ይህብ፣ ነቶም ብህይወት ዝተረፉ ንምድጋፍ ኣብ ዚግበር ጻዕርታት ከኣ ይድግፍ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ቤተ-ክርስትያን ተሓታትነት ከም ዚህሉ ይገብር።
ትምህርትን ምክልኻልን ምሕዋይን ምስማዕን
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብቲ ኻብ ሆስፒታል ጌመሊ ቕድሚ ምውጽኦም ብዕልት 20 መጋቢት ዝፈረምዎ መልእኽቶም ነቲ ኮሚሽን ኣብ ዕዮኡ ኣተባብዕዎ ።
ተልእኾኡ ኣብ ተግባራውነት መምርሒታት ጥራይ ደው ክብል ከም ዘይክእል የግዳስ ዕቝባ ንምርካብ ትምህርቲ ምውህሃድ ምክልኻል ከምኡውን ምሕዋይ ምስማዕ ዘጠቓልል ምዃኑ ገለጹ። እቲ ኮሚሽን ኣብተን ኣብ ምሕድግ ዝበላ ማሕበረሰባት እውን ከይተረፈ ናይ ምክልኻል ፖሊሲታት ብምቛም ነፍሲ ወከፍ ቈልዓን ትሕቲ ዕድመ ህጻንን ተኣፈፍትን ኣብ ውሽጢ ቤተ-ክርስትያን ውሕስነት ንክረኽቡ ብሓባር ኣብ ዝኣተዎ መብጽዓ ኣበርክቶ ከም ዝገብር ገለጹ። "እዚ ንዓና ምሉእ ለውጢ ንኽንገብሮ ዝድርኸና ሓይሊ ኢዩ" ውን በሉ ።
ንዕዮ ናይቲ ኮሚሽን ዝያዳ ውጽኢታዊ ንምግባር እተኣትወ ሰለስተ መብጽዓታት
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ነዚ ተልእኾ እዚ ንምድንፋዕ ሰለስተ መብጽዓታት ክግበር ሓተቱ ። ቀዳማይ ኣብ መንጎ እዚ ጳጳሳዊ ሽማግሌን ላዕለዎት ኣባይቲ ጽሕፈት ቅድስቲ መንበር ኩርያ ሮማናን ተወሳኺ ምትሕብባር ክግበር ጻውዒት ኣቕረቡ፣ እዚ ኸኣ ነቲ ኣብ ቤተ-ክርስትያን ዝወርድ ዘሎ ጾታዊ ዓመጻ ንምፍታሕ ስርዓታዊ ምትሕብባር ኣድላዪ ምዃኑ ዝሕብር ኢዩ።
ካልኣይ እዚ ጳጳሳዊ ኮሚሽን ንመንፈሳዊ በሰላ ናይቶም ግዳያትን ዓመጻ ዝኾኑ ሰባት ብመልክዕ እቲ ሕያዋይ ሳምራዊ ክንቕበሎምን ክከናኸኖምን ተማሕጺኖም፣ እዚ ኣገባብ እዚ ኸኣ ካብ ቢሮክራሲያዊ ኣሰራርሓታት ሓሊፉ ብምሕረት ሓቀይና ሕውየት ከም ዝህሉ ዝገብር ኢዩ።
ሳልሳይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕቝባ ኣድማሳዊ ቛንቋ ምእንቲ ክኸውን ምስተን ካብ ቤተ-ክርስትያን ወጻኢ ዘለዋ ትካልኦት ኣካላት እንተላይ ምስ በርግሳዉአን ሰበ-ስልጣንን ክኢላታትን ማሕበራትን ሽርክነት ምህናጽ ኣድላዪ ምዃኑ ኣጕልሑ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓሰርተ ዓመት ኣብ ውሽጢ ቤተ-ክርስትያን ናይ ድሕንነት መራኸቢ ኣብ ምህናጽ እተገብረ ምዕባለ ኣፍልጦ ብምሃብ ስቓይ እቶም ብህይወት ዝተፈተኑ ምስማዕ ኣድላዪ ምዃኑ ብምግላጽ "ሓዘን ኣብ ክንዲ ምሕዋይ ንሓዘንካ ንኽትነጽጎ ብዛዕባ ዝቐርብ ፈተና" ከጠንቅቑ ከም ዘለዎም ውን ገለጹ።
"እቲ ህያው መምህር መዘከሪና ዝዀነ መንፈስ ቅዱስ ንሓዘንና ኣብ ክንዲ እነሕውዮ ንኸነርሕቖ ካብ ዝፍተነና ፈተና የዕቍበና።"
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንመልእኽቶም ብዜተባብዕ ቃላት ብምዝዛም ነቶም ኣባላት እቲ ኮሚሽን ኣብዚ ናይ ሕማምን ስቓይን ግዜይ ጸሎት ስለእትገብሩለይ ኣመስግን ድሕሪ ቢሎም ኣብ ዕዮኦም ብመንፈስ ከም ዘሰንይዎም ኣረጋገጹሎም።