ር. ሊ. ጳ. ንሓካይም ስለቲ ዝገብሩሎም ዘለዉ ኽንክን የመስግንዎም፦ 'ንተኣምር ለውሃት' ውን ይጽውዑ
ኣባ ተወልደ መብራህቱ - ሃገረ ቫቲካን
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብቲ ኣብ ከተማ ሮማ ዝርከብ ሆስፒታል ጀመሊ ዘመሓላለፍዎ ብቤት ጽሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቅድስቲ መንበር እተዘርግሐ፣ ቅዱስነቶም ዘሰናደውዎ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መልኣከ እግዚአብሔር ኣስተንትኖ ትማሊ ሰንበት ናብ ምእመናን ተመሓላሊፉ ።
ነቲ ቅድስቲ ቤተ-ክርስትያን ናብ በዓል ትንሳኤ ገጻ እትገብሮ ዘላ ናይ ዓቢይ ጾም ጕዕዞ እውን ኣዘኻኸሩ፣ ንክርስትያን ምእምነና ከኣ "ግዜ ምንጻህን መንፈሳዊ ተሓድሶን ኣብ እምነትን ተስፋን ግብረ-ሰናይን ዕቤት እትገብረሉ እዋን" ክኾኖም ጻውዒት ኣቕረበሎም።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፍላይ ብዛዕባ እቶም ንሕሙማት ዚከናኸኑ ብዙሓት ሰባት ከም ዚሓስብ ውን ገለጹ፣ እዚ ኸኣ ነቶም ኣብ ትሕቲኦም ዘለዉ ሰባት ጐይታ ኸም ዘሎ ዚሕብር ምልክት ምዃኑ ኣመልከቱ።
"ኣብዚ ሆስፒታል ንነዊሕ እዋን ኣብ ዝኣተኹሉ እዋን ብፍላይ ካብቶም ካብ መዓሙቝ ልበይ ዘመስግኖም ሓካይምን ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕናን፣ ንዝልግስዎ ሓልዮት ንኣገልግሎትን ለውሃትን ተመኲረዮ እየ" በሉ።
ንዅሎም እቶም ጸበባን ስቓይን ዜጋጥሞም "ኣታ ናይ ቃንዛ ለይቲ ሒደት ብርሃን" ምእንቲ ክርእዩ "ናይ ለውሃት ተኣምር" ኬርእይዎም ጻውዒት ኣቕረቡሎም።
ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና ንዅሎም እቶም ምእንትኦም ዝጽልዩ ዘለዉ ውን ኣመስገንዎም ምስ ኣባላት ኩርያ ሮማና ሓቢሮም ድማ ዓመታዊ ሱባኤ ዘመነ ጾም ክሳተፉ ዘለዎም ሃረርታ ውን ገለጹ።
ወለንተኛታት ብናጻ ዚወሃብ ኣገልግሎት የርእዩ
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ነታ ነኢት ኣብ ከተማ ሮማ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳመ-ሰናብቲ እተኻየደ ኢዮቤል ወለንተይናት ውን ዘከሩ።
"ኣብ ሕብረተሰባትና ባሮት ናይ ዕዳጋን ዘይርትዓዊ ኣተሓሳስባ ስለ ዝኾና ንኵሉ ንረብሓታት ዝምልከት መለክዒታትን መኽሰብ ንምርካብ ኣብ ዘሎ ድሌትን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኢዩ" በሉ።
ንዅሎም እቶም ኣብ ማሕበረሰቦም ዝዓዩ ዘለዉ ወለንተይናት ስለቲ ሕያውነት ዝመልኦ ልባቶም ኣመስገንዎም፣ ሓልዮቶም ንኻልኦት ተስፋ ንኸሕድሩ ክሕግዞም ከም ዝኽእል ድማ ገለጹ ።
ኣብቲ ግጭት ዝበዝሖ ቦታታት ሰላም ንምርካብ ዚግበር ጸሎት
ኣብ መደምደምታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ "በጃ ትኸውን ዘላ ዩክረይን፣ ፍልስጥኤም እስራኤል ሊባኖስ ምያንማር ሱዳን ከምኡውን ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ" ሰላም ክረኽቡ ጸለዩ።
"ንዅሉ ዓሌታውን ሃይማኖታውን ኩነት ሕብረተሰብ ምኽባር፣ ብፍላይ ከኣ ንሰላማውያን ሰባት ምሉእ ኣኽብሮት ክወሃቦም" ጻውዒት ብምቕራብ ብዛዕባ እቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ሃገረ ሶርያ እተፈጸመ ዓመጻ ዘለዎ ሻቕሎት ገለጹ።