ር.ሊ.ጳ ፍራንቸስኮ፥ ኣብ ከባቢታት ግጭት ዝርከቡ ህጻናት ዘጋጥሞም ዘሎ ስቓይ ይዝክሩ
ስምዖን ተ. ኣርኣያ - ሃገረ ቫቲካን
ር.ሊ.ጳ. ፍራንቸስኮ ድሕሪ ዘዕረገዎ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር፡ ኣብ ዓለም ሰላም ክህሉ ዘቕርብዎ ጻውዒት ደጊሞም ብምሕዳስ፡ ኣብዛ ብግጭት ዝዓነወት ዓለም ሰላም ክምለስ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣጉሊሖም፡ መራሕቲ ዓለም ውግኣት ንምውጋድ ናይ ስነ ሜላዊ ክሌኣዊ ርክብ ጻዕርታት ከሐይሉ ቅድሚ ምምሕጻኖም፥ "ንውግእ ደጊመ 'ኣይፋል' እብል፡ ‘ኩላትና ንውግእ ኣይፋል ንበል’ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ፥
ንሕጻናት ዓለም
ቅዱስነቶም እቲ ዕለት 3 ለካቲት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝእንገድ ብዛዕባ መሰል ሕጻናት ዝመክር ዓለም ሓቆፍ ዋዕላ ብምዝካር፡ እዚ "ኣፍቅሮምን ሓልዎምን" ብዝብል ቅዉም ሓሳብ ዝምራሕ ዓለም ሓቆፍ ዋዕላ ካብ መላእ ዓለም ዝመጹ ተጣበቕቲ መሰላት ህጻናትን መራሕቲ ሃገራትን ናይ መንግስታት ልኡኻትን ዘራኽብ ከም ዝኾነን፡ እዚ ጉባኤ፥ "ንህይወት ህጻናት ዝምልከት ኣዝዩ ህጹጽ ዝኾኑ ጉዳያት ናብ ኣቓልቦ ዓለም ንምቕራብ ፍሉይ ዕድል" ዘቕርብ ምዃኑ ኣስሚሮም፡ ነቲ መደብ ብምእንጋዶምን ኣብቲ መደብ እውን ዝሳተፉ ምዃኖም ዘሕድረሎም ሓጐስ ገሊጾም፡ ምእመናን እቲ መደብ ዕውት መታን ክኸውን ድማ ብጸሎቶም ከምሰንዩ ከም እተላበዉ የመላኽት።
ኣብ መንጎ ዓመጽ ዝመልኦ ግጭታት ህይወቶም ዝያዳ ዝጽሎ እቶም ዝነኣሱ እዮም። ቅዱስነቶም "ኲናት "ንኹሉ የጥፍእ፡ የዕንው፡ ህይወት ይምንዝዕ፡ ንኽብሪ ህይወት ዘይምግዳስን የስዕብ . . . ቢሎም፥ ከምቲ ኵሉ ግዜ ዝብልዎ፡ "ኲናት ኩሉ ግዜ ስዕረት እዩ" ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ።
ሰላም ኣብ ደሞክራሲያዊት ረፓብሊክ ኮንጎ
ቤተ ክርስቲያን ዓመተ ኢዮቤል ተስፋ ኣብ እተብዕለሉ ዘሎ እዋን፡ ቅዱስነቶም ናብ መራሕቲ ዓለም ብፍላይ ድማ ናብ ሰዓብቲ እምነት ክርስትና ብምቕናዕ፥ "ንኹሉ ዝቕጽል ዘሎ ግጭታት ንምውጋድ" ኣብ ዘተ ክኣምኑ ተላብዮም፡ ብፍላይ ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ዩክሬን፣ ፍልስጤም፣ እስራኤል፣ ሊባኖስ፣ ሚያንማር፣ ሱዳንን ሰሜን ኪቩን - ኣብ ኩለን ሰላም ኣዝዩ ኣብ ዘድልየን ሃገራት ግጭት ዘስዓቦ ስቓይ ደው ክብል ጻውዒት ኣቕሪቦም፡ ኣብ ምብራቓዊ ዞባ ሰሜን ኪቩ፡ ኣብ መላእ ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ሰላም ክወርድ ዘቕረብዎ ጻውዒት፡ ነቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝቕጽል ዘሎ ንማሕበረሰባት ዘሳቕን ንሞት ዘቃልዕን ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ክመዛበሉ ዝድርኽን ኣባይቲ ስድራ ዝበታትን መዋቕራት መውሃቢ ኣገልግሎት ዘዕንው ዘሎ ዓመጽ ዘዘኻኽር እዩ። እቲ ኣብ ደሞክራስያዊት ረፓብሊክ ኮንጎ ዝካየድ ዘሎ ገና ዝቕጽል ዘሎ ኵናት ኣብ ምብራቓዊ ዞባታት እታ ሃገር ማእከል ዝገበረ ክኸውን ከሎ - ብፍላይ ድማ ሰሜን ኪቩ፡ ደቡብ ኪቩ፡ ኢቱሪ ብስፍሓት ዘጠቓልል ኮይኑ፡ ከምኡ’ውን ገለ ክፋል ማኒየማን ታንጋኒካን - ካልኦት ዞባታት እውን ዝትንክፍ ዘሎ ምዃኑ ዜና ቫቲካን የዘኻክር።
ጻውዒት ሰላም ር.ሊ.ጳ. ፍራንቸስኮ
ቅድሚ ክልተ ዓመት ር.ሊ.ጳ. ፍራንቸስኮስ ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ሓዋርያዊ ዑደት ብምግባር ምስ ግዳያት ናይቲ ኣብ ምብራቓዊ ክፋል እታ ሃገር ዝካየደ ዘሎ ዓመጽ ተራኺቦም ከም ዝነበሩን፡ ኣብቲ ካብ ዕለት 31 ጥሪ ክሳብ ዕለት 5 ለካቲት 2023 ዓ.ም. ኣብ ዘካየዶ መገሻ፡ ነቲ ግጭት ዘጓሃህር "ቁጠባዊ መግዛእቲ" ኮኒኖም፡ ዓለም ንመከራ ህዝቢ ደሞክራሲያዊት ረፓብሊክ ኮንጎ ሸለል ከይብል ጻውዒት ኣቕሪቦም ከም ዝነበሩ ዜና ቫቲካን የዘኻኽር።