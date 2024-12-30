ር.ሊ.ጳ. ፍራንቸስኮ፥ ንኹሎም ብግርጭትን ሓዘንን ዝሳቐዩ ስድራቤታት ይጽልዩ
ስምዖን ተ. ኣርኣያ - ሃገረ ቫቲካን
ር.ሊ.ጳ. ፍራንቸስኮ ኣብ ክብረ በዓል ቅድስት ስድራ ቤት ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ዝተረኽቡ መንፈሳውያን ነጋዶ ጸሎተ መልኣከ እግዚኣብሔር መሪሖም ብሓባር ምስ ደገሙ ሓሳቦም ናብቶም ኣብ መላእ ዓለም ብግጭታት ንዝሳቐዩን ኣብ ሓዘን ንዝርከቡን ኣባይቲ ስደራ ኣቕኒዖም፥ ንዅሎም ብኣካልን ብመራኸቢ ብዙሓንን ኣቢሎም ኣብቲ ጸሎት ንዝሓበሩ ኣባይቲ ስድራ ፍሉይ ሰላምታ ኣቕሪቦም፥ ነቶም ኣብ ደቡብ ኮርያ ብዘጋጠመ ሓደጋ ነፋሪት ኣብ ሓዘን ንዝርከቡ ኣባይቲ ስድራ ቅርበቶምን ጸሎትምን ከም ዘረጋገጹ ዝሓበረ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ፥ ዕለት 28 ታሕሳስ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ደቡብ ኮርያ ሓንቲ ነፋሪት ኣብ ምዕላባ ብዘጋጠመ ሓደጋ ብውሑዱ 177 ሰባት ግዳያት ከም ዝኾኑ ኣመላኺቱ፥ ቅዱሰንቶም ምእንቲ እቶም ግዳያትን ዝተሃሰዩን ክጽለይ ከም እተማሕጸኑ ኣፍሊጡ።
ምሕጽንታ ንጸሎት ብውግኣት ንዝሳቐዩ ኣባይቲ ስድራ
ር.ሊ.ጳ. ፍራንቸስኮ ኣስዒቦም፥ ንዅሎም እቶም ብውግእ ዝጉድኡ ንዘለዉ ቅርበትን ጸሎትን ኩሉ ብምሕታት፥ “ብሰንኪ ኲናት ንዝሳቐዩ ኣባይቲ ስድራ ንጸሊ: ኣብታ ብኲናት ዝተሃስየት ዩክሬን: ኣብ ፍልስጤም: ኣብ እስራኤል: ኣብ ሚያንማር: ኣብ ሱዳን: ከምኡውን ኣብ ሰሜን ኪቩ ብግጭት ንዝተሃአዩ ኣባይቲ ስድራ ንጸሊ” ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ።