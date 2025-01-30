ሥርዓተ ቅብኣት ሻድሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ
ኣባ ተወልደ መብራህቱ - ሃገረ ቫቲካን
ሻድሻይ ፓትርያርክ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ፣ ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ባሲልዮስ ቀዳማዊ ዝሓለፈ ሰንበት፡ ኣብታ ኣብ ከተማ ኣስመራ እትርከብ ቤተክርስቲያን ቅድስተ ማርያም ተቐቢኦም። ኣብቲ እተኻየደ ሥርዓተ ቅብኣት፣ ተወከልቲ ናይ ጸብሓውያን ኣሓት ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስትያን ግብጺ፡ ሩስያ፡ ግሪኽ፡ ኣርመንያ፡ ሶርያን ህንዲን፣ ከምኡ ውን ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምእመናን ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝነብሩ ተወከልትን፣ ተወከልቲ ሃገረ ስብከታትን ተሳቲፎም።
ርእሰ ብሔር ሃገረ ኤርትራ ኢሳይያስ ኣፍወርቂን፡ ሚኒስተራትን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን፡ ኣባላት ዲፕሎማስያዊ ኣካላትን፡ ተወከልቲ ናይቶም ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ዓበይቲ ገዳማትን ከምኡ ውን ብፁዕ ሊቀ ጳጳሳት ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያምን ካብ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራን፣ ፕረዚደንት ሊተራዊት ወንጌላዊት ቤተክርስቲያንን፡ ተወካሊ እስላማዊ ቤትጽሕፈት ሙፍትን ኣብቲ እተኻየደ ሥርዓተ ሲመት ከም ዝተሳተፉ፣ እቲ ሎ’ኦዘርቫቶረ ሮማኖ እተሰምየ ዕለታዊ ጋዜጣ ቅድስቲ መንበር ኣፍሊጡ።
ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ባሲልዮስ ቀዳማዊ ብመሰረት ሕግታትን ስርዓትን ናይ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ-ክርስትያን ኤርትርራ፡ ኣብ ዝሓለፈ ዕለት 9 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ እተኻየደ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ፡ ሻድሻይ ፓትርያርክ ኰይኖም ተመርጹ።