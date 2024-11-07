ኣብ ሮማ፥ ዓውደ መጽናዕቲ ኣገልግሎት - ሕንጸት ኣብ ካቶሊካዊ ስነ ትምህርቲ
ስምዖን ተ. ኣርኣያ - ሃገረ ቫቲካን
እቲ ዕለት 7 ሕዳር 2024 ዓ.ም. ካብ መላእ ዓለም ዝመጹ ወከልቲ ናይ ካቶሊክውያን መናብርተ ጥበብ ብዛዕባ መጻኢ ካቶሊካውያን መናብርተ ጥበብ ክመያየጡ ዘበገስዎ ዓውደ መጽናዕቲ ሮማ ኣብ ዝርከብ መንበረ ጥበብ ሉምሳ ኣብ ዘሎ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ዝካየድ ዘሎ ሓምሻይ ሕታም ክኸውን እንከሎ፥ ናይ ተመሃሮን ዋና ኣመሓደርትን መምሃራንን ወከልቲ ዘሳትፍ ኮይኑ፡ ብፍላይ ብዛዕባ ኣገልግሎት ትምህርቲ - ስነ ፍልጠታዊ መጽናዕቲ ምስ ኣገልግሎት ንማሕበረሰብ ዘወሃህድ ኣገባብ - ከምኡ’ውን ኣብዚ መዳይዚ ግደ ካቶሊካውያን መናብርተ ጥበብ ዝዝትይ ምዃኑ ዜና ቫቲካን ሓቢሩ።
ናይ ካቶሊካውያን መናብርተ ጥበብ መርሓ ግብርታት ኣተሓባበሪት ማሪያ ሮዛ ታፒያ ምስ ዜና ቫቲካን ኣብ ዘካየደቶ ቃለ መሕትት፥ እቲ ዓውደ መጽናዕቲ ካብ ሓሙሽተ ዝተፈላለያ ኣህጉራት ዝመጹ ተማሃሮ፡ ተመራመርትን ሰራሕተይናታት ካቶሊካውያን መናርብተ ጥበብ ዘራኽብ፡ ብዛዕባ ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብ ብዙሕ ዝተፈላለየ ኵነታት ንምፍላጥ ዕድል ዝህብ እውን ምዃኑ ተብርህ።
ታፒያ ብፍላይ ኣብ ከም በዓል ዩክሬንን ፍልስጤምን ዝኣመሰሉ “ኣዝዮም በዳህቲ” ዞባታት ኣገልግሎት - ትምህርቲ ዘቕርባ ካቶሊካውያን ትካላት ትምህርቲ ዝውክሉ ኣብቲ ዋዕላ ተመክርታቶም ከካፍሉ ከም ዝኾኑን እዚ “ኣብ መላእ ዓለም” ንዝርከባ መናብርተ ጥበብ ኣብ ተመኮሮ ዘዕብይ ዕድል ዘቕርብ እዩ ቢላ፥ ካልእ መለለዪ ናይቲ ዓውደ መጽናዕቲ፡ ኣብ ኣገልግሎት ትምህርቲ ተራ ናይ ካቶሊካውያን መናብርተ ጥበብ ኣባይቲ ጸሎት ዘገልግሉ ሓለፍቲ ሓዋርያዊ ግብረ ኖልዎ ዝውክሉ እውን ኣብቲ ዓውደ ጉባኤ ይሳተፉ ከም ዘለዉን እዚ ኣገልግሎት እዚ ካቶሊካውያን መናብርተ ጥበብ ብዘቕርበኦ ሓገዝ እውን ዝሳለጥን ኮይኑ፡ ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብ ካቶሊካዊ ኵነታት “ብሓቂ ይዓቢ ኣሎ” ምኽንያቱ "ነቲ ር.ሊ.ጳ. ፍራንቸስኮ ክንገብሮ ዝዓደሙና ኣብ ግብሪ ከነውዕሎ እንሕግዘሉ መገዲ ኢዩ - ስነ መጽናዕታዊ ፍልጠት ንምእካብ ጥራይ ዘይኰነስ ... ፍልጠት ኣብ ኣገልግሎት ካልኦት ንምንባር” ምስ በለት፥ "ጽቡቕ ምምሃር ብጽቡቕ ንምግልግላ ይድግፍ” ቢላ ዘካየደቶ ቃለ መሕትት ትዛዝም።