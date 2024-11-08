ኣሓት ደናግል ሰብ ውፉይ ሕይወት ኣብ ፍጥረት ተስፋ የኻዕብያ
ኣባ ተወልደ መብራህቱ - ሃገረ ቫቲካን
ኣሓት ደናግል ፍቕሪ ናዝሬት ምስ መሻርኽተን ዝኾኑ ግለሰባትን ማሕበራትን ኰይነን ንኽብሪ ወቕቲ ፍጥረት ብናይ ገዛእ ርእሰን ተበግዞ "ንመኣዝን ፍጥረት" ብትግሃት ይከናኸና ኣለዋ።
ካብቲ ኣብ ሉዊስቪል ከንቱኪ ዝርከብ ሰገነት ዘለዎ ስፍራ ኣታኽልቲ ኣትሒዙ ኽሳዕ እቲ ኣብ ህንዲ ዝርከብ ናይ ገጠር ሕርሻታት ብዝርአ ህያው ደቀቕ ስእልታትን ተንቀሳቓሲ ስእልታን ኣቢለን ምስቲ ብ2024 ዝወጸ "ተስፋን ተግባርን ምስ ፍጥረት" ዝብል ኣርእስቲ ብዝሰማማዕ እተፈላለየ ገጸ-ባህርያትን ተበግሶታትን ኣዳልየን ይርከባ።
እታ ሃርቨስት ባውንቲ ዘርእስታ ቪድዮ ነቲ ፈጣሪና ዘርእዮ ልግስን ሰናይን ንምጽንባል ከምኡውን ምልክት እቲ ኻብ 1 መስከረም ክሳዕ 4 ጥቅምቲ ዝቐጸለ "ቐዳማይ ፍረ ተስፋ" ዘጕልሕ ኢዩ። እዚ ቪድዮ እዚ ንተዓዘብቲ ብህድኣትን ብሓጐስን ፍጥረት ኣቢሎም ተስፋ ብምምሃር ናይ ምስጋና ኣረኣእያ ንኽገብሩ ዝዕድም ኢዩ።
ንኣሓት ፍቅር ዘናዝሬት ንምድሪ ምክንኻን ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ መሰረታዊ ጥቕሚ ዀይኑ ጸኒሑ ኣሎ ። ኣብቲ ብ2018 ዘካየድኦ ጠቕላሊ ጉባኤ ማሕበረን ብፍላይ ብሰንኪ እቲ ብቕልጡፍ ዚጠፍእ ዘሎ ዕንወት ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ፣ ነቲ ኣብ ኣከባቢያዊ ቕልውላው ዘለዎም ምላሽ ከይጋደድ ንኽሰርሓ ተመባጽዐ።
ኣብቲ ጉባኤ ንኣከባቢ ቀዋሚ ምዃን ዝገበራኦ ቘራጽነት ቀጻልን ዚሕደስን ናብራ ንምንባር ስለ ዚጽዕራ ነዚ ቐዳምነት ከም ዝሃባ ዜንጸባርቕ እዩ ።
ምንካይ ጋዛት ሙቐት
እተን ኣሓት ነቲ ንለውጢ ኣከባቢያዊ ኩነታ ኣየር ዜስግእ ዘሎ ዓሚቝ ስግኣት ስለ እተገንዘባ ክሳዕ 2037 ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካን በሊዝን ከምኡውን ብ2047 ኣብ ህንድን ነፓልን ቦትስዋናን ዚፍኖ ጋዛት ሙቐት ከም ዘጥፍኣ ተመባጽዓ ።
እዚ ቓል ኪዳን እዚ ምስቲ ኣብ 2100 ንሙቐት ዓለም ናብ 1.5 ዲግሪ ሰንቲ ግሬድ ኪቕይራኦ ምስ ዘለወን ተልእኾ ዚሰማማዕ እዩ፣ ብፍላይ ከኣ ነቶም ንጽልዋ ዅነታት ኣየር እተቓልዑ ድኻታትን ኣብ ትሕቲ ቝጽጽሮም ዘለዉን ዘተሓሳስቦም እዩ።
ንንጽል ኣጠቓቕማ ፕላስቲክ ምውጋድ
እዘን ኣሓት ደናግል ንንጽል ኣጠቓቕማ ፕላስቲክ ኣብ መገድታት ማይን መንበሪታትን ዓለምለኻዊ ማሕበረሰባትን ዘምጽኦ ሓደጋታት ኣብ ግምት ብምእታው ናይ ፕላስቲክ ፍርያት ምዕዳግ ኣይቅበላኦን፣ ኣብ ዳግመ-ኣጠቓቕማን ቀጻልን ኣማራጺታት ድማ ዘተኵራ ኢየን።
ኣጠቓቕማ ማይ ምንካይ
ከምኡ ውን እዘን ኣሓትን ደናግልን መሻርኽተንን ንማይ ከም ቅዱስ ምንጪ ገይረን ይርእያኦ፣ ነቲ ኣብ ኣከባቦያዊ ሚዛን ዘለወን ዓሚቝ ኣኽብሮት ንምንጽብራቕን ዕቝባ ኸም ዘድሊ ኣፍልጦ ንምሃብን ድማ ብንጥፈት ይዓያ ኣለዋ ።
መንበሪ እንስሳ ዘገዳምን ንምውሓስ ብከላ ኣየር ምውጋድ
እዘን ማሕበር ደናግል እተፈላለዩ ዓይነት ኣትክልትን እንስሳታትን ኣምላኽ ንደቅሰብ ብሕድሪ ኸም ዝሃቦም ስለ እተረድኣ እተፈላለዩ ዓይነት ኣትክልትን ብከላ ኣየር ክቕንስ ስለ ዝገብር ነቲ ኣብ ሃገረን ዚርከብ ማሕበረሰብ ብንጥፈት ዝድግፋ እያተን፣ እዚ ኸኣ ነቲ ኣብ መላእ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ብዝሒ እቶም ዚጠፍኡ ዘለዉ እንሳሳታት ዘገዳም ይጻረራ ኣለዋ።
ኣሓት ፍቕሪ ናዝሬት ሓንቲ ኻብተን ንምድሪ ንምክንኻን እተወፈያ ብዙሓት ማሕበራት ሰብ ውፉይ ሕይወት ከም ምዃነን መጠን ጽልዋአን ንምጕላሕ ምስ ኣከባብያዊ ማሕበራት ይተሓባበራ ኢየን ። ኣብነቶም ንኻልኦት ሰባት ተስፋ ንኺገብሩን ምስ ፍጥረት ብጥበብ ንኺመላለሱን ብምትብባዕ ብእምነት ዚምራሕ ኣከባቢያዊ ስጕምቲ ኸም ዚወስዱ ዜነቓቕሕ መርትዖ እዩ።