ሓለቓ ናይቲ ኣብ ኒከራግዋ ዝርከብ ዘርኣ ክህነት ማታጋልፓ ተኣሲሮም
ሰበ-ስልጣን ሃገረ ኒከራግዋ ነቶም ቆሞስ ናይ ደብረ ማርያም ጓዳሉፐን ሓለቓ ዘርኣ ክህነት ማታጋልፓን ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ኣእትዮም ይርከቡ። ብመሰረት እቲ ካብ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ውድባትን እተረኽበ ሓበሬታ፣ ክቡር ኣባ ያርቪን ቶረዝ ካብ ዕለት 5 ነሓሰ ጀሚሮም ኣብ ቤት ማእስርቲ ይርከቡ ኣለዉ፣ ከምኡ ውን ካብ ምእመናን ኣገልጋሊት ቤተክርስቲያን ካብ ቍምስና ሴባኮ ዝኾነት ለስብያ ራዮ ባልማሴዳ ከም እተኣስተረት ጸብጻባት ይሕብሩ።
ኣባ ተወልደ መብራህቱ - ሃገረ ቫቲካን
ሰበ ስልጣን ኒከራግዋ ብዕለት 5 ነሓሰ ካልእ ካህን ካብ ሰበኻ ማታጋልፓ ኣሲሮም ይርከቡ። እቲ ኣብ ኣውራጃ ጓኑካ ማታጋልፓ ናይ ዘርኣ ክህነት ቅዱስ ሉዊስ ጎንዛጋ ሓለቓን ቆመስ ደብረ ቅድስተ ማርያም ዘጓዳሉፐን ዝኾኑ ክቡር ኣባ ያርቪን ቶረዝ ብመሰረት እቲ ምእመናንን ንመራኸቢ ብዙሓንን ዝሃብዎ ጸብጻብ ከም ዝተኣስሩ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብታ "ላ ፕረንሳ " ዝተሰምየት ሃገራዊት ዕለታዊት ጋዜጣ ከም እተጠቕሰ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ውድባትን ነዚ ማእስርቲ ናይዞም ኻህን ኰነንዎ ። ኣብ ቁምስና ሴባኮውን ሓንቲ ለስሊ ሬዮ ባልማሴዳ እትበሃል ካብ ምእመናን ከም እተኣስረት ጸብጻባት ይሕብሩ።
ኣብ ኒከራግዋ ድሮ 13 ኣቕሽሽቲ ኣብ ሓደ ሰሙን ተኣሲሮም ኣለዉ ። መብዛሕትኦም ካብሰበ - ስልጣን ማታጋልፓ ኢዮም፣ ብፁዕ ኣቡን ሮላንዶ ኣልቫረዝ ድማ ብዕለት 14 ጥሪ ኣብ ተሓዪር ኢዮም ዝርከቡ ዘለዉ ። ኣብ ወርሒ መጋቢት 2023 ሪፓብሊዊት ሃገረ ኒከራግዋ ቅድስቲ መንበር ነቲ ኣብታ ሃገር ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ኣብያተ - ጽሕፈታቶም ክዓጽውዎ መሕትት ኣቕረበት እንተዀነ ግን ርክባቶም ምሉእ ብምሉእ ኣየቋረጹን ።
07 August 2024, 18:10