ኣብ ካናዳ እትርከብ ቤተ-ክርስትያን ምስቶም ደቀባት ብምትዕራቕ 'ህያው ክውንነት' ክትነብር ትደሊ
ኣባ ተወልደ መብራህቱ - ሃገረ ቫቲካን
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብ2022 ናብ ካናዳ ዝገበርዎ ናይ ንስሓ ንግደት "እቲ ኣቐዲሞም ጳጳሳት ብተስፋ ዝጽበይዎ ዝነበሩ እዩ " ከምኡውን "ኣብዚ ምስ ደቀባት ንምትዕራቕ ዝግበር ጕዕዞ ትርጕም ዘለዎ ስጕምቲ ኢዩ " በሉ ብፁዕ ኣቡነ ዊልያም ማክግራታን በዓል ካልጋሪ።
ብፁዕ ኣቡነ ማግራታን ኣብ ዝኽሪ ናይቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝገበርዎ ምብጻሕ ምስ ረድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕትት ገለ ኻብቲ ኣብ ዝሓለፈ ኽልተ ዓመት ቤተ-ክርስትያን ካናዳ ዝገበረቶ ጭቡጥ ስጕምትታት ኣጕልሑ፣ ገለ ኻብዚ ድማ ንናይ ምሕዋይን ዕርቅን መደባት ዝኸውን 30 ሚልዮን ዶላር ኣመሪካ ምድላዋ ኢዩ። መዛግብቲ ቤተ-ክርስትያን ብጋህዲ ምርካብ፣ ምዝርራብን ምስማዕን ቀጻሊ ጻዕሪ ውን ይገብሩ ኣለዉ ።
ፈለምቲ ስጕምትታት
እዞም ጳጳስ ካልጋሪ ብዛዕባ እቲ ነዚ ሓሳብ እዚ ብታሪኻውን ትምህርታውን ኣረኣእያ ኣብ ምምርማር ዝግደስ "ናይ ቅድስቲ መንበር ብዛዕባ ዓንቀጽ እምነት ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤትጽሕፈት" ዓሚቝ ምርዳእ ንኽህልዎም ኣብ ዝግበር ዝርርብ እውን ዝካፈሉ ኢዮም።
ኣብ ርእሲ እዚውን ኣብዚ ቐረባ ግዜ እዞም ጳጳሳት ብዛዕባ እቲ ደቀባት ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣብያተ-መዘክር ቫቲካን ዘሎ ኢደ-ስርሓት ክመያየጡ ጀሚሮም ኣለዉ፣ ገለ ኻብዚ ኢደ-ስርሓት እዚ ንምምላስ ውን ምስ መንግስቲ ካናዳ ምዕያይ እውን ዘጠቓልል ኢዩ።
ኣቡነ ማክግራታን ገሊኣቶም ኣብ ኣዝዩ ኣፈናዊ ደረጃታት ስለ ዘለዉ "እዚ ናይ መጀመርታ ስጕምትታት ኢዩ" ብምባል ገለጹ ። ይኹን እምበር እዞም ጳጳስ ከም ዝገለጽዎ "ኣብ መጻኢ ገለ ፍረ ኽፈርዩ ተስፋ ንገብር ኢና" ይብሉ።
እዋናዊ ብድሆታት
ኣቡን ማግራታን እውን ብማሕበር ምትዕራቕ ደቀባት ኣቢልካ ንፕሮጀክትታት ደቀባት ንምድጋፍ እተገብረ ጻዕሪ ብዛዕባ ሕሉፍ ጥራይ ዘይኰነስ ብዛዕባ እቲ ንማሕበረሰብ ደቀባት ካናዳ እንተላይ ብዛዕባ ኽንክን ጥዕናን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ዝህቦ ዘሎ እዋናዊ ጕዳያት እውን ንተገዳስነት ሰባት ከም ዝሰፍሕ ገይሩ እዩ።
ኣቡነ ማግራታን ከምዚ በሉ - "ስለዚ ውርሻ ናይ መንበሪ ኣብያተ-ትምህርቲ አረ ገሊኡ ናይ መንግስቲ ፖሊሲታት እውን ከይተረፈ፣ ንመብዛሕትኦም ካናዳውያንን ካቶሊካውያንን ግድን ዘይፈልጥዎ ሕድገት ከም ዘምጽአ ኽንርኢ ንጅምር ኣሎና። "እዚ ኸኣ ዝያዳ ጥንቁቓት ዝያዳ ብስለት ከምኡውን ብዛዕባ ዕንወት ገዛእ ርእስና እንምህረሉ ናይ መጀመርታ ስጕምቲ ኢዩ ዝመስለኒ።"
ህያው ክውንነት
እዞም ኣቦ መንበር ናይ ጉባኤ ጳጳሳት ካናዳ ከም ዝገለጽዎ ገለ ኻብቲ ብማሕበር ክድገፍ ዘለዎ ውጥናት ዝልለ ኮሚተ ዕርቂ ደቀባት ምርኣዮም ንካቶሊካውያን እቲ ዝገብርዎ ወፈያ ንዕዮ ሽማግለታትን ካልኦት ደቀባትን ንማሕበረሰቦም ብኸመይ ከም ዝድግፍዎ ብዝያዳ ንኽግንዘቡ ክሕግዞም ከም ዝኽእል ገለጹ። "እዚ ስጕምቲ ናይ ዕርቂ ኸም ዘሎን ጭቡጥ ዝዀነ ኩንነት ኸም ዘድልዩን ትርጕም ብዘለዎ መገዲ ይሳተፉ ኸም ዘለዉን ንኺፈልጡ ዚሕግዞም ይመስለኒ" በሉ።
ኣብ መወዳእታ ብፁዕ ኣቡነ ማግራታን ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንህዝብን ባህልን ኣብ ምቕራጽ ናይ ምዝካር ክእለት ዘለዎ ኣገዳስነት ብቐጻሊ ኣትኵሮ ምግባር ብምዝካር ስርዓት ናይ ሓዳሪ ቤት ትምህርቲ ዘለዎ "ኣሉታዊ ጽልዋ" ኣፍልጦ ሃቡሉ። ይኹን እምበር ኣስዕብ ኣቢሎም "እቲ ሕጂ እንወስዶ ዘለና ስጕምትታት ነዚ ንምዕራይን ሓቂ ንምርካብን ብገለ መገዲ ኺጅምር ተስፋ ንገብር ።... ኣብ ካናዳ ምስ ማሕበረሰብ ደቀባት ናይ ምትዕራቕ መስርሕ እውን ብሓቂ ህያው ኰይኑ ኣሎ።" ክብሉ ቃለ መሕትቶም ዛዘሙ።