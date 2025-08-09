வறுமை தவிர்க்க முடியாதது அல்ல – பேராயர் காச்சா
மெரினா ராஜ் – வத்திக்கான்
வறுமை பல்வேறு வகையான கலாச்சார இழப்பு மற்றும் கலாச்சார உரிமைகள் மறுப்பிலிருந்து உருவாகிறது என்றும், தனிநபர்களின் கல்வி மற்றும் மேம்பாடு அனைத்து சமூக நடவடிக்கைகளின் முதன்மைக் கவலையாக இருக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் பேராயர் கபிரியேலே காச்சா.
அண்மையில், துர்க்மெனிஸ்தானின் அவாசா பகுதியில் நடைபெற்ற நிலத்தால் சூழப்பட்ட வளரும் நாடுகள் குறித்த மூன்றாவது பன்னாட்டு மாநாட்டில் பங்கேற்று உரையாற்றுகையில் இவ்வாறு எடுத்துரைத்தார் ஐ.நா.விற்கான திருப்பீடப் பிரதிநிதி பேராயர் கபிரியேலே காச்சா.
நியாயமற்ற கட்டமைப்புகள் மற்றும் கொள்கை தேர்வுகளின் விளைவால் உருவாகும் வறுமை தவிர்க்க முடியாதது அல்ல, எனவே அதைக் கடக்க முடியும் மற்றும் கடக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ள பேராயர் காச்சா அவர்கள், வறுமையை ஒழிப்பதற்கான ஒரு முறையான தடையாக நியாயமற்ற வர்த்தகம் உள்ளது என்றும், பன்னாட்டு வர்த்தகம் சரியாக இருந்தால் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்க முடியும், புதிய வேலைவாய்ப்புக்களை உருவாக்க முடியும், பயனுள்ள வளங்களை வழங்க முடியும் என்றும் எடுத்துரைத்துள்ளார்.
வர்த்தகமானது நீதி மற்றும் ஒற்றுமையின் கோரிக்கைகளால் வடிவமைக்கப்பட வேண்டும் என்று சுட்டிக்காட்டியுள்ள பேராயர் காச்சா அவர்கள், வர்த்தகம் என்பது பொருட்களின் உலகளாவிய இலக்கு என்ற கொள்கையின் அடிப்படையில் நிறுவப்பட வேண்டும், இதனால் அனைவரும் மிகவும் மனிதாபிமான உலகத்தை உருவாக்க பங்களிக்க முடியும் என்றும் கூறியுள்ளார்.
நிலத்தால் சூழப்பட்ட வளரும் நாடுகளுக்கு (LLDCs) தனது ஆதரவை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தவும், ஒருங்கிணைந்த மனித வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் நீண்டகால, உறுதியான உதவிகளை வழங்கவும் இந்த மாநாடு பன்னாட்டு சமூகத்திற்கு ஒரு வாய்ப்பை வழங்குகிறது என்றும் எடுத்துரைத்துள்ளார் பேராயர் காச்சா.
நிலத்தால் சூழப்பட்ட வளரும் நாடுகள், (LLDC) (Landlocked Developing Countries) அவற்றின் புவியியல், கலாச்சார மற்றும் பொருளாதார சூழல்களில் வேறுபட்டிருந்தாலும், நீடித்த கடன் சுமைகள், அதிக போக்குவரத்து செலவுகள் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்திற்கான பாதிப்பு மற்றும் வெளிப்புற அதிர்ச்சிகள் உள்ளிட்ட அதே முறையான சவால்களை எதிர்கொள்கின்றன. என்றும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் பேராயர் காச்சா.
இருப்பினும், வறுமை LLDCs க்கு மிகப்பெரிய மற்றும் மிக அவசரமான சவாலாக உள்ளது. வறுமை பரவலாகவும் பன்முகத்தன்மையுடனும் உள்ளது என்று தெரிவித்துள்ள பேராயர் காச்சா அவர்கள், மக்களின் பொருளாதார வாய்ப்புகளைத் தடுப்பது மட்டுமல்லாமல், இலட்சக் கணக்கான மக்களின் அடிப்படைத் தேவைகளை மறுப்பதன் வழியாக ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் கடவுள் கொடுத்த மாண்பை குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்துகிறது என்றும் எடுத்துரைத்துள்ளார்.
