திருத்தந்தையின் புதன் மறைக்கல்வி உரை – தாகமாய் இருக்கிறது
மெரினா ராஜ் – வத்திக்கான்
செப்டம்பர் 3 மாதத்தின் முதல் புதன்கிழமையன்று வத்திக்கான் தூய பேதுரு பெருங்கோவில் வளாகத்தில் கூடியிருந்த மக்களுக்கு இயேசு சிலுவையில் கூறிய வார்த்தைகளான தாகமாய் இருக்கிறது என்ற தலைப்பில் தனது புதன் மறைக்கல்வி உரையினை எடுத்துரைத்தார்.
கோடை வெப்பம் காரணமாக வத்திக்கான் தூய ஆறாம் பவுல் அரங்கத்தில் நடைபெற்று வந்த புதன் மறைக்கல்வி உரையானது இன்று மீண்டும் வத்திக்கான் வளாகத்தில் நடைபெற ஆரம்பித்தது. திறந்த காரில் வலம் வந்த படி மக்களை வாழ்த்திய திருத்தந்தை பதினான்காம் லியோ அவர்கள், வளாகத்தின் மேடைப்பகுதியை வந்தடைந்தது சிலுவை அடையாளம் வரைந்து தனது மறைக்கல்வி உரைக் கூட்டத்தினைத் துவக்கினார்.
அதன்பின் யோவான் நற்செய்தியில் உள்ள இயேசுவின் சாவு என்ற தலைப்பின் கீழ் உள்ள இறைவார்த்தைகள் பல்வேறு ஐரோப்பிய மொழிகளில் எடுத்துரைக்கப்பட்டன.
யோவான் 19:28-30
இதன்பின், அனைத்தும் நிறைவேறிவிட்டது என்பதை அறிந்த இயேசு, “தாகமாய் இருக்கிறது” என்றார். மறைநூலில் எழுதியுள்ளது நிறைவேறவே இவ்வாறு சொன்னார். அங்கே ஒரு பாத்திரம் நிறையப்புளித்த திராட்சை இரசம் இருந்தது. அதில் கடற்பஞ்சை நன்கு தோய்த்து ஈசோப்புத் தண்டில் பொருத்தி அதை அவர்கள் அவரது வாயில் வைத்தார்கள் அந்த இரசத்தைக் குடித்ததும் இயேசு, “எல்லாம் நிறைவேறிற்று” என்று கூறித் தலை சாய்த்து ஆவியை ஒப்படைத்தார்.
இறைவார்த்தைகள் வாசிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து திருத்தந்தை பதினான்காம் லியோ அவர்கள் நான் தாகமாயிருக்கின்றேன் என்ற தலைப்பில் தனது மறைக்கல்வி உரைக் கருத்துக்களைத் திருப்பயணிகளுக்கு எடுத்துரைத்தார்.
