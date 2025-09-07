திருஅவையில் இரு புதிய புனிதர்கள் - ஃபிரசாத்தி, அகுதீஸ்
மெரினா ராஜ் – வத்திக்கான்
செப்டம்பர் 7, ஞாயிறன்று வத்திக்கான் தூய பேதுரு பெருங்கோவில் வளாகத்தில் அருளாளர்களான பியர் ஜோர்ஜோ பிரசாத்தி மற்றும் கார்லோ அகுதீஸ் ஆகிய இருவரையும் புனிதர் நிலைக்கு உயர்த்தும் திருப்பலியானது, திருத்தந்தை பதினான்காம் லியோ அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது.
உரோம் உள்ளூர் நேரம் காலை 10 மணியளவில் இந்திய இலங்கை நேரம் பிற்பகல் 1.30 மணியளவில் வத்திக்கான் வளாகத்தில் புனிதர் பட்ட திருப்பலியானது நடைபெற்றது இலட்சக் கணக்கான மக்கள் அதிகாலை முதலே கூட்டம் கூட்டமாக புதிய புனிதர்களை நினைந்து போற்ற உரோம் நோக்கி வந்தனர். திருப்பலிக்கு முன்னதாக வளாகத்தில் கூடியிருந்த மக்கள் முன்பாக சிறு உரை ஒன்றினை ஆற்றினார் திருத்தந்தை. திருப்பலியில் பங்கேற்க வந்திருக்கும் மக்கள், குறிப்பாக இளைஞர்கள் அருள்பணியாளர்கள் என அனைவரையும் வாழ்த்தினார் திருத்தந்தை பதினான்காம் லியோ. நாம் அனைவரும் புனிதர்களாக வாழ அழைக்கப்பட்டுள்ளோம் என்று கூறி திருப்பலியில் நன்முறையில் பங்கேற்க அனைவரையும் கேட்டுக்கொண்டார். திருத்தந்தையையும் அவரது குரலையும் கேட்ட மக்கள் கரவொலி எழுப்பியும் மகிழ்ச்சிக் கூக்குரல் எழுப்பியும் தங்களது உள்ளத்து உணர்வை வெளிப்படுத்தினர்.
