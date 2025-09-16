இதயத்தின் ஆழமான உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் மொழி கண்ணீர்
மெரினா ராஜ் - வத்திக்கான்
கண்ணீர் என்பது காயமடைந்த இதயத்தின் ஆழமான உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் ஒரு மொழி என்றும், கண்ணீர் என்பது இரக்கம் மற்றும் ஆறுதலுக்கான ஒரு அமைதியான அழுகை என்றும் கூறினார் திருத்தந்தை பதினான்காம் லியோ.
செப்டம்பர் 15, திங்களன்று மாலை வத்திக்கான் தூய பேதுரு பெருங்கோவிலில் நடைபெற்ற ஆறுதல் அளிப்பவர்களுக்கான யூபிலியில் பங்கேற்ற அனைவரையும் சந்தித்து உரையாற்றியபோது இவ்வாறு கூறினார் திருத்தந்தை பதினான்காம் லியோ.
“ஆறுதல் கூறுங்கள்; என் மக்களுக்குக் கனிமொழி கூறுங்கள்” என்கிறார் உங்கள் கடவுள்.
என்ற எசாயா இறைவாக்கினரின் வார்த்தைகளோடு தனது உரையினைத் துவக்கிய திருத்தந்தை அவர்கள் இறைவாக்கினரின் வேண்டுகோள் இன்றும் எதிரொலிக்கின்றது என்றும், பலவீனம், சோகம் மற்றும் வலி போன்ற சூழ்நிலைகளை அனுபவிக்கும் பல சகோதர சகோதரிகளுடன் கடவுளின் ஆறுதலைப் பகிர்ந்து கொள்ள நம்மை அழைக்கிறது என்றும் கூறினார்.
அழுகை நம் கண்களையும், உணர்வுகளையும், நம் எண்ணங்களையும் சுத்திகரிக்கின்றன. அழுவதற்கு நாம் வெட்கப்படக்கூடாது; இது நமது சோகத்தையும், புதிய உலகத்திற்கான நமது விருப்பத்தையும் வெளிப்படுத்தும் ஒரு வழி என்றும், வாழ்க்கை நாம் அனுபவிக்கும் தீமையால் மட்டுமல்ல, நம்மை ஒருபோதும் கைவிடாத மற்றும் முழு திருஅவையையும் வழிநடத்தும் கடவுளின் அன்பினாலும் வரையறுக்கப்படுகிறது என்றும் கூறினார் திருத்தந்தை.
இருள் சூழ்ந்த காலங்களில், அனைத்து வெளிப்புற தோற்றங்களும் வேறுவிதமாகக் கூறினாலும், கடவுள் நம்மைக் கைவிடுவதில்லை. மாறாக, நம்மை ஒருபோதும் கைவிடாத மீட்பரின் அருகாமையில் நம் நம்பிக்கையை வைக்க நாம் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு துல்லியமாக துயரமான தருணங்களில்தான் நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம் என்றும் கூறினார்.
உலக மக்கள் வன்முறை, பசி மற்றும் போரின் துயரத்தால் நசுக்கப்படுகிறார்கள், அமைதிக்காக கூக்குரலிடுகிறார்கள் என்று கூறிய திருத்தந்தை அவர்கள், இந்த மகத்தான கூக்குரல் நம்மை அவர்களுக்காக செபிக்கவும், அனைத்து வன்முறைகளையும் முடிவுக்குக் கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்கவும், துன்பப்படுபவர்களுக்கு அமைதியைக் கொண்டுவரவும் சவால் விடுகிறது என்றும் எடுத்துரைத்தார்.
நமது கேள்விகளை மன்றாடுதல்களாகவும், புலம்பல்களாகவும், வேண்டுதல்களாகவும் மாற்றுவது நல்லது என்று வலியுறுத்திய திருத்தந்தை அவர்கள், நமது கேள்விக்கு எந்த பதிலும் கிடைக்காததாகத் தோன்றினாலும், விண்ணகத்தை நோக்கி ஒரு பாலத்தைக் கட்டுகிறோம் என்றும் கூறினார்.
