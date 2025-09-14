தன்னை நமக்காகக் கையளித்தவர் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு

தேடுதல்

மெரினா ராஜ் - வத்திக்கான்

கடவுள் தன்னை நமக்கு வெளிப்படுத்தி மீட்கின்றார், உடன்வருபவராக, ஆசிரியராக, மருத்துவராக, தன்னை நமக்குக் கையளிக்கின்றார் என்றும், நற்கருணை வழியாக தனது உடலை நமக்காக உடைத்துக் கொடுத்தார் என்றும் எடுத்துரைத்தார் திருத்தந்தை பதினான்காம் லியோ.

செப்டம்பர் 14, ஞாயிறன்று திருச்சிலுவை மகிமையின் நாளை முன்னிட்டு வத்திக்கான் தூய பேதுரு பெருங்கோவில் வளாகத்தில் கூடியிருந்த மக்களுக்கு வழங்கிய ஞாயிறு மூவேளை செப உரையின்போது இவ்வாறு கூறினார் திருத்தந்தை பதினான்காம் லியோ.  

இறைத்தந்தையின் பணியை நிறைவேற்ற, மனிதர்கள் இதுவரை கண்டுபிடித்த மிகக் கொடூரமான கருவிகளில் ஒன்றான சிலுவையை இயேசு பயன்படுத்தினார் என்று எடுத்துரைத்த திருத்தந்தை அவர்கள், அத்தகைய மகிழ்ச்சியைக் கொண்டாடும் நாளே திருச்சிலுவையின் மகிமைக்கான நாள் என்றும் கூறினார்.

மரணத்திற்கான வழியை வாழ்க்கையின் கருவியாக மாற்றிய கடவுளின் மகத்தான அன்பிற்காக நாம் இந்நாளைக் கொண்டாடுகின்றோம் என்றும், சிலுவைச் சாவை நம் மீட்பிற்காக ஏற்றுக்கொண்டதற்காகவும், அவருடைய அன்பிலிருந்து நம்மை எதுவும் பிரிக்க முடியாது என்பதற்காகவும், அவருடைய அன்பு நம் பாவத்தை விட பெரியது என்றும் நமக்குக் கற்பித்ததற்காகவும் திருச்சிலுவை மகிமை நாள் கொண்டாடப்படுகின்றது என்றும் கூறினார் திருத்தந்தை.

கல்வாரியில் தன் மகனுக்கு அருகில் இருந்த தாயான அன்னை மரியாவின் பரிந்துரையின் வழியாக அவருடைய மகனின் மீட்பளிக்கும் அன்பு நம்மில் வேரூன்றி வளரட்டும் என்றும், தன்னை முழுமையாக நம் அனைவருக்கும் இயேசு கொடுத்தது போல, ஒருவருக்கொருவர் நம்மை நாம் எப்படிக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை அவரிடமிருந்து அறிந்துகொள்ள அன்னையின் துணை நாடுவோம் என்றும் கூறினார் திருத்தந்தை.

நான்காம் நூற்றாண்டில் எருசலேமில் புனித ஹெலன் திருச்சிலுவையைக் கண்டுபிடித்ததையும், பேரரசர் ஹெராக்ளியஸால் விலைமதிப்பற்ற நினைவுச்சின்னம் புனித நகரத்திற்குத் திரும்பியதையும் நினைவுகூரும் வகையில் திருச்சிலுவையின் மகிமை நாள் கொண்டாடப்படுகின்றது என்றும், பழைய ஏற்பாட்டில் மோசேயால் உயர்த்தப்பட்ட வெண்கலப்பாம்பு மக்களைக் காப்பாற்றியது போல சிலுவையில் உயர்த்தப்பட்ட இயேசு நமது மீட்பின் அடையாளமாக இருக்கின்றார் என்றும் கூறினார் திருத்தந்தை.

14 செப்டம்பர் 2025, 14:40

மூவேளை செபம் என்பது, கடவுள் மனுவுரு எடுத்த பேருண்மையை நினைவுகூர்ந்து ஒரு நாளில் மூன்றுமுறை : மூவேளை செபத்திற்கென மணி ஒலிக்கும் காலை 6 மணி, நண்பகல் மற்றும் மாலை 6 மணியளவில் செபிக்கும் செபமாகும். ஆண்டவருடைய தூதர் மரியாளுக்குத் தூதுரைத்தார் எனத் தொடங்கும் மூவேளை செபத்தின் முதல் வரியிலிருந்து, மூவேளை என்ற பெயர் வந்துள்ளது. இந்த முதல்வரியானது, இயேசு கிறிஸ்து மனுஉரு எடுத்தது மற்றும் மூன்று முறை அருள் நிறைந்த மரியே எனச் சொல்லும் எளிய பகுதியை உள்ளடக்கியது. இந்தச் செபம்,  புனித பேதுரு வளாகத்தில், ஞாயிறு மற்றும் பெருவிழா நாள்களின் நண்பகலில்  திருத்தந்தையால் சொல்லப்படுகின்றது. மூவேளை செபத்தைச் சொல்வதற்கு முன்னர், திருத்தந்தை,  அந்நாளைய வாசகங்களிலிருந்து தூண்டுதல்பெற்ற சிறு உரையும் நிகழ்த்துவார். அதைத் தொடர்ந்து திருப்பயணிகளை வாழ்த்துவார். கிறிஸ்துவின் உயிர்ப்பு முதல், தூய ஆவியார் பெருவிழா வரை,  மூவேளை செபத்திற்குப் பதிலாக அல்லேலூயா வாழ்த்தொலி செபம் செபிக்கப்படுகிறது. இச்செபம், இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலின் நினைவாகச் செக்கப்படுகிறது. இச்செபத்தின் இறுதியில், தந்தைக்கும் மகனுக்கும், தூய ஆவியாருக்கும்... மூன்று முறை சொல்லப்படுகின்றது.

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

மூவேளை செபம்

ஆண்டவருடைய தூதர் மரியாளுக்குத் தூதுரைத்தார்

அவர் தூய ஆவியினால் கருத்தரித்தார் - அருள் நிறை

இதோ ஆண்டவருடைய அடிமை 

உமது வார்த்தையின் படியே எனக்கு ஆகட்டும் - அருள் நிறை 

வார்த்தை மனுவுருவானார் 

நம்மிடையே குடிகொண்டார் - அருள் நிறை

கிறிஸ்துவின் வாக்குறுதிகளுக்கு நாங்கள் தகுதியுள்ளவர்களாகும்படியாக

- இறைவனின் தூய அன்னையே எங்களுக்காக மன்றாடும். 

செபிப்போமாக 

இறைவா! வானதூதர் அறிவித்தபடியே உமது திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து மனிதனானதை நாங்கள் அறிந்துள்ளோம். அவருடைய பாடுகளினாலும், சிலுவையினாலும் அவருடைய உயிர்ப்பின் மேன்மையை நாங்கள் அடையும் பொருட்டு எங்கள் உள்ளங்களில் உமது ஆவியின் அருளைப் பொழிய வேண்டுமென்று, எங்கள் ஆண்டவராகிய அதே இயேசு கிறிஸ்து வழியாக மன்றாடுகிறோம்

ஆமென்.

தந்தைக்கும், மகனுக்கும்….( மூன்று முறை )

என்றென்றும் … ஆமென்.

திருத்தூதர் அல்லது திருத்தந்தையின் ஆசிர்வாதம்

இயேசு உங்களுடேனே  இருக்கிறார். உங்கள் ஆன்மாவுடனும்  இருக்கிறார்.

இயேசுவின் பெயர் பேறுபெற்றது;

இப்பொழுதும் எப்பொழுதும்.

எங்கள் உதவி இயேசுவின் நாமத்தில் இருக்கிறது.

அவர் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கினார்.

எல்லாம் வல்ல இறைவன், தந்தை, மகன் , தூய ஆவியார் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.

ஆமென்.