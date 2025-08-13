திருத்தந்தையின் புதன் மறைக்கல்வி உரை - காட்டிக்கொடுக்கப்படுதல்
மெரினா ராஜ் – வத்திக்கான்
இத்தாலியில் கோடை வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து வரும் நிலையில் இன்றைய புதன் மறைக்கல்வி உரையானது வத்திக்கான் வளாகத்தில் அல்லாமல் தூய ஆறாம் பவுல் அரங்கத்தில் நடைபெற்றது.
உலகின் பல பகுதிகளிலிருந்து ஏராளமான மக்கள் வத்திக்கான் வளாகத்தில் கூடியிருக்க அரங்கத்தின் மேடைப்பகுதியை வந்தடைந்த திருத்தந்தை பதினான்காம் லியோ அவர்கள் கரமசைத்து மக்களை வாழ்த்தினார். அதன் பின் சிலுவை அடையாளம் வரைந்து கூட்டத்தினைத் துவக்கினார். அதனைத்தொடர்ந்து மாற்கு நற்செய்தியில் உள்ள யூதாசின் சூழ்ச்சி வெளியாகுதல் என்ற தலைப்பின் கீழ் உள்ள இறைவார்த்தைகள் பல்வேறு ஐரோப்பிய மொழிகளில் வாசித்தளிக்கப்பட்டன.
மாற்கு 14:17 -21
மாலை வேளையானதும் இயேசு பன்னிருவரோடு வந்தார். அவர்கள் பந்தியில் அமர்ந்து உண்டு கொண்டிருந்தபொழுது இயேசு, “என்னோடு உண்ணும் உங்களுள் ஒருவன் என்னைக் காட்டிக்கொடுப்பான் என உறுதியாக உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்” என்றார். அவர்கள் வருத்தமுற்று, ஒருவர் பின் ஒருவராக, “நானோ?நானோ?” என்று அவரிடம் கேட்கத் தொடங்கினார்கள். அதற்கு அவர், “அவன் பன்னிருவருள் ஒருவன்; என்னுடன் பாத்திரத்தில் தொட்டு உண்பவன். மானிடமகன் தம்மைப் பற்றி மறைநூலில் எழுதியுள்ளவாறே போகிறார். ஆனால், ஐயோ! அவரைக் காட்டிக் கொடுக்கிறவனுக்குக் கேடு! அம்மனிதன் பிறவாதிருந்தால் அவனுக்கு நலமாய் இருந்திருக்கும்” என்றார்.
