திருத்தந்தையின் புதன் மறைக்கல்வி உரை - மன்னிப்பு
மெரினா ராஜ் – வத்திக்கான்
இயேசு கிறிஸ்துவே நமது எதிர்நோக்கு என்னும் யூபிலி ஆண்டு புதன் பொது மறைக்கல்வி உரையின் மூன்றாம் குறுந்தலைப்பாக இயேசுவின் பாஸ்கா என்ற தலைப்பில் தனது கருத்துக்களை எடுத்துரைத்து வரும் திருத்தந்தை 14-ஆம் லியோ அவர்கள் ஆகஸ்டு 20, புதன்கிழமையன்று அதன் தொடர்ச்சியாக மன்னிப்பு என்ற தலைப்பில் தனது கருத்துக்களை மக்களுடன் பகிர்ந்துகொண்டார்.
ஆகஸ்டு 19 செவ்வாய்க்கிழமை மாலை காஸ்தல் கந்தோல்போ திருத்தந்தையர் கோடை விடுமுறை இல்லத்தில் இருந்து திரும்பிய திருத்தந்தை பதினான்காம் லியோ அவர்கள், ஆகஸ்டு 20, ஞாயிறன்று வத்திக்கான் தூய ஆறாம் பவுல் அரங்கத்தில் கூடியிருந்த மக்களை வாழ்த்தியபடி அரங்கத்தின் மேடைப்பகுதியினை வந்தடைந்தார். சிலுவை அடையாளம் வரைந்து மறைக்கல்வி உரைக்கூட்டத்தினைத் திருத்தந்தை அவர்கள் துவக்கியதும் யோவான் நற்செய்தியில் உள்ள இயேசு சீடர்களின் காலடிகளைக் கழுவுதல் என்னும் தலைப்பின் கீழ் உள்ள இறைவார்த்தைகள் பல்வேறு ஐரோப்பிய மொழிகளில் வாசித்தளிக்கப்பட்டன.
யோவான் 13: 1-5
சீடரின் காலடிகளைக் கழுவுதல்
பாஸ்கா விழா தொடங்கவிருந்தது. தாம் இவ்வுலகத்தை விட்டுத் தந்தையிடம் செல்வதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது என்பதை இயேசு அறிந்திருந்தார். உலகில் வாழ்ந்த தமக்குரியோர்மேல் அன்பு கொண்டிருந்த அவர் அவர்கள் மேல் இறுதிவரையும் அன்பு செலுத்தினார். இயேசுவைக் காட்டிக் கொடுக்கும் எண்ணத்தை அலகை சீமோனின் மகனாகிய யூதாசு இஸ்காரியோத்தின் உள்ளத்தில் எழச்செய்திருந்தது. இரவுணவு வேளையில், தந்தை அனைத்தையும் தம் கையில் ஒப்படைத்துள்ளார் என்பதையும் தாம் கடவுளிடமிருந்து வந்தது போல் அவரிடமே திரும்பச் செல்லவேண்டும் என்பதையும் அறிந்தவராய், இயேசு பந்தியிலிருந்து எழுந்து, தம் மேலுடையைக் கழற்றி வைத்துவிட்டு ஒரு துண்டை எடுத்து இடுப்பில் கட்டிக் கொண்டார். பின்னர் ஒரு குவளையில் தண்ணீர் எடுத்துச் சீடர்களுடைய காலடிகளைக் கழுவி இடுப்பில் கட்டியிருந்த துண்டால் துடைக்கத் தொடங்கினார்.
