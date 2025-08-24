தேடுதல்

தேடுதல்

தேடுதல்

taதமிழ்
திருத்தந்தை

இயேசு தேர்ந்தெடுத்த இடுக்கமான வாயில்

மெரினா ராஜ் – வத்திக்கான்

இயேசு தனது வாழ்வில் வெற்றி மற்றும் ஆற்றலுக்கான எளிமையான பாதையைத் தேர்ந்தெடுக்கவில்லை, மாறாக, நம்மை மீட்பதற்காக இடுக்கமான வாயிலைத் தேர்ந்தெடுத்து அதன்வழியாக நம்மை அன்பு செய்தார் என்று கூறினார் திருத்தந்தை பதினான்காம் லியோ.

ஆகஸ்டு 24, ஞாயிறன்று வத்திக்கான் வளாகத்தில் கூடியிருந்த திருப்பயணிகளுக்கு வழங்கிய மூவேளை செப உரையின்போது இவ்வாறு எடுத்துரைத்த திருத்தந்தை பதினான்காம் லியோ அவர்கள், பொதுக்காலத்தின் 21-ஆம் ஞாயிறு நற்செய்தி வாசகமான இடுக்கமான வாயில் என்ற பகுதி குறித்தக் கருத்துக்களை மக்களுடன் பகிர்ந்துகொண்டார்.

அன்பு மற்றும் இரக்கம் நிறைந்த தந்தையாக கடவுள் இருக்கின்றார், நம்மை வரவேற்க எப்போதும் திறந்த கரங்களுடன் இருக்கிறார் எனில், மீட்பிற்கான வாயில் இடுக்கமானது என்று இயேசு ஏன் கூறுகிறார்? என கேள்வி எழுப்பிய திருத்தந்தை அவர்கள், இவ்வார்த்தைகளின் வழியாகக் கடவுள் நமது ஊக்கத்தை தடுக்கவில்லை மாறாக, ஏற்கனவே தாங்கள் மீட்கப்பட்டதாக நினைப்பவர்கள், சமயங்களைப் பின்பற்றுபவர்கள் நல்ல நிலையில் இருப்பதாக உணர்ந்தவர்கள் ஆகிய அனைவரின் எண்ணத்தை அசைப்பதற்காகவே அவ்வாறு கூறினார் என்றும் எடுத்துரைத்தார்.

தங்களது இதயங்களில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தாமல், சமயக் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவது மட்டும் போதும் என்று மக்கள் எண்ணிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்றும், வாழ்லிலிருந்து வேறுபட்ட கலாச்சாரத்தைக் கடவுள் விரும்பவில்லை, உடன்பிறந்த சகோதர சகோதரிகளிடத்தில் அன்பைப் பகிராமல், நீதியை பயிற்சிக்காமல் செய்யப்படும் வழிபாடுகளும் பலிகளும் வீணானவை என்றும் கூறினார் திருத்தந்தை.

இக்காரணத்திற்காகவே, அவர்கள் இயேசுவோடு உண்டு, குடித்து உரையாடி அவரது போதனைகளைக் கேட்டதாக கூறும்போது இயேசு, “நீங்கள் எவ்விடத்தாரோ எனக்குத் தெரியாது. தீங்கு செய்வோரே, அனைவரும் என்னைவிட்டு அகன்று போங்கள்’ என கூறுகின்றார் என்றும், “எழுந்து கதவைத் திறந்துவிடும்’ என்று கேட்பவர்களுக்கு, நீங்கள் எங்கிருந்து வந்தவர்கள் என எனக்குத் தெரியாது’ எனப் பதில் கூறுகின்றார் என்றும் தெரிவித்தார் திருத்தந்தை.

நம்பிக்கையை வார்த்தைகளினால் உறுதிப்படுத்துவது மட்டும் போதாது என்றும், நம்பிக்கை நமது முழு வாழ்க்கையையும் தழுவும்போது, ​ தேர்ந்தெடுத்தல்களுக்கான ஓர் அளவுகோலாக மாறும்போது, ​​அது நம்மை நன்மைக்காக அர்ப்பணித்து, இயேசுவைப்போல அன்பில் நம்மை ஆழ்த்துபவர்களாக மாறச் செய்கின்றது என்றும் கூறினார் திருத்தந்தை

இயேசுவே நமது நம்பிக்கையின் அளவுகோல், நாம் மீட்கப்படுவதற்கான பாதை என்றும், அவருடைய அன்பை நமது வாழ்க்கையில் நாம் வாழ்ந்து நீதி மற்றும் அமைதிக்காக உழைப்பவர்களாக மாறுகின்றோம் என்றும் எடுத்துரைத்தார் திருத்தந்தை.

சில நேரங்களில் இது கடினமான மற்றும் பிரபலமற்ற தேர்ந்தெடுப்புக்கள், நமது சொந்த சுயநலத்திற்கு எதிராகப் போராடுதல், மற்றவர்களுக்காக நம்மைச் செலவிடுதல், தீமையின் தர்க்கம் மேலோங்கத் தோன்றும்போது நன்மையில் விடாமுயற்சியுடன் இருத்தல் போன்றவற்றை நீதி மற்றும் அமைதிக்காக உழைப்பவர்கள் என்ற சொல் குறிக்கிறது என்று எடுத்துரைத்த திருத்தந்தை அவர்கள், இயேசுவின் இந்த இடுக்கமான வாயிலைக் கடக்கும்போது, ​​வாழ்க்கை நமக்கு முன் ஒரு புதிய வழியில் திறக்கிறது என்பதைக் கண்டுபிடிப்போம் என்றும் கூறினார்.

இதன் வழியாகக் கடவுளின் பரந்த இதயத்திலும், அவர் நமக்காகத் தயாரித்த நிலையான விருந்தின் மகிழ்ச்சியிலும் நுழைவோம் என்று தெரிவித்த திருத்தந்தை அவர்கள், நற்செய்தி வலியுறுத்தும் "இடுக்கமான வாயில்" வழியாக துணிவுடன் கடந்து செல்ல கன்னி மரியாவை நாம் வேண்டிக்கொள்வோம் என்றும், இதனால் நாம் தந்தையாகியக் கடவுளது அன்பின் அகலத்திற்கு மகிழ்ச்சியுடன் நம்மைத் திறக்க முடியும் என்றும் கூறினார் திருத்தந்தை.

இந்த செய்தியை வாசித்ததற்கு நன்றி. நீங்கள் தொடர்ந்து எங்களது அண்மைச் செய்திகளைப் பெற விரும்பினால் “செய்தி மடல்” என்பதைத் தொட்டு பதிவுசெய்ய உங்களை அழைக்கின்றோம். இங்கே கிளிக் செய்யவும்

24 ஆகஸ்ட் 2025, 13:02

மூவேளை செபம் என்பது, கடவுள் மனுவுரு எடுத்த பேருண்மையை நினைவுகூர்ந்து ஒரு நாளில் மூன்றுமுறை : மூவேளை செபத்திற்கென மணி ஒலிக்கும் காலை 6 மணி, நண்பகல் மற்றும் மாலை 6 மணியளவில் செபிக்கும் செபமாகும். ஆண்டவருடைய தூதர் மரியாளுக்குத் தூதுரைத்தார் எனத் தொடங்கும் மூவேளை செபத்தின் முதல் வரியிலிருந்து, மூவேளை என்ற பெயர் வந்துள்ளது. இந்த முதல்வரியானது, இயேசு கிறிஸ்து மனுஉரு எடுத்தது மற்றும் மூன்று முறை அருள் நிறைந்த மரியே எனச் சொல்லும் எளிய பகுதியை உள்ளடக்கியது. இந்தச் செபம்,  புனித பேதுரு வளாகத்தில், ஞாயிறு மற்றும் பெருவிழா நாள்களின் நண்பகலில்  திருத்தந்தையால் சொல்லப்படுகின்றது. மூவேளை செபத்தைச் சொல்வதற்கு முன்னர், திருத்தந்தை,  அந்நாளைய வாசகங்களிலிருந்து தூண்டுதல்பெற்ற சிறு உரையும் நிகழ்த்துவார். அதைத் தொடர்ந்து திருப்பயணிகளை வாழ்த்துவார். கிறிஸ்துவின் உயிர்ப்பு முதல், தூய ஆவியார் பெருவிழா வரை,  மூவேளை செபத்திற்குப் பதிலாக அல்லேலூயா வாழ்த்தொலி செபம் செபிக்கப்படுகிறது. இச்செபம், இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலின் நினைவாகச் செக்கப்படுகிறது. இச்செபத்தின் இறுதியில், தந்தைக்கும் மகனுக்கும், தூய ஆவியாருக்கும்... மூன்று முறை சொல்லப்படுகின்றது.

அண்மை மூவேளை செபம் / அல்லேலூயா வாழ்த்தொலி

அனைத்தையும் படிக்கவும் >

திருத்தந்தையுடன் செபிக்க

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

மூவேளை செபம்

ஆண்டவருடைய தூதர் மரியாளுக்குத் தூதுரைத்தார்

அவர் தூய ஆவியினால் கருத்தரித்தார் - அருள் நிறை

இதோ ஆண்டவருடைய அடிமை 

உமது வார்த்தையின் படியே எனக்கு ஆகட்டும் - அருள் நிறை 

வார்த்தை மனுவுருவானார் 

நம்மிடையே குடிகொண்டார் - அருள் நிறை

கிறிஸ்துவின் வாக்குறுதிகளுக்கு நாங்கள் தகுதியுள்ளவர்களாகும்படியாக

- இறைவனின் தூய அன்னையே எங்களுக்காக மன்றாடும். 

செபிப்போமாக 

இறைவா! வானதூதர் அறிவித்தபடியே உமது திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து மனிதனானதை நாங்கள் அறிந்துள்ளோம். அவருடைய பாடுகளினாலும், சிலுவையினாலும் அவருடைய உயிர்ப்பின் மேன்மையை நாங்கள் அடையும் பொருட்டு எங்கள் உள்ளங்களில் உமது ஆவியின் அருளைப் பொழிய வேண்டுமென்று, எங்கள் ஆண்டவராகிய அதே இயேசு கிறிஸ்து வழியாக மன்றாடுகிறோம்

ஆமென்.

தந்தைக்கும், மகனுக்கும்….( மூன்று முறை )

என்றென்றும் … ஆமென்.

திருத்தூதர் அல்லது திருத்தந்தையின் ஆசிர்வாதம்

இயேசு உங்களுடேனே  இருக்கிறார். உங்கள் ஆன்மாவுடனும்  இருக்கிறார்.

இயேசுவின் பெயர் பேறுபெற்றது;

இப்பொழுதும் எப்பொழுதும்.

எங்கள் உதவி இயேசுவின் நாமத்தில் இருக்கிறது.

அவர் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கினார்.

எல்லாம் வல்ல இறைவன், தந்தை, மகன் , தூய ஆவியார் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.

ஆமென்.