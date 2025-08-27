ஒப்புரவு அருள்பணியாளர்களுக்கான பயிற்சிப் பாசறை
மெரினா ராஜ் - வத்திக்கான்
ஒப்புரவு என்பது குணப்படுத்தும் ஒரு திருவருளடையாளம் என்றும், நல்ல முறையில் வாழ மனந்திரும்பும் மனிதர் மற்றும் பாவமன்னிப்பு வழங்கும் அருள்பணியாளர் இருவரது இதயங்களும் கடவுளின் அருளுக்குத் திறக்கப்படுகின்றன, அவர்கள் பாதுகாக்கப்படுகின்றார்கள் என்றும் எடுத்துரைத்தார் பேராயர் அந்தோணிசாமி சவரிமுத்து.
ஆகஸ்டு 26, செவ்வாயன்று "இன்றைய திருஅவைக்கு ஒப்புரவு அருளடையாளச் சடங்கை புதுப்பித்தல்" என்ற தலைப்பில் மதுரையில் நடைபெற்ற அருள்பணியாளர்களுக்கான பயிற்சி (ToT) பட்டறையில் இவ்வாறு எடுத்துரைத்தார் மதுரை உயர் மறைமாவட்ட பேராயர் அந்தோணிசாமி சவரிமுத்து.
ஒப்புரவு அருளடையாளம் வழங்குவதற்கு அருள்பணியாளர்கள் ஒவ்வொருவரும் புதுப்பிக்கப்பட்டவர்களாகவும், இறை இரக்கப் பணிக்கு தயார் நிலையில் இருப்பவர்களாகவும் உருவாகும் பொருட்டு இந்த பயிற்சியானது நடைபெற்றது.
எதிர்நோக்கின் திருப்பயணிகள் ஆண்டு 2025 ஐ முன்னிட்டும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் இறை இரக்கத்தின் தூதுவர்களுக்கு வழங்கிய அழைப்பையும் முன்னிறுத்தி ஆரம்பமானது இப்பயிற்சிபாசறையில் பேராயர் அந்தோணிசாமி சவரிமுத்து அவர்கள், திருஅவை சட்டங்கள் ஒப்புரவு அருளடையாளம் குறித்து எடுத்துரைக்கும் நியமன விதிமுறைகளை பயிற்சியாளர்களுக்கு சுட்டிக்காட்டினார்.
புரிந்துணர்வு மற்றும் மீள்தன்மை: ஒப்புரவு அருளாடையாளாத்தின் காரணம் மற்றும் விளைவு பற்றி இரத்தின் தூதர் அருள்தந்தை யேசு கருணாநிதி அவர்கள் உரையாற்றினார். உணர்வு மற்றும் ஒப்புரவு அருளடையாளம் வழியாக ஆன்மிக குணப்படுத்தல் என்ற தலைப்பில் மருத்துவர் அந்தோணி மனுவேல் விஜய் அவர்களும், மேய்ப்புப்பணி சவால்கள் மற்றும் வாய்ப்புகள் என்ற தலைப்பில் குழு பகிர்வானது அருள்தந்தையர்கள் ஜோசப் மிக்கேல் செல்வராஜ் மற்றும் அருள் அம்புரோஸ் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது.
இந்தப் பயிற்சிப் பட்டறையின் மூன்று நோக்கங்கள்:
1. இரக்கத்தின் தூதுவர்கள் பணிக்கான தெரிவுநிலையை உருவாக்குதல்;
2. ஒப்புரவு திருவருளடையாளத்தில் மேய்ப்புப்பணி ஆயர் நடைமுறையை புதுப்பித்தல்
3. அவர்களின் மறைமாவட்டங்களுக்குள் பயிற்சியாளர்களைத் தயார்படுத்துதல்.
மதுரை, பாளையங்கோட்டை, திண்டுக்கல், திருச்சிராப்பள்ளி, தூத்துக்குடி, கோட்டார், குழித்துறை, வேலூர், சேலம் ஆகிய மறைமாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 60 அருள்பணியாளர்கள் மற்றும் துறவறத்தார் இந்தப் பயிலரங்கில் பங்கேற்றனர். இதில் பங்கேற்பாளர்கள் இரக்கத்தை எடுத்துரைப்பதாகவும், ஒப்புரவு அருளடையாளங்களில் மக்களிந் குரலுக்கு தாராளமாக செவிசாய்ப்பதாகவும், ஒவ்வொரு மறைமாவட்டத்திலும் ஒரு இரக்கத்தின் மேசை" நிறுவுவதாகவும், இந்த பணிக்காக ஒற்றுமையாக இருப்பதாகவும், ஆண்டிற்கு குறைந்தது பத்து அருள்பணியாளர்களுக்குப் பயிற்சி அளிப்பதாகவும் உறுதியளித்தனர்.
