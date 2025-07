இணையவழியில் இணைந்திருப்போர்

நேர்காணல் – இணைய வழியில் மறைப்பணியாற்றுவோர்க்கான யூபிலி

நீதி, சமூக நல்லிணக்கம், நம் பொதுவான இல்லமாகிய இப்பூமியை மதித்தல் ஆகியவற்றுக்காகத் தொடர்ந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தும் வகையில் வருகின்ற ஜூலை மாதம் 28, 29 ஆகிய நாள்களில் இணையவழியில் மறைப்பணியாற்றுவோர்க்கான யூபிலியானது (The Jubilee of Digital Missionaries and Catholic Influencers) திருஅவையில் சிறப்பிக்கப்பட இருக்கின்றது.