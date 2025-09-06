Mvutano kati ya Marekani na Venezuela kuhusu vita dhidi ya biashara ya madawa ya kulevya

Mzozo huo ulichochewa na kuruka kwa ndege mbili za kijeshi za Venezuela juu ya moja ya meli za kivita za Marekani zinazosafiri katika maji ya Karibiani.Septemba 5,Pentagon ilitangaza kupelekwa kwa ndege kumi za kivita huko Puerto Rico.Caracas inaripotiwa kulenga operesheni za Marekani za kupambana na dawa za kulevya.

Na Paola Simonetti – Vatican.

Venezuela inatunishiana misuli, na kutangaza utayari wake wa kujihusisha na vita ikiwa itakabiliwa na uvamizi wa kijeshi kutoka Marekani. Rais Nicolas Maduro mwenyewe alielezea msimamo wa nchi wakati wa hafla iliyotangazwa kwenye televisheni ya serikali, akisisitiza kwamba kile kilicho mezani ni "jibu lililopangwa na kupangwa na watu wote kutetea uhuru wao na uadilifu wa eneo."

"Uchochezi" kwa Marekani

Matamshi ya Maduro yamekuja baada ya Pentagon kutangaza kuwa imetuma ndege kumi za kivita nchini Puerto Rico, kujibu ajali ya tarehe 5 Septemba ya ndege za kijeshi za Venezuela kwenye moja ya meli za kivita za Marekani zinazosafiri katika visiwa vya Caribbean. Hatua hii, kulingana na Marekani, "ni ya uchochezi sana" na inalenga "kuingilia shughuli za Amerika za kupambana na dawa za kulevya." Maduro anajitetea kuhusu baisha ya dawa za kulevya, akidai kuwa nchi hiyo "haizalishi kokeini wala na kusisitiza maendeleo katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya yanayotambuliwa na mashirika ya kimataifa.

Onyo la Venezuela

Septemba 5, Idara ya Ulinzi ya Marekani ilionya shirika linalofanya kazi nchini Venezuela "kutoingilia shughuli za kupambana na mihadarati." Maduro, kwa upande wake, alitoa wito kwa Washington kuachana na kile anachokiita sera ya "mabadiliko ya vurugu ya serikali" katika Amerika ya Kusini na Caribbean, akimtaka rais wa Marekani kuheshimu uhuru wa nchi yake.