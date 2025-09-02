Malala:Sote tupiganie kwa ujasiri haki ya kupata elimu

Katika mahojiano maalum na vyombo vya habari vya Vatican,mshindi wa Tuzo ya Amani ya Nobel anajadili kujitolea kwake kwa elimu ya wasichana kupitia Mfuko wa Malala na kuakisi haki ya shule kwa watoto katika nchi zilizokumbwa na vita.Malala pia anasisitiza umuhimu wa mazungumzo baina ya dini katika kukuza haki ya kimataifa ya elimu.

Alessandro Gisotti

Akiwa na umri wa miaka 14, katika mapambano yake ya kuthibitisha haki ya wanawake ya kupata elimu katika nchi yake ya Pakistani, Malala Yousafzai alilengwa na mashambulizi ya kikatili ya Taliban ambayo karibu yagharimu maisha yake. Lakini Malala hakuacha. Aliendelea na mapambano ambayo alikuwa ameanza akiwa na umri wa miaka 11 tu, alipoanzisha blogu ya kutetea haki ya wasichana ya kwenda shule katika eneo lake la asili la Swat Valley. Kwa muda mfupi sana, alikuwa nguvu ya kimataifa katika kukuza haki ya elimu kwa wanawake kila mahali. Amekuwa chanzo cha msukumo kwa watu wengi - wanawake na wanaume - ambao wamejiunga na kazi yake. Mnamo 2014, akiwa na umri wa miaka 17 tu, Malala alikuwa mtu mdogo zaidi kuwahi kupokea Tuzo ya Amani ya Nobel. Pamoja na baba yake, mwalimu wa shule Ziauddin Yousafzai, alianzisha Mfuko wa Malala, ambao kwa zaidi ya muongo mmoja umekuwa ukipigania upatikanaji wa elimu kupitia miradi na mipango madhubuti. Katika mahojiano haya ya kipekee na vyombo vyetu vya habari, Malala anazungumza kuhusu kujitolea kwake kwa bidii kwa elimu ya wasichana, anaangazia mamilioni ya watoto walionyimwa shule kutokana na vita, na kuangazia umuhimu wa mazungumzo kati ya dini mbalimbali, hata kwa ajili ya kukuza elimu.

Safari yako kutoka kwa mwanablogu kijana huko Swat Valley hadi kuwa wakili wa kimataifa wa elimu ni chanzo cha msukumo ulimwenguni kote. Je, uzoefu wako wa kibinafsi na kujitolea kwako kwa elimu kumebadilika kwa miaka mingi?

Nilipoanza kuzungumzia elimu ya wasichana, nilikuwa na matumaini makubwa. Niliamini kwamba viongozi wa serikali na taasisi ambao walionesha uungaji mkono wao wangeweza kutumia nguvu zao kuchukua hatua za haraka na madhubuti za kubadilisha ulimwengu kwa wanawake vijana. Sasa, nikiwa na umri wa miaka 28, ninaweza kukiri ukweli unaokatisha tamaa zaidi: mabadiliko huchukua muda. Licha ya miaka mingi ya utetezi, zaidi ya wasichana milioni 122 wanasalia nje ya shule. Uzoefu umenifundisha kuwa maendeleo yanahitaji zaidi ya ahadi - yanahitaji masuluhisho ya ubunifu, nyenzo endelevu na uvumilivu. Lakini changamoto hizi hazijapunguza hisia yangu ya uharaka wa kuunda maisha bora ya baadaye kwa wasichana. Huu ni utume wangu maishani na itakuwa hivyo kila wakati.

Migogoro na vurugu, kutoka Syria hadi Ukraine, kutoka Gaza hadi Sudan Kusini, huzuia mamilioni ya watoto - hasa wasichana - kuhudhuria shule, na kusababisha mgogoro wa kimataifa wa kusoma na kuandika. Tunawezaje kuhakikisha watoto hawa hawajaachwa nyuma, wamesahaulika?

Kufikiria juu ya hili hunifanya nisilale usiku. Je! ni watoto wangapi wanalala kwa sauti ya risasi sasa hivi? Ni shule ngapi zimeshambuliwa kwa mabomu juma hili? Je, ni familia ngapi zimetenganishwa milele na hazitapona? Huko Gaza, idadi ya watoto waliouawa ni ya kushangaza na ya kutisha. Tunapoona mauaji ya halaiki kama haya, wakati mwingine huhisi kama hali isiyo na matumaini, kana kwamba hakuna tunachoweza kufanya - lakini hiyo si kweli. Ili kusaidia watoto walioathiriwa na migogoro, tunaweza kufadhili elimu katika dharura na kusaidia mashirika ya ndani yanayotoa nafasi kwa watoto kwa nyenzo muhimu, nyenzo za kujifunzia na usaidizi wa afya ya akili. Kuwaweka watoto shuleni, au kuwarejesha shuleni haraka iwezekanavyo, ni muhimu sana kwa ustawi wao wa kisaikolojia na hali ya usalama.

Hali ya wasichana wa Afghanistan chini ya utawala wa Taliban bado ni mbaya, huku kukiwa na vikwazo vikali katika upatikanaji wao wa elimu. Nchini Afghanistan, mustakabali wa kizazi kizima cha wanawake uko hatarini. Je, Mfuko wa Malala unachukua hatua gani kusaidia wasichana wa Afghanistan, na jumuiya ya kimataifa inaweza kufanya nini ili kuendeleza juhudi hizi?

Kiwango cha ukandamizaji wa Taliban ni karibu kisichoweza kufikiria. Wanawake na wasichana wamepigwa marufuku kutoka kwa elimu, kazi na aina yoyote ya ushiriki wa umma na kisiasa. Wanadhibiti kila sehemu ya maisha ya mwanamke, kutia ndani ikiwa anaweza kwenda kwenye bustani, jinsi sauti yake inavyoweza kuwa kubwa, jinsi anavyovaa. Huu zaidi ya ubaguzi wa kijinsia, ni ubaguzi wa kijinsia. Wiki hii, Mfuko wa Malala ulitangaza kwamba tunatoa dola milioni 3 katika ruzuku mpya na zilizoongezwa kusaidia wasichana nchini Afghanistan kwa kukidhi mahitaji ya haraka ya elimu na kusukuma haki ya muda mrefu. Kuanzia shule za nyumbani hadi TV na radio za setilaiti, mifumo ya mtandaoni na programu za nje ya mtandao, tunaauni programu bunifu na zinazonyumbulika ambazo huwafanya wasichana wajifunze chini ya utawala wa Taliban. Kupitia Mpango wetu wa Afghanistan, pia tunasimama pamoja na viongozi wanawake na watetezi wa haki za binadamu ili kuongoza vuguvugu la kimataifa - kushinikiza viongozi wa dunia kukomesha ubaguzi wa kijinsia na kupata mustakabali wa elimu ya wasichana.

Umesisitiza mara nyingi - hasa kupokea Tuzo ya Amani ya Nobel mwaka wa 2014 - kwamba elimu ni haki ya msingi ya binadamu kulinda na kukuza. Ulihatarisha maisha yako kwa haki hiyo. Je, unaonaje elimu inachangia kufikia malengo kama vile usawa wa kijinsia, maendeleo ya kiuchumi na amani, hasa katika jamii zilizotengwa?

Elimu inakuza matumaini ya mustakabali wenye amani na usawa zaidi. Shule ni mahali ambapo watoto hujifunza kufikiri kwa makini na jinsi ya kutatua matatizo. Pia ndipo wanapopata marafiki, kujenga huruma na kujifunza kufanya kazi na wengine. Ujuzi huu ni muhimu katika kukabiliana na dhuluma - kama vile chuki na ubaguzi - na kuwakumbusha watu juu ya ubinadamu wetu wa pamoja.

Kupitia Mfuko wa Malala unawawezesha mabingwa wa elimu wa ndani. Je, unaweza kushirikisha historia ya mwanaharakati wa ngazi ya chini ambaye kazi yake imekuhimiza, na jinsi mbinu yao inavyoonyesha nguvu ya mipango ya kusoma na kuandika inayozingatia jamii?

Tangu utotoni, niliona jinsi mtu mmoja anavyoweza kuleta matokeo chanya. Baba yangu, akiwa mwalimu wa shule katika mji wetu wa nyumbani huko Pakistan, mara nyingi alikwenda nyumba kwa nyumba akizishawishi familia zipeleke binti zao shuleni. Juhudi zake zilibadilisha maisha ya wasichana wengi - na familia zao. Baba yangu na mimi tulianzisha Mfuko wa Malala kusaidia wafanya mabadiliko zaidi kupanua wigo wao. Leo, tunashirikiana na mashirika yanayoongozwa na wenyeji nchini Afghanistan, Brazili, Ethiopia, Nigeria, Pakistani na Tanzania ambayo yanasukuma maendeleo ya elimu ya wasichana. Majira haya ya kiangazi, nilitembelea Wilaya ya Kongwa nchini Tanzania kuona mshirika wetu wa Mfuko wa Msichang (Msichang Initiative)akifanya kazi. Shirika lao linasaidia akina mama vijana ambao walilazimika kuacha shule kuendelea na masomo. Nilitembelea madarasa, nilikutana na timu yao na kuwasikiliza wanafunzi wakishiriki kuhusu vikwazo walivyokabiliana navyo kujifunza na azimio la kuwasukuma mbele. Mpango wa Msichang umesaidia zaidi ya wasichana 400 kurejea shuleni hadi sasa. Juhudi zao zilinihakikishia kwa nini hii ni muhimu sana - na ni muhimu kiasi gani kuwekeza katika watu wabunifu, wenye shauku ambao wanataka kusaidia wasichana kufaulu.

Papa Leo XIV, kama Papa Francisko, amesisitiza umuhimu wa elimu kama msingi wa kukuza amani na kukuza haki za binadamu. Je, unakubali kwamba mazungumzo ya kidini yanaweza kuimarisha mipango ya elimu?

Kabisa. Daima kuna kitu ambacho watu wanaweza kujifunza kutoka kwa mtu mwingine. Nilipoanza chuo kikuu, nilikutana na marafiki wengi wapya kutoka duniani kote ambao walinionyesha dini, maadili na maslahi mbalimbali. Ilipinga baadhi ya imani zangu na kupanua mtazamo wangu wa ulimwengu kwa bora. Wakati huu ulikuwa muhimu sana kwa maisha yangu na kuunda mimi ni nani leo kwamba nimeandika mengi juu yake katika kumbukumbu yangu mpya, ‘Finding My Way’ yaani ‘Kutafuta njia yangu.’ Ninatumaini kuwa wasomaji wataona katika historia yangu jinsi urafiki na jumuiya inavyoweza kutubadilisha kama watu binafsi na kwamba miunganisho tunayojenga inaweza kubadilisha ulimwengu unaotuzunguka. Watu wa imani tofauti wanapokutana, inaweza kutumika kama fursa ya kuelewana vyema na kutukumbusha maadili mengi ambayo sisi sote tunashiriki. Ninaamini sana katika uwezo wa elimu wa kuziba mapengo na kukuza uelewano katika tamaduni na dini zote.

Baada ya siku chache tutaadhimisha Siku ya Kimataifa ya Kusoma na Kuandika ya Umoja wa Mataifa (tarehe 8 Septemba). Je, ungeshirikisha ujumbe gani na hadhira yetu ili kuhamasisha hatua kuelekea kuhakikisha kila mtoto, hasa wasichana, wanaweza kusoma, kuandika na kujifunza kwa uhuru?

Kila siku kuna wasichana wengi ambao husoma kwa kuwasha mishumaa, hutembea maili nyingi hadi shuleni au hujifunza kinyume na wale wanaowaambia wabaki nyumbani. Ujasiri wao na azimio lao la kujifunza hunitia moyo. Katika Uislamu, matendo ya huduma na kutafuta elimu ni mambo ya msingi ya imani. Najua haya pia yanathaminiwa katika mapokeo ya Kikatoliki. Ikiwa kuna wasichana ambao wanaweza kuhatarisha kila kitu kwa nafasi ya kujifunza, basi ninahisi sote tunaweza kupata nguvu ya kupaza sauti zetu pamoja nao. Mabadiliko hayatatokea yenyewe. Ni lazima tuwasikilize wasichana na kuwataka viongozi wetu kuwekeza katika elimu na masuluhisho ya muda mrefu.