“Zanzibar Cup,”Dk.Conte:Tupeleke ujumbe mzito wa amani na udugu miongoni mwa watu!

Na Angella Rwezaula – Vatican.

Kwa miaka miwili iliyopita liliundwa shindano la ‘Zanzibar CUP,’ yaani Shindano la Kimataifa la kitesurfing, linalowaleta pamoja watu kutoka mataifa mbali mbali ili kuendeleza utalii wa kitesurfing huko Zanzibar na kupeleka katika Ulimwengu ujumbe mzito wa amani na udugu miongoni mwa watu wote duniani. Ni katika mutadha huo ambapo Toleo hilo limeendelea kukua licha ya kuanza hivi karibuni. Ndugu msikilizaji na msomaji wa makala zetu za Radio Vatican, ninakuletea mahojiano yetu kamili nikiwa ndani ya studio zetu za Radio Vatican na Mhusika Mkuu wa tukio hilo litakalofanyika huko Zanzibar nchini Tanzania. Yeye akiwa tayari huko Zanzibar, Tanzania kuliandaa na ambalo ni la kimataifa, ili atueleze anaitwa nani na kufafanua tukio hilo kwa ujumla.

Dk S: Habari za asubuhi wapendwa, Mimi ninaitwa Daktari Stefano Conte (Daktari wa jumla na Daktari wa upasuaji wa moyo wa watoto) kutoka Roma, lakini kwako mimi ni Stef kutoka Zanzibar. Ninaomba radhi kwa lugha yangu ya Kiswahili ambayo bado si nzuri. Awali ya yote ninapenda Radio Vatican, na hasa Idhaa ya Kiswahili, kupata fursa ya kuwasilisha Toleo la nne la Zanzibar Cup. Ni kwa msaada wenu Zanzibar Cup imekuwa tukio kubwa zaidi la kitesurfing katika Afrika yote.

A: Wewe ni daktari, lakini je, ulifika lini Zanzibar, pia ni lini ulianza mpango huu?

Dk S: Tangu nilipowasili Zanzibar miaka kumi na tano iliyopita, nimewatibu mamia ya ndugu Waswahili wa rika zote bure. Nilifanya haya yote kwa sababu ninaamini kabisa kwamba maana ya kuwepo kwetu ni kuacha kumbukumbu nzuri kwa wale ambao wamesalia kwetu. Mimi pia ni Kapteni Daktari wa Jeshi la Wanamaji la Italia na Mwanachama wa Shirikisho la Matanga kwa miaka hamsini. Hivyo, miaka miwili iliyopita niliunda Zanzibar CUP, yaani Shindano la kimataifa la kitesurfing, ili kuendeleza utalii wa kitesurfing huko Zanzibar na kupeleka katika Ulimwengu ujumbe mzito wa amani na udugu miongoni mwa watu wote duniani. Ninaamini kwamba katika kipindi hiki kuna uhitaji wa kweli wa ujumbe wa wazi wa amani na udugu kati ya watu wote duniani, ambapo baadhi ya serikali mbovu zinawadhulumu watu maskini na kupigana vita tu kwa ajili ya kuiba ardhi na fedha!

A: Kwa kuhamasisha ujumbe huu wa amani kuna jambo lolote ambalo umetekeleza kwa kutoa ujumbe?

Dk. S: Ndiyo, ili kuimarisha ujumbe huu, mwaka jana pia nilitunga na kurekodi nchini Ufaransa ZCS, wimbo mzuri kutoka Zanzibar! Siwezi kusubiri kukutana na mwimbaji maarufu wa Kiswahili ili kurekodi tena wimbo huo nchini Tanzania na kuuzindua duniani kote pia kwa msaada wa Radio Vatican. Ikiwa kuna yeyote anayesikiliza na ambaye anaweza kuniunganisha na mwimbaji maarufu wa Kitanzania, tafadhali wasiliana nami haraka iwezekanavyo.

A: Dk. Stefano, unaweza kufafanua juu ya tukio hilo?

Dk.S: Toleo hili la Zanzibar Cup litafanyika katika ufukwe wa Kiwengwa, pwani ya mashariki ya Unguja, Agosti ijayo tarehe thelathini na thelathini na moja. Kila mtu anaalikwa kuhudhuria mbio hizo. Nusu-fainali mbili za regatta zitafanyika Jumamosi tarehe thelathini Agosti, wakati mashindano ya freestyle na fainali ya regatta itafanyika Jumapili tarehe 31 Agosti 2025. Kwa taarifa yoyote, unaweza kuwasiliana nami kupitia facebook kwenye: web:facebook.com//stefano.conte.311, au kupitia instagram kwenye: stef_kitesurf.events.

A: Dk. ni jinsi gani ya kujiandikisha?

Kwa watanzania wote ambao wangependa kujiandikisha kwenye mbio hizo, nawakumbusha kuwa uandikishaji unaisha Jumapili ijayo tarehe kumi Agosti mwaka elfu mbili ishirini na tano na unaweza kupiga simu namba sifuri sita tano sita sifuri mbili tatu sifuri tatu tano. Nakukumbusha kwamba tuzo ya kwanza kwa regatta ni dola elfu mbili na tuzo ya kwanza kwa freestyle ni dola elfu moja.

A: Dk. Stefano kwa ufupi mashindano haya tangu yaanze ni matokeo gani ambayo umeyaona hadi sasa?

Dk.S: Daima tunapanga mashindano mawili kwa mwaka. Regatta ya kwanza ilifanyika mwezi Februari 2024 Februari, ya pili Agosti na ya tatu mwaka huu Februari 2025. Matokeo yalikuwa bora. Idadi ya washiriki imeongezeka kutoka ishirini hadi arobaini, kama vile idadi ya wafadhili na vyombo vya habari. Washiriki wa kimataifa pia waliongezeka hadi asilimia thelathini (30%)kwa jumla. Ili kuwaalika mabingwa wa dunia wa mchezo huu tunahitaji kuwapa angalau tiketi za ndege kwa safari. Kwa bahati mbaya safari hii, pamoja na msaada tuliopewa na Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Zanzibar, hakuna Shirika la Ndege lililotupatia tiketi na hivyo itakuwa vigumu kupata mabingwa hao hapa. Lakini ninatumaini kuwa kwa shindano lijalo mnamo mwezi Februari 2026, tutakuwa na usaidizi zaidi. Mpango wangu ni kuifanya Zanzibar Cup(ZC) kuwa mojawapo ya matukio makuu ya kimataifa ya kitesurfing duniani. Lakini kwa kufanya hivvyo ninahitaji ushirikiano wa kila mtu kuanzia: Mamlaka, mashirika ya ndege na waandishi wa habari.

A: Ni vizuri Dk. Stefano, tuombe hilo, na je Unalo jambo lolote zaidi ambalo ungependa kuwaeleza wasikilizaji na wasomaji wa makala hii?

Kwanza kabisa ninaomba niwashukuru wale waliofanikisha mradi wangu. Awali ya yote napenda kumshukuru Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mhe. Balozi Mahmoud Thabit Kombo, ambaye aliiamini Zanzibar Cup tangu kukutana kwa mara ya kwanza huko Roma alipokuwa Balozi wa Tanzania nchini Italia na amekuwa akitusaidia daima. Napenda pia kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Zanzibar Dk Samia Suluhu Hassani ambaye kila mtu anamfahamu kama: “Mama Samia” na Rais wa Zanzibar Dk Hussein Mwinyi kwa ukarimu wao na kuchangia kuifanya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla kuwa maarufu zaidi duniani. Pia nataka kuishukuru kampuni inayoandaa, Zannet, pamoja na BMTZ, ZCT na PDB. Nawashukuru pia wadhamini wote waliotuamini: Asas, Mecco, Vigor, Melia, Planhotel, Neptune, Dongwe, Kendwa Rock, Serena na Marumaru.

Na mwisho, namshukuru kila mtu ambaye atatusaidia kufikia mafanikio makubwa kama vile: migahawa ya Amuri na Vuai, wasambazaji wa boti wakiongozwa na Rama, wajumbe wa kuamua na waandishi wa habari wote watakaoshiriki katika mkutano na waandishi wa habari ulioandaliwa na BMTZ utakaofanyika tarehe ishirini na nne au ishirini na tano mwezi wa Agosti katika hoteli ya Marumaru na ambao ninatumaini watanipa ripoti nzuri za video kuhusu shindano hilo. Baadaye nitatuma ripoti hizi za video kwa vyombo vya habari duniani kote. Nawakumbatia nyote na kuwasubiri mwisho wa Agosti kule Kiwengwa kwa ZC.

Hayo ndiyo yalikuwa maelezo ya Daktari Stefano Conte kutoka Roma, na ambaye kama tulivyomsikia kwamba kwako wewe msikilizaji/ msomaji anajulikana Stef kutoka Zanzibar ambaye ni mhusika mkuu wa Mpango wa Toleo la nne la ZC (Zanzibar Cup wa Kitesurfing), mchezo ambao umekuwa wa kimataifa na unapoendwa sana. Usikose kujiandikisha katika toleo hili litakalofanyika, la mashindano ya freestyle (mtindo huru) na fainali ya regatta Dominika tarehe 31 Agosti 2025.