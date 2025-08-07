Asia,Save The Childre:Mafuriko ya monsuni na hali mbaya ya hewa yaharibu na kuua zaidi ya watoto 130

Hali ya hewa yetu inabadilika kwa kasi na kuwadhuru wale wanaowajibika kidogo yaani:watoto.Huu ni udhalimu wa kimataifa,lakini bado kuna wakati wa kubadili mkondo.Hayo yalisema na mwakilishi wa Save the Children,Barani Asia.Kulingana na Shirika la Hali ya Hewa Duniani,mabadiliko ya tabianchi yanayosababishwa na binadamu yanasababisha viwango vya joto duniani kupanda,huku miaka 10 iliyopita ikiwa ni joto kuwahi kutokea.

Na Angella Rwezaula – Vatican.

Nyumba na shule zimeharibiwa na kuacha familia bila makazi na watoto bila kupata elimu. Nchini Ufilipino, kwa mfano, vimbunga kadhaa vya kitropiki vimeharibu kabisa takriban madarasa 1,350 nchini kote katika wiki za hivi karibuni, na zaidi ya shule 200 kwa sasa zinatumika kama vituo vya uokoaji, na hivyo kuzuia ufikiaji wa nafasi za kusoma kwa watoto na vijana. Lakini hali mbaya ya hewa barani Asia haikosi tu mafuriko. Kanda inayokabiliwa zaidi na majanga ya hali ya hewa na hali ya hewa duniani inaongezeka kwa kasi zaidi kuliko wastani wa kimataifa, na 2023 ulikuwa mwaka wa joto zaidi katika rekodi, na vifo vinavyoongezeka na hasara za kiuchumi kutokana na mafuriko makubwa, dhoruba, na joto. Katika jimbo la Madhesh nchini Nepal, watoto na familia zao kwa sasa wanakabiliwa na uhaba wa maji kutokana na ukame. Save the Children, kwa kushirikiana na Chama cha Kuinua Wanawake Vijijini (RWUA) na serikali mahalia zinatoa zaidi ya lita 20,000 za maji ya kunywa kwa takriban 500 ya familia zilizoathirika zaidi.

Kwa mujibu wa mkutano uliofanyika wa serikali ya China na waandishi wa habari, mafuriko katika mji mkuu wa Beijing kati ya Julai 23 na 29 yaliacha njia ya uharibifu na kulazimisha zaidi ya watu 100,000 kuhamishwa, wakiwemo watoto. Mafuriko mwaka huu pia yamesababisha uharibifu kwa shule kaskazini mwa Thailand, hali inayozua hofu ya kutokea mafuriko ya mwaka jana katika eneo hilohilo, na kusababisha uharibifu wa madarasa na vifaa vya shule. Mafuriko makubwa mwezi Julai katika majimbo 11 ya kaskazini na kaskazini mashariki mwa Thailand yaliathiri zaidi ya watu 145,000, wakiwemo watoto. Nchini Pakistani, mafuriko, ambayo yalianza mapema kuliko kawaida katika wiki ya mwisho ya Juni, yaliharibu vyanzo vya maji ya kunywa na mashamba ya kilimo katika wilaya kadhaa za jimbo lenye watu wengi zaidi nchini humo, Punjab. Kulingana na Mamlaka ya Kitaifa ya Kukabiliana na Majanga (NDMA), zaidi ya watu 280, wakiwemo watoto 133, wamepoteza maisha tangu msimu wa mvua za masika kuanza, na zaidi ya robo ya shule za Punjab zimepata uharibifu kiasi au jumla.

Katika wilaya ya pwani ya kusini-mashariki ya Feni, Bangladesh, shule zinatumika kama makazi ya mafuriko baada ya mito miwili kufurika kingo zake. Save the Children, pamoja na mshirika wake wa ndani Uttaran, inasambaza vifaa vya usafi kwa familia zilizoathirika, na pia kutoa usaidizi wa kifedha. Shughuli za kutoa msaada pia zinaendelea nchini Ufilipino, ambapo Save the Children inatoa vifaa vya kuokoa maisha kwa familia 567 zilizohamishwa. "Mafuriko ya monsuni barani Asia ni tukio la mzunguko, lakini ukubwa na ukubwa wa mafuriko ya mwaka huu katika mataifa kadhaa katika kanda ni jambo la kutia wasiwasi sana. Hii inapaswa kuwa mwamko kwa sisi sote, ikiwa ni pamoja na taasisi za kikanda. Tunaishi katika dunia iliyounganishwa, na mabadiliko ya hali ya hewa na hali mbaya ya hewa itatuathiri sote,” alisema Arshad Malik, Mkurugenzi wa Asia katika Shirika la Kimataifa la Save the Children.

"Hali ya hewa yetu inabadilika kwa kasi na kuwadhuru wale wanaowajibika kidogo: watoto. Huu ni udhalimu wa kimataifa, lakini bado kuna wakati wa kubadili mkondo," aliongeza. Kulingana na Shirika la Hali ya Hewa Duniani, mabadiliko ya hali ya hewa yanayosababishwa na binadamu yanasababisha viwango vya joto duniani kupanda, huku miaka 10 iliyopita ikiwa ni joto zaidi kuwahi kurekodiwa. Mapema mwaka wa 2025, utafiti uliochapishwa na Save the Children kwa kushirikiana na Vrije Universiteit Brussel (VUB) uligundua kuwa tofauti kati ya ongezeko la joto duniani la 1.5°C na 2.7°C inaweza kusababisha kukabiliwa na joto kali kwa watoto milioni 38 waliozaliwa mwaka wa 2020. Kupunguza ongezeko la joto kupitia hatua ya haraka ya kuondolewa kwa matumizi ya mafuta na ruzuku ni muhimu ili kuzuia watoto zaidi kutokana na hali ya joto kali, Shirika lilisisitiza. Save the Children pia inatoa wito kwa serikali, wafadhili, na jumuiya ya kimataifa kuongeza ufadhili ili kusaidia vizazi vya sasa na vijavyo kukabiliana na majanga ya hali ya hewa.