Mnamo Agosti 18,Trump atakutana na Zelensky huko Washington

Siku moja baada ya kilele cha mkutano wa Alaska kati ya Rais wa Marekani na Urusi Putin,rais wa Ukraine alitoa shukrani kwa mwaliko wa Marekani na kuandika kwenye mitandao ya kijamii kwamba ni muhimu wakashirikisha wa Ulaya katika kila hatua ili kutoa dhamana ya uhakika ya usalama.Taarifa za pamoja kufuatia mazungumzo huko Anchorage zilifichua kuwa majadiliano ingawa hayakusababisha usitishaji mapigano,yalifanywa katika mazingira ya heshima na yalikuwa ya manufaa yenye kujenga.

"Tunaunga mkono pendekezo la Rais Trump la mkutano wa pande tatu kati ya Ukraine, Marekani na Urusi. Ukraine inasisitiza kuwa masuala muhimu yanaweza kujadiliwa katika ngazi ya uongozi na kwamba muundo wa pande tatu unafaa kwa madhumuni haya." Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliandika haya kwenye mitandao ya kijamii siku moja baada ya mkutano wa Alaska kati ya rais wa Marekani na mwenzake Putin wa Urusi.

Trump-Zelensky watakutana mjini Washington siku ya Jumatatu

Saa chache baada ya mkutano wa Anchorage, mazungumzo ya simu kwa muda mrefu yalifanyika, kwanza na Trump na Zelensky, kisha ikaongezwa kwa Rais wa Tume ya Umoja wa Ulaya von der Leyen, Macron, Merz, Stubb, Nawrocki, Starmer, Meloni, Katibu Mkuu wa NATO Mark Rutte, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani Rubio, na Mjumbe Maalum wa Marekani Steve Witkoff. Katika akaunti yake ya X, rais Zelensky alitangaza kwamba rais wa Marekani alikuwa amemweleza kuhusu "mambo makuu" ya mazungumzo yake na rais wa Urusi. "Siku ya Jumatatu, nitakutana na Rais Trump huko Washington ili kujadili maelezo yote ya kumaliza mauaji na vita," Zelensky alisema, akishukuru kwa mwaliko huo. "Ni muhimu kwamba wa Ulaya washiriki katika kila hatua ili kutoa dhamana ya kuaminika ya usalama, pamoja na Marekani," aliendelea.

Trump: Mkutano Muhimu na Unaojenga

Wakati huo huo, taarifa za pamoja kufuatia mazungumzo ya saa tatu huko Alaska zilifichua kuwa ulikuwa kilele cha mkutano wa manufaa, wenye kujenga na wenye heshima. Mkutano huo pia ulijumuisha majadiliano ya mikataba mipya na mikataba ya kibiashara itakayofikiwa na kuanza upya. Lakini bado hakuna dalili ya makubaliano ya amani kati ya Urusi na Ukraine. "Hakuna makubaliano hadi kuwe na makubaliano," Donald Trump alisisitiza kwa waandishi wa habari. Kwa hivyo, hakuna usitishwaji wa mapigano, ingawa wakati wa safari ya kutoka Washington kuelekea Anchorage, rais wa Marekani alitangaza kwamba kumaliza vita lilikuwa lengo l kilele cha mkutano na kwamba kama halingefikiwa, "hangefurahi." "Nimechoka, nimekatishwa tamaa, lakini pia inakatisha tamaa," ndivyo vyombo vya habari vya Marekani vilivyomuelezea mara baada ya mkutano huo. Hata hivyo, walimtambua Putin kama mshindi wa kweli wa mkutano huo, ambao Trump alikuwa amempa zulia jekundu, ndege za kivita, na wema mwingi kuanzia asubuhi na kuendelea.

Putin: Vitisho vya Ukraine Vinazidi Usalama Wetu

Putin alizungumzia hali ya kujenga, akitangaza kuanza kwa mazungumzo mapya na Marekani. Trump aliongeza kuwa kwa uwepo wake "hangewahi kuanzisha vita." Mzozo huo, hata hivyo, bado haujasimamishwa, hasa kwa sababu makubaliano ya kumaliza uhasama na Kyiv, "taifa dada lenye mizizi sawa," kwa maneno ya kiongozi wa Kremlin, bado hayajapatikana. "Kama nilivyosema," Putin alisisitiza, "hali ya Ukraine inahusisha vitisho vingi zaidi kuliko vile vya usalama wetu." Trump alionesha hamu yake ya mkutano mpya na Putin, ambao mara moja ulisababisha mwaliko wa kufanya mkutano huo huko Moscow. "Inapendeza. Nitapata ukosoaji kidogo kwa hili, lakini nadhani linaweza kutokea," rais wa Marekani alijibu. Kupeana mkono kwa mwisho kati ya viongozi hao wawili mbele ya kamera, ikifuatiwa na muonekano wa mwisho wa wote wawili wakiondoka jukwaani, huku mada iliyochaguliwa kwa ajili ya mkutano huo ikiwa ni zao: "Kutafuta Amani."