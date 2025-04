Myanmar:zaidi ya waathirika elfu 3 wa tetemeko la ardhi wakati wakijaribu kunyamazisha silaha

Katika ardhi,kila kitu kinahitajika,kuanza maji hadi feni zinazotumia nishati ya jua.Ushuhuda wa Livio Maggi,mkurugenzi wa"New Humanity International Foundation",NGO,shirika lisilo la kiserikali lililounganishwa na PIME ya Milano.Wakati huo huo,jeshi lililokuwa madarakani tangu 2021 huko Naypyidaw limetangaza kusitisha mapigano kati ya jeshi na wanamgambo wa kikabila.

Na Giada Aquilino na Angella Rwezaula – Vatican.

Idadi ya waliofariki kutokana na tetemeko la ardhi nchini Myanmar inaendelea kuongezeka kwa kasi na kwa kasi kubwa, huku watu wakiendelea kuchimba vifusi vya mshtuko wa kipimo cha 7.7 ulioikumba nchi hiyo ya Kusini Mashariki mwa Asia, pamoja na Thailand, Ijumaa iliyopita. Kundi la Kijeshi, lililokuwa madarakani Naypyidaw tangu mwaka 2021 kwa mapinduzi, hadi sasa limethibitisha vifo 3,085, 4,715 na kujeruhiwa na zaidi ya 300 kupotea, huku likitangaza kusitishwa kwa vita kwa muda katika vita ambavyo vimekuwa vikipisha jeshi dhidi ya wanamgambo wa kikabila kwa miaka.

Usitishaji uliotangazwa na Jeshi

Kusitishwa kwa operesheni za kijeshi, hadi Aprili 22, kutazingatiwa ili kuharakisha juhudi za misaada na ujenzi, licha ya ukweli kwamba katika masaa mengine kundi linaloongozwa na Min Aung Hlaing lilikataa kusitishwa kwa mapigano yaliyotolewa na Muungano wa Udugu Watatu, ambao wanaleta pamoja vuguvugu tatu zenye silaha, jeshi lilisema Mmoja wa hao, Jeshi la Ukombozi wa Kitaifa la Ta'ang, pia lilishutumu kwamba wanajeshi walifyatua risasi msafara wa misaada ya kibinadamu kutoka kwa Shirika la Msalaba Mwekundu la China uliokuwa ukielekea mji wa Mandalay, mmoja ya iliyoathiriwa zaidi na tetemeko la ardhi. Vurugu zinazokumbana na uharibifu wa ardhini, wakati Min Aung Hlaing mwenyewe likiondoka kwenda Bangkok, Thailand, kwa misheni ambayo haijawahi kushuhudiwa nje ya nchi kwa ajili ya mkutano wa kilele wa Bimstec, (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation.)

Ahadi ya Shirika lisilo la Kiselikali(NGO)linalohusishwa na PIME

Kiwango kamili cha maafa bado hakijafichuliwa, hata hivyo: tetemeko la ardhi lilifanya majengo kulala chini na sio tu katika Mandalay na Sagaing, lakini Myanmar. Katika ugumu wa mawasiliano yanayofanya kazi mara kwa mara, Livio Maggi, mkurugenzi wa shirika liliso la kiserikali( NGO, "New Humanity International Foundation"), ameshuhudia kutokea Yangon, ambaye kama kielelezo cha dhamira ya kijamii cha PIME ya Milan amekuwa ikifanya kazi nchini Myanmar kwa miaka mingi hasa juu ya ushirikishwaji, mapambano dhidi ya utumiaji wa madawa ya kulevya, msaada kwa walemavu na maendeleo ya kilimo. Ni dharura inayoathiri kila mtu, kukuongeza hata sisi huko Yangon, ambapo tuna umeme sio zaidi ya masaa 8 kwa siku na tunatumia jenereta na huduma zingine ambazo zinatuhakikishia nishati fulani. Lakini ni hali ambayo hatukuweza kubaki bila kusonga mbele: kila kitu kinahitajika", alishuhudia Maggi. Alisema kwamba asubuhi ya leo tarehe 4 Aprili 2025 timu kutoka NGO ilifika Mandalay, "ikiwa imeondoka jana na lori lililokuwa limepakia dawa, vifaa vya matibabu, na chakula cha angalau watu 2,000.

Pia tulituma "lishe ya msingi" kwa watoto, kwa sababu kwa bahati mbaya katika muktadha sawa wa kwanza kuteseka ni watoto wadogo.” Msaada huo uligawanywa nusu kwa parokia ya Jimbo la eneo hilo na nusu kwa hospitali ya Mandalay ambayo iko karibu kuanguka kabisa.”Katika kituo hicho, aliripoti, walihitaji dawa, kama vile dawa za kutuliza maumivu, kwa sababu ni wazi watu walio na kiwewe cha mifupa au kitu kama hicho wana maumivu makali.” Zaidi ya hayo, bado kuna hatari ya magonjwa kama vile kipindupindu, pamoja na hali mbaya kama hiyo ya ukosefu wa maji na usafi, ambapo kila kitu kimeanguka. Huko Mandalay watu wanalala barabarani, wanashtuka, wanaogopa, bado kuna mawimbi ya tetemeko la ardhi, mitetemeko ya baadaye. Watu wana uwezo mkubwa wa kuitikia lakini kuna haja ya maji, chakula, malazi, hata karatasi rahisi kwa sababu jua linapiga sana - ni karibu 40° - pamoja na feni zinazotumia nishati ya jua. Kisha, labda baada ya mwezi mmoja, mvua za masika zitaanza."

Uhusiano wa kushona na maelewano

Akikabiliwa na habari za usitishaji mapigano uliotangazwa katika saa hizi kwa usahihi ili kuwezesha shughuli za uokoaji, taswira ya mkurugenzi wa “New Humanity International Foundation” inakumbuka "umuhimu wa ushirikiano, ushirikiano kati ya pande zote. Kwa upande mwingine, uzoefu wa NGO, kwa zaidi ya miaka ishirini, umekuwa ule wa kuunganisha uhusiano na uhusiano hata kati ya ulimwengu tofauti. Tunajaribu kuwa na wafanyakazi mchanganyiko": kwa mfano, kuna Wabuddha, kama daktari anayefanya kazi huko Mandalay, lakini pia Wakatoliki, Wabaptisti, Waislamu, Wahindu, kwa sababu dini haiwezi na haipaswi kuwa tukio la mgawanyiko. Kwa kifupi, ni muhimu kuwepo na kubaki, hata na hasa sasa.