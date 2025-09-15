Wadominikani-Zimbabwe wanatoa mafunzo kwa vijana katika sekta ya afya

Kwa zaidi ya miaka 60,Masista Wadominikani wa Zimbabwe wameendesha Hospitali ya Mtakatifu Theresa huko Chirimanzu,na kuleta matokeo makubwa kwa maisha ya vijana kwa kuwafundisha kuwa wauguzi wa huduma ya msingi waliohitimu na wauguzi wa jumla waliosajiliwa.Urithi wao wa huruma,elimu,na huduma ya afya unaendelea kuunda mustakabali wa uuguzi nchini Zimbabwe.

Sr. Mufaro Chakuinga, LCBL.

Masista Wamisionari wa Dominikani wa Moyo Mtakatifu wa Yesu ni sehemu ya familia ya ulimwenguni pote ya Shirika la Wadominikani iliyoanzishwa na Mtakatifu Dominic wa Guzman mwaka 1216 na kuidhinishwa na Papa Honorius III. Wakiwa wamekita mizizi katika sala, jumuiya, masomo, na mahubiri, wanashiriki utume wa Utaratibu wa kutangaza ukweli kwa maneno na matendo. Kupitia uwepo wao katika jumuiya 14 Zimbabwe yote, wanahudumu katika wizara mbalimbali, ikiwa ni pamoja na elimu, huduma za afya, na huduma za kijamii. Wakiongozwa na kauli mbiu yao: "Kutafakari na kushiriki matunda ya kutafakari kwetu," wanaishi imani yao kwa huduma ya huruma na malezi ya dhamiri na akili. Huku wakiwa na urithi wa zaidi ya miaka 60, taasisi zao, kama vile Hospitali ya Mtakatifu Theresa huko Chirimanzu na Shule ya Uuguzi ya Mtakatifu Theresa, zinaendelea kuwa na matokeo makubwa kwa maisha ya watu nchini Zimbabwe.

Shule ya Uuguzi ya Mtakatifu Theresa

Wakiwa na mizizi katika utume wa kuwahudumia maskini na walio katika mazingira magumu, Masista walihamasishwa kuanza kutoa mafunzo kwa wauguzi ili kukabiliana na uhaba mkubwa wa wafanyakazi wa afya katika maeneo ya vijijini ya Zimbabwe. Hospitali ilifunguliwa mnamo 1957 na ina vitanda 180. Masista walianza kutoa mafunzo kwa wauguzi wa huduma ya msingi mwaka 2004, na kusajili wauguzi wa jumla miaka miwili baadaye. Maono yao yamejikita sana katika mtazamo kamili wa elimu, unaochanganya mafunzo ya kitaaluma na maadili ya Kikristo na huduma ya huruma. Sista Apollonia Banda, OP, mwalimu mlezi wa Shule ya Uuguzi ya Mtakatifu Theresa, alisema anaamini kila uwekezaji katika elimu ya uuguzi ni uwekezaji katika afya na mustakabali wa taifa. Alitoa wito kwa wafuasi, taasisi, na watu binafsi kushirikiana na Wadominikani kupitia ufadhili, utetezi, au kujenga uwezo ili kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi wa uuguzi wa Mtakatifu Theresa anaendelea kujenga mustakabali mzuri wa huduma za afya nchini Zimbabwe, hasa katika Mkoa wa Gweru.

Athari na Matokeo

Licha ya uhaba wa rasilimali, Shule ya Uuguzi ya St. Theresa imeendelea kufanya maendeleo makubwa. “Tumedumisha kiwango cha ufaulu wa mitihani kwa asilimia 100, idadi ya wanafunzi imeongezeka, na wahitimu wetu wanahudumu katika hospitali za misheni na serikali nchini kote, waking’ara licha ya changamoto zinazowakabili,” alisema Sista Banda. Jumuiya imeelezea kuthamini sana jukumu la shule katika kuboresha huduma za afya za mitaa na pia katika kuajiri watahiniwa kutoka kwa jamii ya eneo hilo.

Ushuhuda

Calvin Mutambisi (26) ambaye ni mwanafunzi wa zamani wa Mtakatifu Theresa: "Imekuwa na athari kubwa katika maisha yangu, kuunda tabia yangu na kusisitiza maadili kama vile uadilifu, huruma na heshima," alisema. "Msingi wa kibiblia walionipatia umenisaidia kusitawisha maadili thabiti na kufanya maamuzi ya kiadili." Aliongeza kuwa mazingira ya usaidizi huko Mtakatifu Theresa yamemwezesha kukua na kuchunguza imani yake. Sr Bridget Chademana ambaye ni Mshirika wa Binti wadogo wa Masista Wetu Wenye Baraka (LCBL), alitoa shukrani zake kwa uzoefu alioupata katika Shule ya Uuguzi ya Mtakatifu Theresa. Alisoma kwa miaka mitatu na akapata diploma ya uuguzi mkuu aliyesajiliwa. Sista Chademana alithamini huduma zinazotolewa pale Mtakatifu Theresa, ambazo zilimfanya awe muuguzi wa kipekee mwenye ujuzi wa kina, ufahamu wa muda na umakini wa dharura.

Changamoto na Mipango ya Baadaye

Shule ya Uuguzi ya Mtakatifu Theresa ilikabiliwa na kuungua moto mbaya mwaka 2024, ambao huenda ulisababishwa na hitilafu ya umeme, ambayo iliharibu majengo kadhaa na mali za wanafunzi. Shule inafanya kazi ili kuondokana na mapungufu ya ufadhili na changamoto za kuhamisha wanafunzi kwa muda. Wakiwa na mipango ya kukamilisha ujenzi mpya na kukarabati miundombinu iliyoharibika, wanaimarisha ushirikiano na Wizara ya Afya, wasaidizi wa ndani na nje ya nchi ili kuhakikisha shule hiyo inafanikiwa. Huku Masista wa Dominikani nchini Zimbabwe wakiendelea kuunda mustakabali wa uuguzi, urithi wao wa huruma, elimu, na huduma ya afya unabaki kuwa mwanga wa matumaini kwa taifa. Pamoja na athari kubwa kwa maisha ya vijana na jamii, Hospitali ya Mtakatifu Theresa na Shule ya Uuguzi ni ushuhuda wa nguvu ya kujitolea na huduma. Licha ya changamoto, Masista wanaendelea kujitolea kwa utume wao na, kwa msaada wa wafuasi na washirika, wataendelea kujenga mustakabali mzuri wa huduma ya afya nchini Zimbabwe.