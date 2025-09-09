Waliokufa kwa ajili ya Kuishuhudia Injili katika karne ya 21 ni zaidi ya Wafia Imani Wapya 1,600

Katika mkutano katika Ofisi ya Waandishi wa Habari mjini Vatican,washiriki wa "Tume ya Mashahidi wapya - Mashahidi wa Imani" walishirikisha kazi yao hadi sasa na kuwasilisha sherehe ya kiekumene tarehe 14 Septemba itakayoongozwa na Papa Leo XIV.Askofu Mkuu Fabene: "Hawa kaka na dada wameweka nanga ya matumaini si katika uhalisia wa ulimwengu bali katika moyo wa Mungu." Riccardi:"Wakristo wanaendelea kufa kwa sababu wao ni mashahidi wa Injili."

Na Isabella H. de Carvalho na Angella Rwezaula – Vatican.

Takriban mashahidi 1,700 wa karne ya 21 na mashahidi wa imani wametambuliwa na Tume iliyoanzishwa mwaka 2023 na Baba Mtakatifu Francisko katika Baraza la Kipapa la Kuwatangaza Watakatifu. Idadi hii imetangazwa tarehe 8 Septemba 2025, katika Ofisi ya Waandishi wa Habari wa Vatican wakati wa Mkutano wa kuwasilisha kazi iliyokamilishwa hadi sasa na "Tume ya Mashahidi wapya - Mashahidi wa Imani" na sherehe ya kiekumene iliyoiandaliwa, ambayo itaongozwa na Baba Mtakatifu Leo XIV katika Kanisa Kuu la Kipapa la Mtakatifu Paulo Nje ya Kuta Dominika tarehe 14 Septemba 2025 ambapo Mama Kanisa anafanya Siku kuu ya Kutukuka kwa Msalaba Mtakatifu.

Mashahidi 308 walitoka Amerika, Ulaya 43 waliuawa katika Bara la Kale, na wengine 110 walikuofa ulimwenguni. 277 waliuawa katika Mashariki ya Kati na Magharibi 357 mashahidi wa imani katika Bara la Asia na Oceania, na 643 katika Bara la Afrika, nchi "ambapo Wakristo wanakufa zaidi," kwa mujibu wa maelezo ya Andrea Riccardi, mwanzilishi wa Jumuiya ya Mtakatifu Egidio na makamu rais wa Tume hiyo ya wajimbe kumi na moja. Historia zilizosomwa ziliripotiwa kutoka kila lkona, na Makanisa na madhehebu mbalimbali ya Kikristo, na majimbo, Mabaraza ya Maaskofu, taasisi za kitawa, na vyombo vingine vya kikanisa. Maisha hayo yanashuhudia mnyanyaso wa kidini, jeuri la mashirika ya uhalifu, unyonyaji wa maliasili, mashambulizi ya kigaidi, migogoro ya kikabila, na visababishi vingine ambavyo Wakristo bado wanaendelea kuuawa. "Kwa bahati mbaya, Wakristo wanaendelea kufa," Riccardi aliendelea, "na wanaendelea kufa kwa sababu wao ni mashahidi wa Injili, kwa sababu wana shauku juu ya Mungu, kaka na dada zao, kwa sababu wao ni watumishi halisi wa ubinadamu, kwa sababu wao ni wawasilianaji huru wa imani." "Mara nyingi, uwepo wa Mkristo kama mtu mwaminifu, mtiifu wa sheria, na aliyejitolea kwa manufaa ya wote huleta kero kwa wale wanaotaka kuendeleza mipango ya uhalifu," alisisitiza.

Sherehe pekee ya kiekumene ya Jubilei

Na kumbukumbu yao itakumbukwa katika "sherehe pekee ya kiekumene jijini Roma katika Mwaka mzima wa Jubilei," ambayo itafanyika kwenye siku kuu ya Kutukuka kwa Msalaba Mtakatifu, alisema Askofu Mkuu Fabio Fabene, Katibu Mkuu wa Baraza la Kipapa la Kuwatangaza Watakatifu na rais wa Tume. Wajumbe 24 kutoka makanisa ya Kikristo na umoja, watakuwepo kwenye Liturujia ya Neno. "Nguvu ya Ubatizo inatuunganisha sisi sote. Katika Wakristo ambao wametoa maisha yao, uekumene wa damu, kama Mtakatifu Yohane Paulo II alipenda kuufafanua, unatambulika. Ni katika kifo cha kishahidi ambapo Kanisa tayari limeunganishwa."

Kwa upande wake, Papa Leo XIV "anatumaini kwamba damu ya mashahidi hawa inaweza kuwa mbegu ya amani na upatanisho, udugu na upendo, kama alivyoandika wakati wa shambulio la kigaidi la hivi karibuni huko Congo. Kitu cha pamoja cha Liturujia ni Injili ya Heri, iliyoandikwa katika mwili wa Makanisa ya watoto hawa waliopoteza maisha yao wakitetea tumaini lao la upendo kwa Injili, kwa maskini zaidi, na maskini zaidi,” alisisitiza Monsinyo Marco Gnavi, katibu wa Tume. Sherehe hiyo pia itajumuisha masomo kutoka Sura ya 3 ya Kitabu cha Hekima, Zaburi 120, na kifungu kutoka kwa barua ya Mtakatifu Paulo Mtume kwa Timotheo. Baada ya homilia, liturujia itaendelea na kumbukumbu ya mashahidi walioshuhudia imani. Baada ya kutangazwa kwa kila heri, nia mbili za maombi zitafuata, pamoja na maneno machache ya kukumbuka hadithi za baadhi ya mashahidi, kama vileSr Leonella Sgorbati, aliyeuawa nchini Somalia mwaka wa 2006, au kikundi cha Wakristo wa kiinjili waliouawa na magaidi nchini Burkina Faso mwaka wa 2019.

Katika nyayo za Tume iliyoanzishwa na Mtakatifu Yohane Paulo II

Mkutano huo wa waandishi wa habari pia ulisisitiza jinsi utafiti na utafiti wa kina unaofanywa na Tume ni sehemu ya chombo kilichoanzishwa na John Paul II kwa Jubilei ya 2000 kuchambua na kukusanya historia za mashahidi wa imani wa karne ya 20. Historia hizi zilionyeshwa baadaye katika Ukumbusho wa Mashahidi Wapya wa Karne ya Ishirini katika Kanisa la Mtakatifu Bartholomayo kwenye Kisiwa cha Tiber. Papa Yohane Paulo II pia aliadhimisha ukumbusho wa kiekumene kwa ajili ya kuwakumbuka wafia dini hawa tarehe 7 Mei 2000 katika Ukumbi wa Colosseum.

Ishara ya Matumaini Wakati wa Mwaka Mtakatifu

Wajumbe wa Tume pia walisisitiza umuhimu wa shuhuda hizi za maisha katika Mwaka huu Mtukufu wa matumaini. "Hawa kaka na dada," Askofu Mkuu Fabene alisema, "waliweka nanga ya tumaini si katika uhalisi wa ulimwengu bali katika moyo wa Mungu. Walimtumaini Mungu, na thawabu yao imejaa kutokufa." Monsinyo Gnavi aliongeza kuwa "tumaini lilikuwa sababu ya maisha yao kabla ya kifo chao," kwa sababu walibeba "katika mazingira ya migogoro ya kikabila, ukandamizaji, na udhalilishaji wa maskini," na ambapo "Evil with a capital M" ilikuwepo. "Tumaini la Kikristo si hali ya akili au matumaini," Riccardi alimalizia, "lakini tumaini la Kikristo hukomaa katika kumbukumbu ya uaminifu wa Mungu na kukomaa katika kumbukumbu ya wanawake na wanaume ambao waliamini katika Mungu ambaye alikuwa mwaminifu kwao hata katika hali mbaya."