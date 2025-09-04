Vatican:Ni muhimu kuwaelimisha vijana kuheshimu hadhi ya binadamu

Askofu mkuu Caccia,Mwakilishi wa kudumu wa Vatican katika Umoja wa Mataifa,alionesha njia ya kuwasaidia vijana kuepuka hatari zinazohusishwa na hali ya sasa ya migogoro,uhalifu na ghasia.Wazazi,walimu,wanasiasa,waandishi wa habari,mashirika na makundi ya kidini wanaitwa kuchukua nafasi muhimu katika kujenga utamaduni wa amani.

Migogoro ya silaha na matokeo yake, kama vile kuhama; itikadi kali na vurugu, hasa mtandaoni; mvuto wa maisha ya uhalifu. Hizi ndizo hatari zinazokabili idadi inayoongezeka ya vijana leo, na ni chanzo cha wasiwasi wa Vatican. Akielezea hofu hizi kuhusu mustakabali wa vijana, Askofu Mkuu Gabriele Caccia, Mwakilishi wa Kudumu wa Vatican katika Umoja wa Mataifa, akizungumza tarehe 2 Septemba 2025 mjini New York katika Mkutano wa ngazi ya juu wa Utekelezaji wa Mpango wa Utekelezaji wa Utamaduni wa Amani, wenye mada: "Kuwawezesha Vijana kwa Utamaduni wa Amani."

Kuelimisha Vijana Kuheshimu

Kwa vijana "kukuza na kukuza urafiki wa kijamii," Askofu Mkuu Caccia alielezea, wanahitaji kutiwa moyo na kuungwa mkono. Hii itawasaidia kukuza "kuthamini tofauti zote na ukamilishano wa kile ambacho kila mtu anacho kutoa, upendeleo wa mazungumzo juu ya makabiliano, na kutafuta kwa ushirikiano kwa manufaa ya wote, huku wakiheshimu utu wa binadamu." Hivyo basi, ufafanuzi wa Askofu Mkuu kuhusu msisitizo wa Vatican kuhusu Ibara ya 4 na 8 ya Tamko la Utamaduni wa Amani, lililopitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwaka 1999, ambalo linasema kwamba "elimu, katika ngazi zote, ni mojawapo ya nyenzo kuu za kujenga utamaduni wa amani" na kwamba "jukumu muhimu la utamaduni, waandishi wa habari, waalimu, na mashirika ya kidini ni ya wazazi na vikundi [...]." Ni katika jumuiya hizi, Mwakilishi wa Kudumu wa Vatican alionesha, kwamba "vijana hutengenezwa" katika maadili, mitazamo, na mtindo wa maisha, ili kutatua migogoro kwa amani, kwa heshima ya utu wa binadamu, na katika roho ya uvumilivu na kutobagua.

Kukuza Amani

Akikumbuka vijana milioni waliofika jijini Roma mnamo Agosti kwa Jubilei ya Vijana, Askofu Mkuu Caccia alibainisha kuwa, hii inasisitiza "nguvu ya mageuzi ya udugu na urafiki," maadili ambayo yanaweza kuunda ulimwengu ambapo mazungumzo, sio silaha, hutatua migogoro. Kwa kumalizia, Askofu mkuu, akikumbuka mada ya ujumbe wa Papa Leo XIV kwa Siku ya Amani Duniani kwa 2026, "Amani iwe nanyi nyote: kuelekea amani ya "kupokonya silaha na kupokonywa silaha," alielezea matumaini kwamba vijana wanaweza "kukubali mwaliko huu popote wanapoishi, kati ya familia zao na marafiki, shuleni na kazini, katika michezo, "kutangaza ujumbe wa kweli wa amani, kutangaza amani kati ya watu wote" na kukuza maelewano.