Ask.Gallagher katika kumbukizi ya Askofu Mkuu Noel Treanor

Mchango ambao Ulaya inaweza kuleta kwa ustaarabu ni muhimu sana katika kudumisha mahusiano ya amani ....”Ulaya haitafanywa mara moja, au kulingana na mpango mmoja.Itajengwa kupitia mafanikio madhubuti ambayo kwanza yataunda mshikamano wa kweli."Ni nukuu ya Tamko la Schuman Mei 9,1950 katika Baraza la EU,lilirudiwa na Askofu Mkuu Gallagher wakati wa hotuba kwenye kumbukizi ya Askofu Tenor aliyekuwa Mwakilishi wa Kudumu wa Vatican wa Umoja wa Ulaya.

Na Angella Rwezaula – Vatican.

Askofu Mkuu Paul Richard Gallaher, Katibu wa Vatican, wa Mahusiano na Nchi na mashirika ya Kimataifa, alitoa hotuba yake tarehe 8 Septemba 2025, katika tukio la Kumbu kumbu ya Askofu Mkuu wa Irland, Noel Treanor, aliyekuwa Balozi wa Vatican katika Umoja wa Ukaya ambaye aliaga dunia kunako tarehe 11 Agosti 2024. Tukio hilo liliandaliwa na Ubalozi wa Ireland inayowakilisha mji wa Vatican katika Taasisi ya Kipapa ya Ireland. Askofu Mkuu Gallagher alianza kusema kuwa tarehe 11 Agosti 2024 ilikuwa siku ya huzuni kwetu sote. Habari za kifo cha ghafla cha Noeli zilikuwa mshtuko kwa familia yake na marafiki, na kwa wote ambao walikuwa na furaha ya kujua na kufanya kazi naye, na kuhudumiwa naye katika kipindi cha miaka 48 ya huduma ya ukuhani. Athari ya kifo chake ilikuwa kubwa sana, na, kama mara nyingi maishani, hauthamini mtu hadi asiwepo tena. Noeli aliombolezwa na kiukweli anaombolezwa bado, na hisia kubwa ya kumpoteza inatuzunguka. Misa ya kumuombea iliyoadhimishwa huko Brussels alikuwa akifanya utume na Belfast alikzaliwa ilikuwa ushuhuda wa upendo mkubwa ambao alishikiliwa nao na wengi, na hisia ya shukrani ambayo kila mtu alitaka kuelezea.

Leo hii Askofu Mkuu Gallagher alisema kuwa anaweza kuzungumza tu, juu ya kile anachojua na uzoefu binafsi. Walikutana kwa mara ya kwanza alipokuwa akiwakilisha Vatican huko Strasbourg akiwa Mjumbe Maalum na Mwakilishi wa Kudumu katika Baraza la Ulaya. Wakati huo Askofu Mkuu Noel alikuwa tayari Katibu Mkuu aliyeimarishwa vyema wa Tume ya Mabaraza ya Maaskofu wa Umoja wa Ulaya (COMECE), ofisi ambayo aliitumikia kwa miaka 15 ya ajabu, kabla ya kuitwa kuwa Askofu wa Down and Connor nchini Ireland. Kutoka kwake Askofu Mkuu Gallagher alisema alipaswa kujifunza mengi na mawasiliano yao ya mara kwa mara na kubadilishana mara kwa mara yalikuwa ya kutia moyo. Ingawa hakujwahi kujiona kama Mwingereza wa kawaida wa Eurosceptic, shauku na shauku yake kwa Mpango wa Ulaya katika maonesho yake mbalimbali hayakuwa chochote ikilinganishwa na yale ya Noel; alikuwa muumini wa kweli!

Tarehe 1 Julai 2024 Askofu Mkuu Tenor wakati anaadhimisha Misa ya EU (ANSA)

Katika kazi yake kwa COMECE na kama Mjumbe wa Kitume kwa Umoja wa Ulaya alionesha hili kwa kile alichosema na kutenda. Alionesha ustahimilivu mkubwa na kamwe hakukatishwa tamaa, udhanifu Wake ulipunguzwa, lakini haukuzimwa kamwe, na hali halisi ambayo alipaswa kukabiliana nayo. Mafanikio yake katika COMECE na kuendelea kwake kupendezwa na mambo yote ya Ulaya wakati akihudumu kama Askofu huko Ireland ilipendekeza kugombea kwake nafasi ya Ubalozi wa Vatican katika EU baada ya kifo cha mapema kutokana na Uviko, Askofu Mkuu Aldo Giordano. Ukweli kwamba alikuwa na akili nyingi uliongeza haiba yake ya asili na utulivu ulikuwa umemkuza kila wakati na ilifanya hivyo katika kesi hii pia. Hatimaye Noeli alikubali kwa ukarimu mkubwa, kwani sina shaka kwamba kuacha kazi ya moja kwa moja ya kichungaji ya askofu wa jimbo haikuwa sadaka kidogo. Haikuwa rahisi kwake kuzoea hali halisi ya kuwa na "Superiors" na kuwa na utaratibu wa kutafuta ruhusa, nk."

Sala

Askofu Mkuu Gallagher alihitimisha kwa mawazo haya mafupi kwa kushiriki nao sehemu ya sala iliyosomwa karibu na kaburi la Robert Schuman tarehe 9 Mei 1975, kumbukumbu ya miaka 25 ya Azimio liitwalo kwa jina lake. Schuman ametajwa kwa uwazi, lakini aliwaalika wabadilishe kwa uwazi jina la Noel Treanor na kufikiria kuwa wamekusanyika karibu na kaburi lake katika Kanisa Kuu la Petro huko Belfast nchini Irelanda anapumzika: "Bwana, Mungu wa ulimwengu, tuko hapa, kaka na dada za Kristo, tumeungana kuzunguka kaburi la Robert Schuman, katika kanisa hili la enzi, shahidi wa zamani, kutafakari pamoja roho ya Ulaya. Leo, Ulaya inaonekana bila roho inayoweza "kubaki bibi wa hatima yake". Kashfa ya Ukristo bila Wakristo inajionyesha katika Ulaya bila Wazungu. Ni wachache tu wanaoweza kutambua, wakifuata mfano wa Robert Schuman, kwamba dhamira muhimu ya Ulaya ni "kuwapa ubinadamu sauti mpya".

Jukumu jipya la Ulaya ni kuleta mshikamano wa watu, hasa wale waliotenganishwa na chuki. Hakuna mfereji unaoweza kufunikwa. Ufaransa na Ujerumani, ambazo sasa zimeungana, zinashuhudia hili baada ya karne nyingi za migogoro isiyo na maana. Ee Mungu wa upendo na huruma, Baba yetu sote, mbele ya kaburi la mmoja wa waja wako mwema, sisi kwa upande wetu tunajitolea, kutumikia jumuiya ya Ulaya, na nje ya mipaka yote, wanadamu wote. "Kutumikia ubinadamu, Robert Schuman alisema, ni wajibu sawa na ule wa uaminifu kwa taifa." Mungu wa milele na mwenye uwezo wote, tupe nguvu na uvumilivu ili tuweze kuweka ahadi hii katika siku nzuri na mbaya, kulingana na mfano wa Robert Schuman, kwa utukufu wako mkubwa na mafanikio ya kazi yako ya uumbaji hapa duniani. Amina. '