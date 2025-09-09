Kardinali Re:Frassati ni muhimu katika ulimwengu ulioshikwa na ukatili usio na kikomo

Katika Misa ya Shukrani katika Basilika ya Mtakatifu Maria juu ya Minerva,Dekano wa Makardinali alimkumbuka Mtakatifu mpya kama"shahidi wa ukweli wa kiinjili na kielelezo kizuri kwa vijana.”Baada ya kutangazwa kwake kuwa Mtakatifu,Kardinali alisisitiza ushiriki wake wa kijamii na kisiasa, kujitolea kwake kila mara kwa upendo na mtindo wake wa busara lakini mzuri na wa shauku.Maisha"yaliyotumika katika utumishi wa Mungu yenye sifa ya furaha isiyo ya kawaida.

Antonella Palermo na Angella Rwezaula – Vatican

Wasifu wa Pier Giorgio Frassati unaoonesha undani wake wa kibinadamu na wa kiroho, na vile vile umuhimu wake mkubwa, "wakati huu ambapo ulimwengu umegubikwa na vita ambavyo, kwa sehemu kwa sababu ya nguvu ya silaha za leo hii, vinasababisha vitisho na ukatili usio na kikomo." Haya ni maneno ya Kardinali Giovanni Battista Re, Dekano wa Makardinali, katika mahubiri ya Ibada ya Misa Takatifu iliyoadhimishwa tarehe 8 Septemba 2025 jioni katika Basilika ya Maria Sopra Minerva, siku moja baada ya kutangazwa kuwa Mtakatifu kijana huyo kutoka Torino.

Kumtumikia Kristo haimaanishi kujiondoa katika ulimwengu.

Katika maadhimisho hayo kwenye hekalu la Kidominikani katikati mwa mji mkuu ambapo mwili wa Frassati ulikuwa umefichuliwa kwa ajili ya kutolewa heshiam kwa mahujaji kuanzia Julai 27 hadi Agosti 4, unatoa heshima kwa uanachama wake katika Shirika hilo kama Chuo cha Elimu ya Juu. Chaguo ambalo lilitia muhuri maisha ya maombi ya kudumu, kuhudhuria Neno na Sakramenti mara kwa mara, kutenda upendo wa kiinjili, na ibada ya Mari, iliyoakisiwa kwa busara na urafiki wa kweli na Yesu na ndani ya Yesu. Daima alivaa Scapulari, Kardinali alikumbuka, na aliiondoa tu wakati wa kupiga mbizi baharini akiogelea. Kwa sababu, kama inavyojulikana, shauku ya Pier Giorgio kwa michezo ilikuwa kubwa kama furaha yake isiyo ya kawaida ya maisha, ikitiwa moyo katika mwelekeo huu na mafundisho yaliyotolewa kutoka kwa usomaji wa historia ya Mtakatifu Augustino. Kardinali Re aliendelea: “alionesha kwamba kumtumikia Kristo si jambo la kujitenga na ulimwengu, bali ni njia ya kuthamini zawadi zinazopokelewa kutoka kwa Mungu, ambazo hutokeza shangwe ya kweli.

Kujitolea kwa kijamii na kisiasa na upendo wa kiinjili

Maisha ya Mtakatifu mpya yalitumiwa kukuza udugu, kupitia kujitolea kwa kijamii na kisiasa na kwa kuwasaidia wahitaji. Alikuwa mwanamitindo, hasa kwa wanafunzi wa chuo kikuu, Kardinali Re alisisitiza, kama "kijana wa kisasa, hodari, na mwenye kipaji, mwenye ladha ya uzuri na sanaa." Katika mazingira yote, alikuwa aina ya nguvu ya kuendesha gari ya kiinjili, shukrani kwa msaada wa imani yake. Ekaristi daima ilikuwa katikati ya siku zake, kutafakari na Mungu, na rozari ilikuwa miadi ya kila siku. Frassati alikuwa mfano wa mtu asiyejali, ambaye hakati tamaa anapokabiliwa na dhuluma, na ambaye hakawii: hali iliyomfanya ajihusishe na mashirika mengi ya kidini, ikiwa ni pamoja na Chama cha matendo ya vijana Kikatoliki, Shirikisho la Italia la Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Kikatoliki (FUCI), Mkutano wa Mtakatifu Vincent wa Paulo, na Klabu ya Cesare Balbo ya chuo kikuu.

Soma pia 08/09/2025 Frassati "alikuwa kaka kweli"aliyetangazwa kuwa Mtakatifu na Papa Leo XIV Ushuhuda wa vijana wa Chama cha Matendo ya Vijana Wakatoliki:Kutangazwa kuwa Mtakatifu,kunaadhihirisha umuhimu wa Pier Giorgio Frassati,aliyeyaita maisha kuwa "furaha kupitia ...

Akiwa amehusika kikamilifu katika maisha ya umma, aliwajali wale waliokuwa na uhitaji. Mshikamano wa Frassati ulikuwa wa mara kwa mara, makini, na kamwe haukuwa wa kujifanya. Na haikuwa nyenzo tu, lakini zaidi ya yote ilitegemea ukaribu, kusikiliza, kushiriki, na ukimya. Uthabiti wa kinabii, ya kufikiria, ya kuambukiza, mara nyingi ya mapigano, na ubunifu wa kweli. Mafunzo yake katika uhandisi wa madini, kwa mfano, yalizaliwa kutokana na tamaa ya siku moja kuwa karibu na wachimbaji. Zaidi ya hayo, Kardinali Anakumbuka, nia yake ya pekee katika ulimwengu wa wafanyakazi ilikuwa dhahiri, wakati ambapo "suala la kijamii lilikuwa tatizo kubwa, na Papa Leo XIII alikuwa ameandika tu Waraka wa kitume Rerum novarum" miaka michache mapema.

Frassati: Wakatoliki lazima kushiriki maisha ya umma na mahitaji ya wa tuna jamii

Huku akikosoa vikali ufashisti uliokuwa ukishika kasi nchini Italia, Frassati alichagua kupigania katika Chama kipya kilichoanzishwa, kama dhihirisho la imani iliyokomaa kwamba Wakatoliki wanapaswa kushiriki katika maisha ya umma, kushughulikia mahitaji ya watu na jamii.