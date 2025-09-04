Kard.Semeraro:Frassati na Acutis,vijana watakatifu wa barabarani

Mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Kuwatangaza Watakatifu akizungumza na Vyombo vya Habari vya Vatican,alisimulia kuhusu utakatifu wa ujana wa watakatifu wawili watakaotangazwa na Baba Mtakatifu Leo XIV kuwa watakatifu katika Uwanja wa Mtakatifu Petro,Dominika tarehe 7 Septemba 2025.Hawa ni vijana wa kawaida waliofanya kufuata Injili kuwa sababu yao ya kuishi.

Watakatifu wawili waliojawa na uchangamfu, mioyo yao ikiwa imewashwa na upendo kwa Kristo, ambaye aliishi katika Ulimwengu lakini si wa Ulimwengu. Kardinali Marcello Semeraro, Mwenyekiti wa Baraza la Kuwatangaza Watakatifu, alisimulia utakatifu wa ujana wa Pier Giorgio Frassati (1901-1925) na Carlo Acutis (1991-2006), ambao Baba Mtakatifu Leo XIV atawatangaza Dominika tarehe 7 Septemba 2025, katika Uwanja wa Mtakatifu Petro. Walikuwa vijana wa umri tofauti, -wa kwanza alikufa akiwa na umri wa miaka 24, wa pili akiwa na miaka 15 tulakini wote wakiwa sawa sawa katika kujitolea kwao kwa maskini na lishe yao ya kila siku kwa Ekaristi.

Kwa mujibu wa Kardinali Semeraro alisema kuwa “Siku zote kuna jambo la kushangaza kuhusu watakatifu, hawa. Wengi wao wanafanana, na zaidi ya hayo, mazoezi ya wema wa Kikristo kamwe si jambo la pekee; daima linaambatana na utendaji wa wema kwa wengine wengi." Mtu anaweza kusema kwamba utakatifu ni simanzi, lakini Kardinali Semeraro alipendelea kukumbuka Pembe bapa iliyotumiwa na Papa Francisko katika Waraka wa kitume Christus Vivit baada ya sinodi. "Kanisa," Papa Bergoglio aliandika, "linaweza kuwavutia vijana kwa usahihi kwa sababu si umoja wa pekee, bali ni mtandao wa karama mbalimbali ambazo Roho humimina ndani yake bila kukoma, na kulifanya liwe jipya milele licha ya mapungufu yake."

Frassati, pamoja na Kristo, kukutana na maskini

“Pier Giorgio Frassati,” alisema Kardinali Semeraro kuwa “anajumuisha kielelezo cha waamini walei kilichotolewa na Mtaguso wa Pili wa Vatican. Yeye ni mtu ambaye, anahusika katika maisha, ana uzoefu fulani katika hali halisi tofauti za ulimwengu; ni kile ambacho Mtaguso unakiita hali ya kiulimwengu ya waamini walei ambao wameishi kwa upatano kamili na Injili, wakiimwilisha katika kila nyanja."

Kwa Kardinali Semeraro, aliyeandika kitabu cha Pier Giorgio Frassati, Alpinista dello Spirito” yaani “Mpanda Mlima wa Roho,” kijana kutoka katika vitendo vya siri vya Turino anakumbuka kile ambacho Mtakatifu Ignatius wa Antiokia alichoandika katika Barua kwa Waefeso ‘kuliko kusema Mkristo na si kunyamaza.’ Kwamba kufanya wema bila kupiga kelele juu yake ambayo baadaye ingeweza kujidhihirisha katika uwepo mkubwa katika mazishi ya Frassati kwa maskini, watu wasio na uwezo, watu wa pembezoni ambao alikuwa amewasaidia daima kwa siri. Ubinadamu unaopasua pazia kwenye macho ya familia, ambayo haikujua kujitolea kwa mtoto wao kwa masikini. "Kifo chake kilikuwa epifania," alisisitiza Kardinali, ambaye anaamini kuwa "Frassati alikwenda kwa maskini kwa sababu alikuwa amekutana na Kristo."

Acutis na Utakatifu wa Kijana

Watu wengi maskini pia walihudhuria mazishi ya Carlo Acutis, na hata familia yake haikujua. "kwa Acutis ilikuwa ugunduzi kwa wazazi wake pia; alifanya kile alichofanya kwa uwezo wa kijana kama yeye kijana." Carlo ni mfano halisi wa "utakatifu wa mvulana, tayari kujifungua mwenyewe kwa maisha na Ekaristi kama sehemu yake ya kumbukumbu, njia yake kuu ya mbinguni." "Utakatifu huu tofauti unapaswa kutuongoza kutafakari juu ya maana ya enzi za maisha. Kardinali huyo alimrejea Romano Guardini na kazi yake, The Ages of Life. "Frassati anatuonesha hatua fulani ya maisha, Acutis anatuonesha ulimwengu wa ujana, ambao leo labda ni hatua muhimu zaidi ya maisha."

Ni vijana wa kawaida, hata hivyo, ambao wanadhihirisha utakatifu "wa karibu", kama Papa Francisko alivyopenda kurudia. Sura mbili ambazo Papa Leo XIV alipendekeza mwenyewe kama vielelezo kwa vizazi vipya wakati wa Jubilei ya Vijana ya hivi karibuni. "Kuna watakatifu, ambao, kama Madeleine Delbrêl wa ajabu alivyosisitiza, hukua katika vitalu kwa sababu wako katika taasisi ya kidini, wamewekwa wakfu. Kuna wengine kama Acutis na Frassati ambao wamekuwa ulimwenguni, watakatifu wa barabarani."