Kard.Parolin,Ureno,anatembelea Fatima na Eneo la ajali huko Lisbon

Kardinali Parolin,Katibu Mkuu wa Vatican atakuwa nchini Ureno kuanzia Septemba 12,hadi Dominika Septemba 14.Atakuwa katika maombi katika eneo ambapo lift ya waya ya Glória iliacha njia katika mji mkuu wa Ureno na atashiriki katika Jubilei ya Mamlaka za Kiraia.

Vatican News

Safari ya Kardinali Pietro Parolin, Katibu Mkuu wa Vatican nchini Ureno inaanza kwa kutembelea Madhabahu ya Fatima, mahali ambapo mamilioni ya mahujaji hufika kila mwaka kusali na kutoa heshima zao. Kwa njia hiyo Kardinali huyo atakuwa nchini kuanzia Septemba 12 hadi 14.

Kulingana na mpango huo, uliochapishwa na Sekretarieti ya akaunti ya X ya Vatican @TerzaLoggia, Kardinali atakuwa katika Madhabahu ya Fatima tarehe 13 Septemba mahali ambapo atasali Rozari katika Kikanisa cha Tokeo la Mama Maria (Capelinha das Aparições). Kisha atasafiri hadi Lisbon, ambako kituo cha maombi kimepangwa katika eneo la ajali ya (Funicolar da Glória), waya wa Umoja mojawapo ya lifti za kihistoria za jiji hilo, ambazo ziliacha njia mnamo Septemba 3, na kusababisha vifo na majeruhi.

Pia huko Lisbon, Kardinali Parolin atakutana na Waziri Mkuu wa Ureno, Bwana Luís Montenegro, na kushiriki katika Jubilei ya Mamlaka za Kiraia. Siku hiyo hiyo, ataongoza adhimisho la Misa Takatifu katika Kanisa Kuu la Mama Yetu wa Fatima. Ziara ya heshima kwa Rais wa Jamhuri, Marcelo Rebelo de Sousa, imeratibiwa katika Siku ya Domionika tarehe 14 Septemba 2025.