Kard.Koovakad:Mazungumzo ya kidini si siasa bali maelewano kati ya watu

Na angella Rwezaula – Vatican.

Katika hotuba iliyotolewa na Kardinali Mwenyekiti wa Baraza la Majadiliano kati ya Dini mbalimbali kwenye mkutano wa "Kuhamasisha Utamaduni wa Maelewano," ulioandaliwa na Ubalozi wa Vatican na Maaskofu Katoliki Bangladesh, kuanzia 6-12 Septemba kwa mwaliko wa kugundua upya"utu wa asili wa binadamu,"thamani ya ndani ya kila mtu na msingi wa pamoja unaoshirikishwa na imani zote, ulionyeshwa.

Kwa njia hiyo mazungumzo ya kidini hayawezi kupunguzwa na kuwa "suala la kisiasa," na matunda yake yanaweza tu kusababisha "maelewano ya kina kati ya watu," kila mmoja anayebeba "hadhi ya ndani ya binadamu," thamani inayoshirikiwa na kila jumuiya ya kidini. Kardinali aliwasilisha kwa washiriki salamu ya Papa Leo XIV, akisisitiza umuhimu wa mazungumzo "juu ya imani, katika kutafuta maana." Alijionyesha kama "mtu wa amani," aliyeunganishwa na mazingira ya Kusini mwa Asia ambayo Bangladesh iko, baada ya kukulia India: uzoefu ambao, alisema, unawakilisha "lenzi ya kufasiri" yenye thamani kwa ajili ya huduma yake kwa Kiti Kitakatifu.

Akikumbuka waraka wa Papa Francisko Fratelli Tutti, Kardinali huyo alitoa wito wa kugunduliwa upya kwa utu wa kila mtu, "aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu," bila kujali hali zao za maisha. Kanuni hii inajumuisha "hatua ya kukutana" kwa dini zote. "Heshima yetu inakaa ndani ya ubinadamu wetu, na katika ubinadamu wetu, unaohusishwa na sura ya kimungu, utu wetu una mizizi," alisisitiza, akikumbuka jinsi Papa Francis amebainisha utu wa binadamu kama "msingi wa maadili wa utawala wa sheria."

Dhamana ya Utawala wa Sheria

Dhana hii, aliongeza, ni "muhimu" kwa Bangladesh, ambayo, baada ya "mapinduzi" ya 2024, imeanza "nia mpya ya utawala wa kidemokrasia na katiba mpya." Fratelli Tutti, kwa hakika, anabainisha utawala wa sheria kama "dhamana" kwamba kila raia anatendewa kwa usawa mbele ya sheria, huku haki za kimsingi zikilindwa na wajibu kuheshimiwa kwa manufaa ya wote. “Mazungumzo ya kidini,” kadinali huyo akaeleza, “yaweza kusaidia watu ambao wameishi pamoja hapa kwa karne nyingi kusitawisha ufahamu mkubwa zaidi wa jinsi ya kuendeleza upatano huo kati ya akina ndugu na dada.”

Akitafakari juu ya njia ya mazungumzo, Mkuu wa Mkoa alibainisha Azimio la Mahusiano ya Kanisa na Dini Zisizo za Kikristo, Nostra Aetate, kama "mabadiliko" na "mabadiliko ya dhana" kwa Kanisa: uwazi wa kuelewa kwamba, "katika ulimwengu wa utandawazi," inatusukuma kumtafuta Mungu kwa kumtambua jirani yetu. Kisha Koovakad akataja Hati ya Udugu wa Kibinadamu, iliyotiwa saini huko Abu Dhabi mnamo Februari 4, 2019, na Papa Francis na Imamu Mkuu wa Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib. Aliona kwamba andiko hilo bado linawakilisha “mwaliko wa upatanisho na udugu wa ulimwenguni pote” na kusihi “kila dhamiri hai inayokataa jeuri potovu na msimamo mkali wa kipofu” na “inapenda maadili ya kuvumiliana na udugu yanayochochewa na dini.”

Kardinali alihitimisha kwa kusifu mageuzi yaliyoletwa na serikali ya mpito ya sasa ya Bangladesh, akibainisha kwamba uwepo wa wajumbe wake haupaswi kutafsiriwa kama "kisiasa au kugeuza imani," lakini kama nia ya kukuza "handaki la urafiki" kati ya jumuiya za imani, katika roho ya Kanisa ambalo, kama Papa Leo XIV alivyotetea, "hujenga na kuhimiza mazungumzo."