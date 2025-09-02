Mpango ule kwa ajili ya “Mashariki ya Kati mpya” bila watu wa Palestina

Heshimu wajibu wa kulinda idadi ya raia, hakuna kulazimishwa watu kuhama.

Andrea Tornielli

Mzozo wa Israel na Palestina daima umekuwa chanzo cha mjadala na ubaguzi. Mzozo unaoendelea huko Gaza na mabishano yanayoambatana nayo yamefanya jambo hili kuwa kali zaidi, kama hilo lingewezekana. Mgawanyiko mkali, wakati mwingine hata uliokithiri, unaathiri sehemu kubwa ya jumuiya za kiraia katika nchi nyingi duniani. Kama kawaida, hakuna uhaba wa unyonyaji, kurahisisha, na makadirio ambayo, katika muktadha huu changamano, huhatarisha kupotosha na kusababisha madhara. Jambo hili tunalipata katika lugha inayotumiwa, katika mbinu iliyopitiliza ya kihisia sana, katika kutoweza kutafuta kuwasikiliza wengine. Hofu ya kile kilichotokea miaka miwili iliyopita—shambulio lililotekelezwa na Hamas, ambalo limesalia kuwa kitendo cha kigaidi kisicho cha kibinadamu kulaaniwa bila ya kutoridhishwa—imefuatiwa na mwitikio unaotabirika wa Israel. Mwitikio usio na uwiano ambao umeenda mbali zaidi ya kikomo chochote kinachokubalika kimaadili, kama inavyotambuliwa sio tu na mamlaka nyingi za kimataifa bali pia na sauti nyingi ndani ya Israeli yenyewe na, kwa ujumla zaidi, ulimwengu wa Kiyahudi.

Ikiwa tutachambua vita vilivyoanzishwa huko Gaza kwa kuzingatia kile kinachotokea katika maeneo mengine ya Palestina, katika kile ambacho hapo awali kiliitwa Ukanda wa Magharibi, hatuwezi kuacha kufikiria kwamba, pamoja na majibu ya mauaji ya Oktoba 7, pia kuna malengo mengine. Kupanuka kwa makaazi ya walowezi, mashambulizi yanayoendelea na bila ya walowezi kuadhibiwa, na matamshi ya hadharani ya baadhi ya mawaziri wa serikali ya Israel ya kutaka kusitishwa kwa Mamlaka ya Ndani ya Palestina, kunyakuliwa kwa maeneo yote, na kutimuliwa kwa Wapalestina, kunapelekea mtu kuamini kwamba lengo hilo linakwenda mbali zaidi ya kuondolewa kwa Hamas au hakikisho la usalama wa Taifa la Israel.

Katika siku za hivi karibuni, kuidhinishwa kwa makazi mapya katika Eneo la E1, kugawanya eneo hilo mara mbili, kumekuwa kwenye habari, kama vile tishio la kunyakua kwa eneo la C la Maeneo ya Palestina, ambayo tayari yako chini ya udhibiti kamili wa Israeli bila hata kunyakua rasmi. Katika muktadha huu unaozidi kuwa na mvutano, mmoja baada ya mwingine, kwanza kimya kimya na sasa unazidi kuwa wazi, "mipango" ya "Mashariki ya Kati mpya " inachapishwa, aina ya utaratibu mpya, ambao, hata hivyo, inaonekana hakuna nafasi kwa watu wa Palestina. La karibuni zaidi kati ya haya ni mpango uliopendekezwa wa maendeleo ya baadaye ya Gaza ambao umekuwa mada ya mjadala mkubwa siku hizi. Mpango unaohitaji ujenzi wa miji "smart" na hoteli za kifahari. Kwa kawaida, inatazamia kile kinachoitwa kwa kiasi kikubwa "uondoaji wa hiari" wa Wapalestina. Wao, ikiwa wanataka, wataweza kurudi siku moja (sic!). Na kwa wale ambao hawataki kuondoka, "maeneo maalum" yanapangwa ... Ni mpango unaojieleza. Huenda tulifikiri ilikuwa hadithi ya uongo ya kisayansi, njama ya filamu ya kuwazika. Badala yake, inaonekana kuwa kweli ya kusikitisha. Inasikitisha kuona udhaifu wa Jumuiya ya Kimataifa na mashirika ya kimataifa, kutoweza kukomesha mwelekeo huu, unaochangiwa na kupuuzwa kwa makusudi makubaliano yoyote ya kimataifa, kuheshimu sheria na mwenendo wa maadili. Lugha pekee iliyobaki ni ile ya nguvu, inayoonyeshwa kwa maneno hata kabla ya hatua za kijeshi.

Kanisa halina silaha na halina uwezo wa kulazimisha chochote. Silaha yake pekee ni maombi na nguvu ya Injili, ambayo, hata hivyo, inatulazimisha kusema neno wazi la ukweli kuhusu ubinadamu na maisha ya Ulimwengu. Hakuna wakati ujao unaoweza kujengwa kwa msingi wa nguvu, juu ya kutoheshimu maisha ya binadamu, juu ya matarajio ya kuwepo kwa heshima na usalama. Tunatamani hili—na tunasisitiza tena kwa imani—kwa Waisraeli, tukiendelea kutoa wito wa kuachiliwa mara moja kwa mateka wote ambao bado wamekwama kwenye vichuguu vya Gaza, kama vile Papa Francisko, kwanza na kisha Papa Leo walivyofanya katika miito yao. Tunatamani hili kwa usawa kwa Wapalestina. Tunataka mateka watendewe utu na hadhi na wakati huo huo Wapalestina wa Gaza watendewe utu hadhi. Tunatumaini kuwa maeneo yasiyo na mapigano yataanzishwa katika Ukanda wote, maeneo huru ya kweli chini ya ulinzi wa kimataifa, ambapo wagonjwa, walio hatarini, na raia wasio na ulinzi wanaweza kukaribishwa. "Uhamisho wa hiari," maana yake ni kulazimishwa kuhama; uharibifu kamili; vifo visivyo na mwisho; hospitali zilipigwa; mauaji ya kila siku ya wale wanaopanga foleni kwa ajili ya ukoko wa mkate; kuzuiwa kwa mtazamo wowote wa wazi wa kisiasa ili kuwapa watu wa Palestina hadhi na makazi katika ardhi yao wenyewe, kamwe hakutaweza kujenga usawa wa siku zijazo katika Mashariki ya Kati.

Kinachofanyika ni, kwa bahati mbaya, kimekusudiwa kuunda kizazi kijacho cha watu wanaochukia na hatari ya kuwa sehemu nyingine ya wimbi jingine la ghasia siku zijazo. Baadhi ya mapendekezo ya maendeleo, ambayo yanawawekea Wapalestina mustakabali ulioamuliwa kwa ajili yao na pengine hata kuwahusu, au mbaya zaidi, dhidi yao, si chochote ila ni ushahidi zaidi wa kiburi na upofu. Mustakabali wa Wapalestina unaweza na lazima uamuliwe nao tu, kamwe bila wao. Kanisa, kama linavyofanya tayari, litaendelea kukunja majeraha ya kila mtu. Itaendelea kumfikia yeyote anayetaka kushirikiana katika kujenga mazingira mbadala ya maisha na utu. Daima itakuwa na milango wazi kwa wale ambao hawasalimu amri kwa mantiki ya chuki na vita, lakini wanatafuta njia zinazofaa za amani.

Makao Matakatifu Vatican ilitambua rasmi Serikali ya Palestina miaka kadhaa iliyopita, na hatuwezi kukaa kimya mbele ya kile kinachotokea. Kwa mara nyingine tena tunafanya maneno ya Leo XIV kuwa yetu, tukitaka kukomesha ukatili wa vita, azimio la amani kwa mzozo huo, kuheshimu sheria za kibinadamu, kuheshimu wajibu wa kulinda raia, na kukataza adhabu ya pamoja, matumizi ya nguvu kiholela, na kulazimishwa kuhamishwa kwa idadi ya watu.