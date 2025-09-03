Gallagher:Katika ulimwengu uliogawanyika na chuki na vita, ujasiri unatokana na kutafuta amani

Huko Slovenia,Katibu wa Askofu Mkuu wa Mahusiano na Mataifa na Mashirika ya Kimataifa alizungumza katika majadiliano ya meza ya mduara ya Jukwaa la Mkakati huko Bled juu ya mada: "Kuhuisha Uongozi na Muungano wa Kimataifa katika Enzi ya Migogoro na Mgawanyiko."

Juhudi za Papa Leo XIV za kukuza amani duniani zinaendelea na njia iliyoainishwa na Papa Francisko kuhimiza mazungumzo, mshikamano na udugu. Hayo yamesisitizwa na Askofu Mkuu Paul Richard Gallagher, Katibu wa Mahusiano na Mataifa na Mashirika ya Kimataifa, akishiriki katika toleo la ishirini la Jukwaa la Mkakati wa Bled, linalofanyika Septemba 1 na 2, katika mji wa Slovenia kwa jina moja.

Kujenga Upya Makubaliano

Katika siku ya mwisho ya Jukwaa, Askofu Mkuu Gallagher alishiriki katika mjadala wa mada "Kuhuisha Uongozi na Ushirikiano wa Kimataifa katika Enzi ya Migogoro na Mgawanyiko." Majadiliano hayo yalichunguza jinsi juhudi za kisiasa na kijamii zinavyoweza kufafanua upya uongozi kwa ajili ya amani kwa ujasiri, umoja, na namna ya kimataifa, hata katika enzi ya mgawanyiko. Majadiliano hayo yalilenga jinsi kukuza amani ni mazoezi ya pamoja, ambayo yanapaswa kushughulikiwa kwa ujasiri ili kukabiliana na magumu ya ulimwengu wa leo hii.

Askofu Mkuu Gallagher wakati wa Jukwaa la Bled (Bled Strategic Forum)

Akijibu maswali kutoka katika mkutano, Katibu wa Mahusiano na Mataifa alikubali kile ambacho washiriki wengine walikuwa wameakisi: changamoto zinazotokana na kukosekana kwa maafikiano na juhudi za kisiasa zinazohitajika kuijenga upya. Aliongeza kuwa makubaliano ya ujenzi ni jambo la msingi leo na itahitaji "kufikiria nje ya sanduku" na ukuzaji wa maoni mapya, mbinu na suluhisho. Kujenga muafaka katika ngazi zote ni jambo la dharura, alisisitiza, si tu katika ngazi za juu, kama vile Umoja wa Mataifa au ngazi za kitaifa, lakini pia kuanzia katika mazingira ya ndani.

Mambo mawili ya msingi lazima yahakikishwe.

Askofu Mkuu Gallagher alieleza kwamba anaamini viongozi wengi wa kisiasa wana uwezo wa kugeuza mkondo katika mwelekeo mzuri. Lakini kufanya hivyo, aliendelea, mazungumzo, ujenzi wa makubaliano, na kujitolea ni muhimu. Kufanya hili kuwa gumu, kulingana na Katibu wa Mahusiano na Mataifa, ni kuongezeka kwa mgawanyiko na migawanyiko ndani ya taasisi, ambayo inaweza kuchangia ukosefu wa uaminifu au uaminifu, ikiwa ni pamoja na ndani ya serikali za kitaifa. Kwa hivyo inaeleweka kuwa populism inakua katika michakato mingi ya uchaguzi.

Jukwaa la Bled (Bled Strategic Forum)

Alibainisha kwamba demokrasia nyingi ziko katika mgogoro leo kwa sababu haziwezi kuhakikisha mambo mawili ya kimsingi ambayo watu wanatamani: ustawi na usalama. Katika kujibu swali kuhusu mifumo ya msingi ya sheria ambayo iko chini ya tishio leo, Askofu Mkuu Gallagher alisema kwamba katika ulimwengu wa kisasa, kuzingatia sheria kunaonekana kutokea tu ikiwa kunaleta manufaa fulani, ambapo hapo awali, utaratibu wa sheria ulitoa muundo wa kulinda kila mtu.

Jukwaa la Mkakati la Bled

Kongamano la Kimkakati la Bled lilianzishwa mwaka wa 2006, ambalo ni jukwaa la kujadili masuala ya kisiasa, usalama, na maendeleo na changamoto zinazoathiri Ulaya na dunia, likiwaleta pamoja washiriki kutoka asili na asili tofauti. Kauli mbiu ya mwaka huu ni "Ulimwengu Unaokimbia," ikizungumzia jinsi Ulaya na Umoja wa Ulaya zinavyoweza kushiriki na kufafanua upya jukumu lao katika kushughulikia migogoro na mivutano mbalimbali ya kijiografia, kiuchumi na hali ya hewa inayokabili dunia hivi sasa.